容祖兒演唱會｜曾因病情嚴重感害怕沮喪　建議公司取消餘下場次

《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》 容祖兒演唱會第30場，昨晚（23/8）繼續在香港演藝學院舉行，完騷後祖兒接受訪問，講到演出期間一度因病而要停工十日，心情曾相當沮喪和迷惘，演出三度改期，她甚至想過不如取消餘下的全數場次。



容祖兒在演唱會後指，每場內容雖然差不多，但想表達的說話、感覺都有調整，每日都會檢討演出流程，見觀眾反應大好，她都非常開心，並謂：「點解想去演藝學院搞Show？就係鍾意嗰種好親切、親密嘅感覺，得到晒我想要嘅效果。」每場祖兒都會擺不同甫士與觀眾大合照，日前就試過扮薛家燕跳「十字步×開花舞」，昨晚家燕姐都有到場，祖兒再擺出這個甫士，更獲家燕姐送花和飛吻。

祖兒大合照時曾用家燕姐的「十字步×開花舞」做甫士，昨晚（23/8）家燕姐更親臨捧場！（Instagram：yungchoyee）

祖兒受訪時聲線明顯很累，她說唱歌時還好，但講話確實少少攰，尤其是病好後要追趕進度，一場接一場冇得放假，對心理質素、身體狀態都是一個挑戰，她說：「我哋作為一個表演嘅演出者，自己要好冷靜，我試過有幾場個人攰， Energy Level冇咁高。今次係一個好好嘅學習機會，點樣平均分配自己嘅體力，點樣去傳遞畀觀眾，我開頭冇諗過，都真係吸收咗好多經驗嘅一次。」

祖兒分享每日日程，一起身要浸浴，臨睡前要冥想，務求照顧好自己的心靈，有更好的狀態去演出。（陳順禎攝）

她坦言生病期間的確很驚，因當時只做了7、8場，仍有廿幾場未做，感冒又遲遲都未好，加上食完西藥精神散渙、聲線未回復等等，都令她十分害怕。祖兒更透露：「我已經延期咗三次，延無可延，我心情都已經去到一個『唉，死啦，好頹、好沮喪』嘅一個階段。我嗰日就同我啲同事講不如取消晒佢，我都冇信心做喇。」

祖兒因病令演出延期，她曾感到非常迷惘，甚至想取消演唱會。（陳順禎攝）

幸好有演唱會導演彭秀慧開解，分享自己以往做舞台劇的經驗，令迷惘的她打消了取消的念頭，「每個人都有病嘅時候，但係今次撞啱有咁多場喺後面，有一刻係有啲迷惘，但係好彩佢同我講，我哋做演出嘅其實一上到台，個舞台就係一個醫生嚟，佢就會幫到你！所以就睇我自己願唔願意、有冇勇氣踏出呢一步，事實證明我Restart返個Show之後，頭一個禮拜把聲都仲病病哋，但係觀眾好錫我、好包容，畀咗好多力我，慢慢都愈嚟愈好。」

幸好有演唱會導演彭秀慧（右二）安慰，祖兒才決定要撐過餘下場次。（陳順禎攝）

祖兒指自己和幕後團隊都望住同一個目標衝過去，「嗰種感覺係冇其他選擇，大家努力囉，過咗一日，然後第二日又嚟過。我諗呢個係一個都幾勵志嘅故仔，到而家個全馬都行到過咗西隧，見到朋友為我吶喊歡呼拍手掌！」

今次演唱會的舞台機關、佈置和效果獲觀眾激讚，祖兒指自己最愛就是中場休息前和後的兩幕，能充分利用地理環境製造一個獨一無二的舞台效果，再配合歌單主題，是很宏偉的畫面。不過演出時祖兒都發生不少蝦碌事，其中一場就整支咪飛落台，她笑說：「對於飛咪嗰件事，我都係一頭霧水，但係你又諗吓，冇乜嘢喺我身上發生唔到。」

中場休息後的這一幕，是祖兒在整個演唱會最喜愛的部分之一。

今次除了唱歌外，祖兒也大量剖白自己的內心世界、童年與生活趣事等，不時引起觀眾大笑，被問會否做棟篤笑，挑戰黃子華與林海峰，她形容是越級挑戰，不過能令大家開心，做什麼都冇所謂。祖兒表示：「其實要講成個Show，又冇歌唱，咁咪仲難？我都係講兩Part嘢，都係去到個Show中段先掌握到，會每晚都緊張胃痛。我好願意接受任何挑戰，但係就希望可以同返同一樣嘅團隊，有佢哋嘅支持，我諗會事半功倍。」