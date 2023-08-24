容祖兒演唱會｜曾嫌《心淡》歌詞太誇張唔想唱　向舒文投訴要改詞

《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》 容祖兒演唱會第30場，昨晚（23/8）繼續在香港演藝學院舉行，適逢是慈善場兼錄影場，場內氣氛十分高漲。



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祖兒清唱《溶》揭開序幕，誰知唱完一句突然有觀眾電話響，令祖兒忍不住失笑，要重新入歌。演唱會每晚都有不同顏色的Dress Code，昨晚是橙色，加上是慈善場，祖兒為各位入場的善長取名「慷慨C」，相當搞笑。

現場一片橙海，祖兒形容觀眾是「慷慨C」。

今次演唱會，祖兒有大量說話環節，她憶述自己15歲時參加Big Echo歌唱比賽，唱關淑怡的《一首獨唱的歌》，以1號參加者身份出場，驚到腳震，結果卻奪得冠軍，完全改變了自己的一生。祖兒指當年老師不太支持她半工讀，同學亦對其藝人身份感好奇，更問她：「唔好意思呀，有啲唐突，唔知你有冇黎明嘅電話呢？」

祖兒憶起當年參加歌唱比賽入行，認為改變了自己一生。

祖兒談到自己入行早期一年出三隻碟，都不知道為何填詞人寫詞這麼快、作曲這麼快，表示：「都Plug唔切就已經有新歌喇，所以咪有Side Track嘅出現囉！」又自爆曾因抗拒唱《心淡》而向舒文投訴，形容當時入世未深、無畏。當時舒文已準備好錄音，但祖兒不滿意歌詞。

祖兒不知天高地厚，曾大膽向舒文表示覺得《心淡》歌詞唔合理。

她說：「唔對路，我想改一改。你睇下依句『來回地獄又折返人間』，唔得，我覺得唔得，點解呢？其實我哋係現代人嚟，呢句說話好似古裝片主題曲咁，好誇張、Dramatic，我啲歌迷唔鍾意呢種類型嘅歌囉！春天分手，秋天先至習慣，我覺得遲咗少少，要唔要改返呀，夏天就習慣。當時嘅我就係咁大言不慚、入世未深，好彩真係有舒文喺度，佢一貫冷靜，話：『哦！唱啦！』好彩佢嘅冷靜，如果唔係，一定唔會有《心淡》呢首咁經典嘅歌出咗嚟。」她說原以為小朋友歌迷會喜歡《世上只有》、《明日恩典》，怎知對方喜歡《心淡》，她笑稱想不到對方這麼「老積」，更問：「你明咩？」

祖兒爆原來有很多小朋友喜歡《心淡》。

祖兒又剖白單身心情，自嘲「吊吊揈」，每當被問起「有冇男朋友呀？」都有種崩口人忌崩口碗的感覺，漸漸都會想：「究竟發生了什麼事，我會冇男朋友？係咪真係每一個成功嘅女士，都咁難搵女朋……男朋友呢？」全場觀眾立即歡呼拍手，祖兒說可能就是自己不願意解開胸懷，後來有很多朋友介紹對象給自己時，她都持開放態度，惟早前與男士約會的遭遇，還是以失敗告終。

祖兒剖白自己的感情世界。

去到每晚的點唱環節，祖兒抽出《兩面》。此外，每場祖兒都會擺不同甫士與觀眾大合照，日前就試過扮薛家燕跳「十字步×開花舞」，昨晚家燕姐都有到場，祖兒再擺出這個甫士，獲家燕姐送花和飛吻，並且全場大合唱《皆大歡喜》，氣氛相當歡樂。

大合照環節，祖兒重現家燕姐的「十字步×開花舞」。

家燕姐到場支持祖兒，更手戴「開花舞」的花花。

祖兒之後再賣大包抽多首點唱歌曲，但觀眾對《逃避你》、《零時零分》等熱門歌都耍手擰頭，又不想聽國語歌《謝謝你愛我》，而祖兒都一一滿足觀眾，最後抽出很多人想聽的Side Track《呼天不應》。