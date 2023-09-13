邱鋒澤香港演唱會唱呂爵安〈一表人才〉曬廣東話 一原因有望加場
撰文：中天新聞網
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來自新加坡的邱鋒澤是男團「九澤CP」的一員與「五堅情」團長，他10日來到香港開唱，舉行《DEEP AWAKENING》個人巡迴演唱會，歌聲撼動全場。
出道以來，邱鋒澤在音樂路上以兼具柔情與爆發力的聲線，與鋒蜜們（Fans專稱）產生共振，這次他為香港樂迷特別選唱〈年青有為〉的粵語版、由Edan呂爵安原唱的〈一表人才〉，讓樂迷興奮不已！
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演唱會開首，邱鋒澤以亮黑型格打扮獻唱加入搖滾風的〈AWAKENING〉，藉着歌詞告訴樂迷是時候了，以自己的智慧、步調活出最精彩的人生，落力跳唱的邱鋒澤，為首個海外專場揭開序幕，樂迷接連尖叫聲，震撼全場。
唱畢六首歌曲，邱鋒澤終於與香港樂迷喊話：「大家好，我係邱鋒澤。」他感謝樂迷的支持，讓他可以在香港舉行首個海外場專場，粉絲的熱情更讓他的演唱會有加場的機會：「我真的很感謝大家，我來了，謝謝香港！」
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接着，邱鋒澤以中板曲式的〈I Still Miss You〉及〈有一種愛叫等待〉以歌詞感謝樂迷對他的愛與耐心。唱罷，他感謝台前幕後團隊的協助：「當然還要感謝在場的你們，你們是我最大的動力，謝謝你們對邱鋒澤的愛！」最後，他帶來〈你不用知道〉及〈平分慚愧〉作為演唱會尾曲。
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