采子復出為醜聞解畫　事發後企圖尋死「停經5個月」被邱鋒澤封口

【采子復出／采子近況】采子曾爆出插足何孟遠和荳荳戀情，坐實「小三」身份，當時所屬的原音兄弟及男友邱鋒澤立刻「割席」，她也暫時消失演藝圈。而今（24）她宣布復出和傳媒見面，所有問題來者不拒，透露事發後曾一度想輕生，壓力大到吃不下也睡不著，晚上都淚濕枕頭，最高紀錄5天沒進食，月經4、5個月都沒來。



事情經過大半年，采子這陣子開始在社交平台活躍，今天對傳媒有些緊張，說話時不斷搓手指，看得出來不安。問她復出是否已做好心理準備，她說：「這兩年一直在調適，也在找尋舒壓的方式。」靠潛水、爬山走出負面情緒。

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成為千夫所指是否覺得委屈？采子坦言：「工作跟感情我會希望分開來，感情上勢必有我做得不夠成熟的地方，這些年來我不斷反省自己，也曾逃避，不去想不去看 但我發現對我沒有幫助。」她更透露現在已經沒有跟何孟遠和《狼人殺》那群朋友聯絡：「我覺得大家都有各自的選擇，我有試著去理解他們的決定，我覺得可以理解。」不過她還是會看《全明星運動會》，和當時所屬的藍隊朋友都還有聯絡：「他們都有關心我，聚會也會問我，只是我住在高雄，比較難參加。」

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問到對於前男友邱鋒澤當時的做法，會不會心生怨恨。采子一時語塞，向經紀人求救。原來是去年事發後，合約也於8月到期，采子收到邱鋒澤的律師信，上頭寫明她不能在公開場合提到「邱鋒澤」3個字，否則將會對她提告。采子小心翼翼避開提及人名，僅表示收到律師函當時的心情：「那只是一個我們互相傳遞訊息的方式，因為私下都沒有再聯繫了，就只是對方告知我一個立場。」

是否有回敬自保？采子說：「我經歷人生最低潮，非常感謝我的家人和真正的朋友，我有很長一段時間覺得不值得活在世界上，覺得沒人愛我，但是粉絲告訴我會像原本那樣愛我，我花了8、9個月才真的走出來過正常的生活。」

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