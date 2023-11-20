Taylor Swift巴西演唱會「高溫＋嚴禁帶水」導致粉絲猝死　IG致哀

美國天后Taylor Swift的演唱會中有粉絲因高溫猝死！Taylor之後也在IG上貼出手寫信致哀。



11月17日，Taylor Swift在巴西里約熱內盧的演唱會中，一名23歲女粉絲Ana Clara Benevides Machado突然昏倒，被緊急送院後發現已經沒有心跳，宣告死亡。這場悲劇的發生，被認為是因為主辦單位在高溫氣候中關掉通風設備導致。

【圖輯】點圖放大看更多Taylor Swift IG靚相👇👇👇

+ 19

里約當時受到熱浪襲擊，白天溫度一度飆升到39.1度，主辦單位卻選擇在這個時間點關掉通風設備，導致場內的氣溫飆高到37.8度，加上他們也明文禁止觀眾帶水瓶入場，就為了在場內高價出售飲用水，為悲劇埋下了隱患。

演唱會進行期間，當時有許多觀眾因此感到身體不適，甚至高聲呼喊：「水！水！水！」Taylor因此一度停止演出，讓工作人員送礦泉水給觀眾，她本人在臺上也有幫忙遞水給粉絲。無奈Ana還是昏迷不醒，送醫檢查後證實不治身亡。主辦單位稍後也發佈文告，宣佈這項憾事。巴西司法部長也表示，將會針對所有演出等活動中的飲用水問題實施緊急措施。

【相關圖輯】孔劉Taylor Swift傳緋聞鬧笑話 回顧韓星爆過最荒唐的戀愛說（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

後來，Taylor也在IG上貼出手寫信致哀，她說：「我不敢相信現在竟然會寫這些，早前在我的演唱會中，一名粉絲不幸離世，我無法訴說對此有多難過，她是那麼的年輕漂亮。」

「在臺上時我因為太過悲傷，無法提起這件事，如今希望在這裡說出對她的親友們失去親人的遺憾和哀悼。我完全想不到在巴西的演唱會會發生這種事。

「我是在演唱會現場的化粧室寫下這些，今晚的表演因為里約的高溫天氣延後，我的粉絲們、表演者、還有工作人員的安全永遠放在最前面。」

希望日後任何形式的表演活動，都能夠考慮到現場隱藏的任何危機。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】