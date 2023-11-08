《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》不一樣的觀影體驗｜何故專欄

《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》（IMAX版），不只是一部出色的「紀錄片」，更重要是顛覆了大家在戲院觀看「電影」的習慣，為大家帶來不一樣的觀影體驗，甚至是集體回憶。



《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》海報

《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》究竟是否「電影」，是一個很值得討論的題目，甚至可以建基於不同的電影理論寫出多篇上萬字的論文，然而，無論是否「電影」，在近期票房低迷時，絕對是戲院的救星！

圖片來源：IG@taylorswift

《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》演唱會，是Taylor Swift希望帶領樂迷穿越她所有音樂的「時代」旅程，分為「Lover Era」、「Fearless Era」、「Evermore Era」、「Reputation Era」、「Speak Now Era」、「Red Era」、「Folklore Era」、「1989 Era」、「Surprise songs」（Acoustic set）、「Midnights Era」等不同部分，演唱會內容豐富，觀眾可以欣賞到Taylor Swift過往專輯所收錄的經典歌曲，部份更是由她重新演釋的版本。

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《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》是以巡迴演唱會在洛杉磯Sofi Stadium的演出片段剪輯而成的「電影」，極具視聽之娛，不同角度的拍攝，如行雲流水的剪接，在IMAX巨幕上放映，不只讓觀眾彷彿置身現場，更可以看到更多細節，而且刪減了Taylor Swift、dancers和musicians換衫，以及舞台上轉場的過程，有可能比演唱會坐最前排的VIP位觀眾更享受！

圖片來源：IG@taylorswift

戲院內，全場氣氛熾熱，不少觀眾隨著Taylor Swift一起和唱，甚至紛紛離開座位，走到巨大銀幕前起舞！即使我不是fans，甚至對Taylor Swift不算熟悉，也非常樂在其中，更可謂大開眼界！更有趣的是，現場有很多不同國籍和語言的觀眾，而且都是年輕觀眾，感覺上彷彿穿越到了美國的加利福尼亞州，一個充滿陽光、朝氣和活力的國際大都會⋯⋯

圖片來源：IG@taylorswift

《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》演唱會的製作簡直是天花板級數，舞台背景和地板都是LED，可以變化出不同的畫面，最突出是在「Reputation Era」開始前，整個舞台出配了巨大蟒蛇，現場有不少觀眾「嘩！」了一聲！另一幕令觀眾驚訝的場面，就是舞台變成泳池，Taylor Swift突然跳了下去⋯⋯

圖片來源：IG@taylorswift

Taylor Swift的歌舞當然是精彩絕倫，配合不同「時代」主題的佈景和服飾都好有心思，重點是有大量Taylor Swift的近鏡和特寫，讓大家可以近距離欣賞她的肢體語言，特別是她的蘭花手，以及她的一雙美腿，大家甚至可以看清楚她的豐富表情，一顰、一笑、一舉手、一投足，都是非常動人，賞心悦目！

如果你是Taylor Swift的fans，這場近三小時的特別「演出」，相信會是你人生中最寶貴的經歷之一！

圖片來源：IG@taylorswift

如果你不是Taylor Swift的fans，也許會從此愛上這位人靚聲甜、而且才華洋溢的跨類型樂壇天后⋯⋯

P.S. 《TAYLOR SWIFT：THE ERAS TOUR》由13秒倒數開始。13是Taylor Swift的幸運數字，她在訪問時表示：「我在（1989年12月）13號出生，我13歲生日是在13號的星期五，我第一張專輯是13個星期的金唱片⋯⋯」故此，有網友告訴我，13號的座位都是首先被搶購一空。大家購買的門票是什麼號碼？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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