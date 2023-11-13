World RX獲港府千七萬資助　陸頌雄斥安排「甩轆」倡扣款問責

立法會民政及文化體育事務委員會今日（13日）召開政策簡報會，簡介《施政土大尸報告》內容，但會上有議員關注昨日（12日）剛結束、獲政府總計資助一千七百萬元的香港站國際汽聯（FIA）世界場地越野車錦標賽（World RX）舉辦情況，工聯會陸頌雄斥賽事獲政府「大手筆」資助，卻出現延遲開賽時間、臨時縮短賽道等「甩轆」情況，倡議政府向主辦方扣款以示問責。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，賽車場地在比賽前後均有其他活動舉辦，坦言準備時間相對緊湊，但強調賽道符合國際標準，加上現場觀眾及車手氣氛良好，稱「我覺得大家都盡力，賽事有好效果」。



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國際汽聯（FIA）世界場地越野車錦標賽（World RX）於本月11日起一連兩日在中環海濱活動空間展開終點站賽事，但FIA世界場地越野車錦標賽主辦方World RX HK臨舉辦前一晚公布，因安全考慮，原訂龍和道兩條分別300米及400米長直道取消；而賽事首日即宣布因工程延誤需押後開賽時間。

陸頌雄（林靄怡攝）

陸頌雄又質疑為何與澳門賽車撞期

陸頌雄對此大為不滿，「唔係人跑啵，車行啵，呢個係咁多個項目賽入面最短」。項目獲政府透過「M」品牌贊助，且獲贊助上限的一千五百萬元，另加其他政府資助合計一千七百萬元，陸形容政府是「大手筆」，惟賽事出現技術問題、「甩轆」情況，認為這有損香港形象，令人覺得「大Show，政府就大手筆，又唔監管」，要求政府交代會否向獲資助項目設扣款問責制。

另外，他又指香港站World RX與第70屆澳門格蘭披治大賽車「撞期」，質疑為何粵港澳大灣區辦同類活動的時間會「撞到嘭嘭聲」。選委界馬逢國同樣關注該賽事，認為政府應該及早發現問題，避免危機發生。

楊潤雄表示，World RX是由主辦方決定舉行時間，又指World RX的舉辦時間加插在「香港美酒佳餚巡禮」和「港樂・星夜・交響曲」大型戶外音樂會的中間，所以籌備時間十分緊湊，加上該活動首次在港舉辨，在籌備時不免要作出調動，「或是與原本設計有出入，但主辦方商討後決定減短賽道，但賽道設計是合符國際標準，如果佢哋考慮安全後認為要縮短，不會不准許」，重申賽事獲得良好評價。

Taylor Swift不來港 陳仲尼關注日後啟德場地會否設限

選委界議員陳仲尼同樣關注國際活動，指國際巨星Taylor Swift未有選擇在港舉辦演唱會，外界流傳除因為未有場地外，亦因場地可提供的檔期不長，令主辦方難回本。他指：「Taylor Swift影響力好大，經濟貢獻唔係一場演唱會咁簡單」，問及日後當啟德體育園日後投入營運，會否限制舉辦體育以外的活動。

楊潤雄表示，啟德體育園已與營運商有協定舉辦一定數量的體育活動的要求，但強調只要主辦方早點與場地方商討，便一定可安排到。

林筱魯：藝術界對本港現時創作氛圍感憂慮

另外，選委界林筱魯提到香港作為推動中外文化交流中心，認為創作氛圍十分重要，但藝術界對現時的氛圍難免感到憂慮，指發揮未如理想，甚至難吸人才，詢問當局如何令他們消除疑慮。

楊潤雄則回應指，國家安全是所有香港人及中國人共同承擔的責任，認為這是不必要的擔心，過去資助項目時已說明國安要求，包括租用場地不能有違國安活動等，強調「有安定的環境，創作才更為蓬勃」，認為部分人「講嚟講去就係為咗嚇走人」。