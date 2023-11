美國天后Taylor Swift被爆熱戀美式足球球星Travis Kelce,雖然兩人經常高調地出雙入對,但從未公開對外證實戀情。不過Taylor日前在演唱會後,在眾粉絲面前飛奔落台擁吻男友。

Taylor正在舉辦巡迴演唱會《The Eras Tour》。(IG圖片)

Taylor正在舉辦巡迴演唱會《The Eras Tour》,日前在阿根廷布宜諾斯艾利斯站,她知道男友Travis在台下觀看,將歌曲《Karma》的歌詞改成「Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me」,把男友所屬的球隊名稱放進去,高調曬恩愛。

Taylor將歌曲《Karma》的歌詞改成「Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me」。(片段畫面)

Travis好開心!(片段畫面)

飛奔落台擁吻男友。(片段畫面)

最令粉絲激動的是,Taylor完成表演後,一下台與粉絲揮手後就立即飛奔擁吻男友Travis,令現場粉絲瘋狂尖叫,而影片亦被網絡瘋傳及引起網民熱議。有網民指兩人非常甜蜜,而Taylor看起來比過往的戀情快樂:「年度情侶賞就該頒給他們」、「泰勒絲的所有前男友都要哭了,她從來沒有和他們之中任何一個人這麼公開地談過戀愛」。