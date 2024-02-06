JC陳詠桐離開黎明公司後曾拒絕再做歌手　3月重新出發開演唱會

陳詠桐（JC）2016年簽約黎明與林建岳旗下的A Music，曾上過《中國好聲音》參賽，其出道作《說散就散》在YouTube累積過億點擊，不過，去年4月JC透露已跟A Music完約，之後更轉職歌唱老師，更跟大家說：「催我出返嚟做就免啦。」然而，近日她就重新出發，更宣布3月將舉行入行8年來首個音樂會！

《說散就散》沒有正式MV，只得歌詞版MV，但都在YouTube累積過億點擊，勁過好多天王天后級人馬！（YouTube截圖）

JC離巢後大家都關心其去向，而大約半年前，她加盟了資深音樂人伍樂城創辦的伯樂音樂學院，做流行聲樂導師。去年9月A Music幫她發布新歌時，就澄清這不是完約後所灌錄的，並謂：「總之我完成合約之後就冇再錄歌㗎啦 依家都冇做歌手 唔好再對我抱有任何希望🫶🏻 想學唱歌可以dm下我 想搵我出嚟唱吓歌寫下歌合作吓等 我得閒而且條件合意嘅都可以 但催我出返嚟做就免啦😬🙏🏻城內嘅人想出去 城外嘅人又想入去 我依家自由自在咁就最開心啦 💟Thank you💙」

JC陳詠桐為伯樂音樂學院的聲樂系導師之一。（facebook：伯樂音樂學院 Baron School of Music）

JC發文表示自己已經冇做歌手，叫大家不要抱任何期望。（IG@jc_jennifer）

不過，最近JC卻宣布，3月17日於旺角麥花臣場館舉行《Glow Up》演唱會，票價分為$780及$480兩種，而值得留意的是，今次主辦機構為JW王灝兒、吳業坤等曾經效力過，現時有吳林峰、吳嘉禧（Cheronna）在旗下的唱片公司Sunny Idea，協辦則為環球唱片，未知JC有冇再簽唱片公司。

JC宣布3月17日於旺角麥花臣場館舉行《Glow Up》演唱會。

過往JC在很多人心目中都是「紅歌唔紅人」，而開騷消息一出後，樂迷都表示終於等到，並開始點唱：「我該放手 一定要唱完整版🥹💕」、「跪求唱旅行日誌 分手100天 現任朋友」、「焦慮型依戀❤️」、「可否唱多啲廣東歌？」

不少樂迷希望再聽到JC唱歌。（Music Panda截圖）

麥花臣節聯乘JC陳詠桐《Glow Up》演唱會



日期：2024年3月17日（星期日）

時間：晚上8時15分

地點：旺角麥花臣場館

票價：HK$780 / HK$480

主辦機構：Sunny Idea

協辦機構 : 香港環球唱片

合作伙伴：旺角麥花臣場館/ 麥花臣節 / Bobbi Brown / Foodpanda / Glampalm

門票將於2月19日（上午11時）起於CAST公開發售

