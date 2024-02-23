麥浚龍演唱會｜有觀眾不適暈倒　Juno著厚褸演唱亦熱到見暈

麥浚龍（Juno）的《金榜題名project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》演唱會昨晚（22日）在亞洲博覽館舉行，今次是全企位，上次他開騷時都曾有觀眾當場暈倒，因此是次演唱會開始前，Juno已多次在社交平台叮囑觀眾要小心，心臟不夠強大就別走太前，因為音樂喇叭會很強勁，而台邊亦有醫護人員候命支援，確保安全。

麥浚龍（Juno）的《金榜題名project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》演唱會昨晚（22日）在亞洲博覽館舉行，是全企位演出。（陳順禎攝）

不過，今日的演唱會最終一樣有觀眾不適被送往救護站。Juno完騷接受訪問時表示知道事件，但未了解詳情，不過他就說自己唱《金剛圈》時都見暈，Juno說：「我唱唱下見到個台開始斜、啲燈開始搖，所以有一句我係入唔到，開始有啲暈，我諗係太熱。我暈一暈之後，見到有觀眾都暈低咗，所以最緊要小心。」他表示自己完騷就馬上要做訪問，未了解事件，但稍後必定會關心和了解不適觀眾情況。

Juno受訪時說今次演唱會不少戲劇性事件，包括自己唱《金剛圈》唱到見暈。（陳順禎攝）

講到不止一次有觀眾在其演唱會暈倒，他說：「上次都係，今次我有預先講，一開始已經話啲音樂會好嘈、好行，所以我呢一個月一路都有喺Social media提醒佢哋，身體唔係好強壯唔好企前面。仲要全企位，你知後面就會推前面，咁密嘅時候一定會好熱，我喺台上面加埋啲燈我都暈，何況俾人逼住。」

Juno都得悉有觀眾不適，表示完騷後會馬上了解事件，而事前他亦多次叮囑大家小心。（陳順禎攝）

他解釋自己暈是因為穿著紫色絲絨西裝，太厚令他很焗，Juno綵排時沒穿過這件褸，又誤以為今日氣溫會暴跌，所以這樣。他落台時都需要人攙扶，但不敢立即入冷氣房，怕會著涼。