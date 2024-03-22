婚紗禮服｜準新娘必睇婚紗試身攻略：5貼士找出最合適的婚紗款式

【婚紗試身/揀選婚紗】不少新娘子都對婚紗試身環節感到期待又緊張，希望將最美的一面完美呈現出來。現時許多婚紗店都提供免費試身服務，究竟試身有什麼需要注意的地方？事前要準備什麼？s.a.bridal和大家分享5個婚紗試身貼士，讓你能一試便找到最合適的婚紗。



婚紗試身貼士｜1.事前挑選幾種不同類型的婚紗

有不少新娘都會事先做功課，選好想試的婚紗。不過，有很多新娘都會不知不覺間選上差不多類型的婚紗，例如10件有7件都是A-line裙擺或抺胸款式。

雖然每位新娘都總會偏愛某一款，但也可以揀選幾種不同類型的婚紗。畢竟上身後才知道適合自己與否，可能會有意外驚喜！

婚紗試身貼士｜1.事前挑選幾種不同類型的婚紗 (s.a. wedding)

婚紗試身貼士｜2.事前與婚紗專員分享場地照片

不是每件婚紗都是百搭的，因此建議事前先向婚紗專員分享場地照片，讓他們為你揀選可配合場地佈置的婚紗款式。

若果是為了婚紗攝影而試身，也可告訴婚紗專員你的拍攝地點，讓她挑選能令新娘更突出的婚紗。

婚紗試身貼士｜2.事前與婚紗專員分享場地照片(s.a. wedding)

婚紗試身貼士｜3.帶合身的Nubra+著無痕裸色底褲

Nubra的設計因牌子而異，所以新娘切記要買一個合身的Nubra。好讓妳在試身時，不會因為上胸乘托或杯型問題，導致婚紗上身後不好看。

另外，穿著無痕裸色底褲，能減低試穿透視婚紗時引起的尷尬，亦可避免試穿貼身婚紗露出內衣痕跡。

婚紗試身貼士｜4. 事前和拍攝團隊溝通

Big Day攝影攝錄(PV)跟Pre-Wedding的不同之處，在於大婚當日攝影師需要準確捕捉新人與其他賓客互動的瞬間。當中包括出門、和兄弟姊妹團外拍等等。因此，對攝影師的配合度及抓拍力有更高的要求。在考慮Big Day PV的時候，除了要看參考作品的色調風格外，事前的溝通和拍攝團隊的氛圍也是至關重要。

婚紗試身貼士｜5. 穿上婚紗後走動看看

很多新娘在時間緊逼的試身時段內，都只會企定定試身。若果想知道婚紗或晚裝會否阻礙走動，特別是如果有特別計劃，如有first dance的話，不妨試行幾步、轉個圈，甚至是坐下。感受一下婚紗會否太緊，又或者會令身體不自在不舒服，千萬不要死撐。

婚紗試身貼士｜5. 穿上婚紗後走動看看 (s.a. wedding)

(圖片及資料獲s.a. wedding授權轉載。)