婚展2024｜首次行婚展實用貼士須知！附記者實逛主題樂園婚展體驗

【婚展/籌備婚禮/迪士尼婚禮嘉年華】結婚是人生大事，雖然Big Day大喜日子只有一天，但需要準備的事項卻不少。因此，不少新人都會在籌備婚禮前期參加各式各樣、大大小小的婚展，尋找不同廠商（vendors），比較性價比的同時，亦可以一次過收集Pre-wedding、結婚戒指、婚紗禮服、婚宴酒席等結婚資訊。如果你已去過無數次傳統婚禮博覽、酒店婚展，早已有充足逛婚展經驗的話，那麼主題樂園婚禮嘉年華，你又去過沒有？在有限時間下，應該如何行婚展呢？



準新人必睇！了解3大婚展種類

婚展種類1：大型婚展

規模會較大，場內可劃分多個展館，齊集多達數百間、不同類型、價格較價錢實惠的婚禮商戶可選。亦有不同專家主持婚禮講座，分享婚嫁貼士。想了解行情做資料搜集「格價」，再計Budget的新人不妨一去!

婚展種類2：酒店婚展

不少星級酒店會舉行婚禮諮詢日，除帶領準新人參觀酒店婚宴場地之外，亦有相關或同級數的婚禮商戶駐場。比較適合需要一站式服務、統一婚禮風格或有預算人士選擇。

>>>婚展2024｜新人備婚須知：應該如何行婚展？記者實逛分享酒店婚展<<<

婚展種類3：主題樂園婚展

如果本身鍾情夢幻童話元素、追求華麗浪漫場地婚禮佈置的話，主題樂園婚展是不二之選。除會有接近風格的參展商及品牌攤位外，更設有「酒店Tour」參觀多個婚禮場地、宴會廳等，亦有婚禮預演、工作坊等。

記者實逛分享主題樂園婚展

每年2、3月都是婚展旺季，01女生記者早前亦親身到訪香港迪士尼樂園酒店的「Your Dream Wedding 你想・夢幻婚禮嘉年華」。是次婚禮嘉年華於香港迪士尼樂園酒店1樓會議中心舉行，會場設計貫徹樂園夢幻元素，場內位置相當闊落，亦有提供部分位置供客人拍攝留念。

由於會場為長方形設計，而宴會廳主要在右邊位置，工作坊、攤位則分佈在兩旁，所以大家可以逛完一個攤位再接一個攤位，不用擔心錯過或迷路。

主題樂園婚展重點1：婚禮市集、工作坊體驗

當日婚禮嘉年華約有82間婚禮品牌及小禮物參展商，當中更有不少是本地品牌提供服務，如Pre-wedding婚攝、婚紗禮服、婚宴餐飲、婚禮攝影、回禮小禮物等。大家亦可按喜好參加婚紗試穿體驗、新娘髮飾工作坊、個人化調香體驗、專屬婚戒工作坊、免費試玩 Photobooth等，一站式了解婚禮大小事項。

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主題樂園婚展重點2：證婚預演

最吸引新人參加的必定是證婚預演，不論是新人進場、婚宴佈置、座位設計、燈光效果、律師證婚等，100%完美呈現婚禮真實情況。雖然天雨關係，證婚預演需由夢想家花園戶外場地轉到仙杜瑞拉宴會廳，不過仍無礙大家觀賞夢幻婚禮的喜悅。 而當LinaBell、StellaLou出現時，更掀起全場高潮。

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主題樂園婚展重點3：酒店Tour 參觀新娘出門房

記者在預約登記時，出於好奇心便報名參加酒店Tour，本身以為只是酒店特色宴會場地參觀，原來大有驚喜！由婚禮統籌專家帶隊參觀，分別是第二大總統套房「羅伊迪士尼套房」、國賓廳「仙杜瑞拉」主題套房及國賓廳《魔雪奇緣》主題套房。

「羅伊迪士尼套房」佔地156 平方米，並擁有特大視野海景景觀，作為新娘房氣派十足；「仙杜瑞拉」主題套房以《仙履奇緣》為靈感，更設有玻璃鞋、南瓜車為打卡位；《魔雪奇緣》主題套房，設置大型小白毛公仔並充滿夢幻冰雪元素，讓你進入Frozen國度！

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主題樂園婚展攻略：首次行婚展注意事項

雖然行婚展前可以先在網上做功課，了解參展商背景資料、限時優惠、婚禮風格、預算等，不過在婚展現場往往都容易因為花多眼亂、資訊繁多的情況下而做錯決定。以下注意事項，準新人出發前可先參考，避免中伏！

婚展小貼士：1. 確定目標 做好時間管理

一場婚展大約有100個參展商，但時間有限，加上在場準新人數量亦多，要準確出擊「攞料」其實不易。建議出發前抽時間按喜好及需要、主攻及次攻分類，同時準備好問題，入場前和隊友加緊溝通，必要時分工合作。

婚展小貼士：2. 貨比三家 三思而後行

其實婚展多數有3日，年中亦有不少婚展，大家在收到優惠時，可以先冷靜，再找多幾間做比較，不需急於一時。

婚展小貼士：3. 勇敢Say No

行婚展少不了遇上被Hard sell、死纏難打的情況，這時候就要堅決拒絕，避免被人牽著走。有效善用時間之餘，自己亦不會在一知半解情況下購買完全不適合自己的套餐。



婚展小貼士：4. 定力要夠

婚展期間或會有不少吸引的early-bird折扣優惠，如果擔心自己容易做錯決定，可相約有經驗的朋友或同期準新人一齊去。如果自問完全沒有定力，就盡量避免帶太多金錢或信用卡入場。



婚展小貼士：5. 優惠折扣白紙黑字列明

如果擔心口頭承諾會變成「口同鼻拗」的話，建議和對方在合約上列明條款，白紙黑字列明優惠詳情及細節，避免日後有任何爭拗，保障大家權益。

