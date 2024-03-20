婚禮籌備｜如何寫致謝辭？婚禮司儀教準備感謝名單+致詞技巧

【婚禮致謝辭/籌備結婚】在大日子當天，不論是在早上出入門儀式，或宴會台上，都有分享「心底話」、「致謝詞」環節。作為向家人、親友表達愛意的寶貴時刻，大家更應該好好去珍惜，用心準備致謝辭。《01女生》找來資深婚禮司儀 Mc Big Mac和大家分享致謝辭的準備功夫，在婚宴台上把握機會方傳重要的人遞愛意。



一生中，能夠集合所有「自己人」的機會，的確寥寥可數。而在婚禮致謝辭環節，大家可以向成長階段中，所有遇過的好人好事一一感謝，所以大家更應該善用這個難能可貴的機會。

或者大家都會擔心自己不善辭令，又怕站在台中心，容易「發台瘟」，腦袋一片空白。Mc Big Mac就表示，其實致謝辭時間每人大約3-5分鐘為最合適，最能感受現場人士反應。大家在準備致謝辭時，不妨參考以下4個部分，善用幾分鐘時間感謝「這些」重要的人。

致謝辭是婚禮一大重要環節 (圖片由受訪者提供)

致謝辭感謝名單｜1. 多謝各個群組的來賓 (同學、朋友及同事)

由讀書時期至踏足社會工作，相信每個階段都遇到不少困難和挑戰。除了家人之外，你們的朋友便是最佳的扶手。

所以，籍著台上致謝辭機會，分享最難忘回憶。過程中，可以向台下揮揮手，甚至直接說出該群組稱謂，增加互動性及尊重。

致謝辭感謝名單｜2. 你的啟蒙老師或改變你一生的人

成長道路上，總有人給你支持、鼓勵，正面地引導你走向成功和達成目標。這些人可以定義為「沒有他，便沒有今天的人生」。大家可以在一眾親朋好友面前給予感謝，簡單說出想當年的激勵故事。

致謝辭感謝名單｜3. 自己及對方的家人、父母

父母向子女的付出發自內心，不講求回報。作為子女，小時候會不理解或不明白，但長大後，未必有機會說出口。結婚就是最佳時機！回憶一下父母的辛勞，對自己無條件栽培。新郎亦可答謝外父外母，放心將他們的女兒交給自己照顧。

致謝辭感謝名單｜4. 感謝對方

兩個人由情侶成為夫妻絕不容易！不經不覺間，行為、思想、價值觀、目標等會愈黎愈接近，反思一下自己拍拖期間，有沒有因為對方令自己有所進步？對方如何包容自己不足的地方？相信一定會有，既然如此，就一定要好好感謝對方的出現，令自己成長。

有很多新人會問，致謝詞可不可以寫稿？當然，能夠自然發揮就最好。若然怕自己腦海一片空白，可以簡單寫上重點便可。花一點時間準備，讓大家知道自己是懂得感恩和孝順的人。

(圖片及資料獲 Mc Big Mac 授權轉載。)