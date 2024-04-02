婚前派對 Bridal Shower籌備教學：事前準備、必備活動、衣服飾品

【婚前派對/婚禮籌備】婚前派對（Bridal Shower） 是什麼？Bridal Shower 如何準備？不少女生在結婚前，都會有一張主題不同、形式相若的閨密相。而這張閨密相正是一個新娘傳統，新娘會於婚前舉行一場派對（Bridal Shower），與閨密慶祝即將結束單身，製造屬於閨密間的獨特回憶並步入婚姻，開啟新生活。



如何準備婚前派對Bridal Shower？

提到派對，當然不少得一個活動主題、主題服裝、裝飾、蛋糕、美酒甜點以及拍照道具，充足準備才能令照片更出片！最為重要的是，記得預約定每一位摯友以及主角準新娘，以免出現錯失。

婚前派對Bridal Shower 7大活動主題

想為即將結婚的閨密，送上祝福，打造回憶的話，不妨參考以下的建議活動主題！

婚前派對Bridal Shower 活動：1. 旅行派對



能夠與三五好友抽空共聚，旅行既可以一次滿足打卡、談心、狂歡，又可以好好的留下共同回憶。

婚前派對Bridal Shower 活動：1. 旅行派對（freepik）

婚前派對Bridal Shower 活動：2. 酒店兩日一夜派對



若果一眾好友比較有空，可以選擇兩日一夜的Staycation 酒店派對，盡情狂歡、拍照後，更可以享受更多閨密時光，Staycation 同時感受酒店其他扮靚體驗服務，盡情感受姐妹時刻。

婚前派對Bridal Shower 活動：3. 船 P 派對



喜愛户外玩樂的話，近年新興的船上派對或是你杯茶，能夠一次過滿足日間玩樂，再享受黃昏日落晚霞，再在繁星點綴間盡訴姐妹心意，照片上亦可以拍出多種風貌。

婚前派對Bridal Shower 活動：3. 船 P 派對（freepik）

婚前派對Bridal Shower 活動：4. 沙灘派對



鍾情陽光與海灘的你，一個火辣辣的沙灘派對就能夠盡情展示你與姐妹們的美好身段，若然加上兄弟猛男們相伴，就能讓照片更加出色。

婚前派對Bridal Shower 活動：5. 變裝派對



除了户外歐美式的主題，變裝主題亦是不少人的首選，不論是以大家喜愛的角色主題「扮鬼扮馬」或是穿上校服、懷念校園情懷，都能夠令這天變得更加獨特。

準新娘必不可少的婚前派對 Bridal Shower！（IG＠hyeri_0609）

婚前派對Bridal Shower 活動：6. 户外派對



想拍出户外感覺又不想太過操勞的話，近年大熱的野餐、露營、Clamping亦是一個不錯的派對之選，能夠親親大自然之餘，又可以拍出美照。

婚前派對Bridal Shower 活動：7. 晚餐派對



若然大家未能相約一整天，下班後共聚晚餐或微酣時利用腳架或路人幫忙捉拍，既保留休閑一刻又不會太過阻礙大家日常生活。

婚前派對Bridal Shower 活動：7. 晚餐派對 (IG@roxannetong)

婚前派對Bridal Shower 活動：8. 酒店當日派對



籌備結婚當然會忙得一頭兩大，不論是閏密遠在海外，無法提早抽身，或是想管理好婚禮預算。在婚紗拍攝的早上，場地、好友、拍攝都集在一地，何不好好利用？只需在當日Rundown中，提早預留一些時間，拍個精華短暫的婚前派對Bridal Shower，留個記念同時又不用東就西讓。

婚前派對Bridal Shower 有什麼必備的衣服、飾品？

想拍出婚前派對Bridal Shower 的盡興感，除了要有一班願意放膽玩、大聲笑的閨密姊妹外，一套相同風格的姊妹衫、姊妹飾品就更能顯得合群與姐妹情深。如果還在考慮Bridal Shower 的服飾，可以選擇同色調服飾、小禮服或睡袍。