婚禮籌備2024｜準新人必讀!上半年酒店婚嫁諮詢日時間表 持續更新

【結婚流程/婚禮籌備】每個女生都夢寐以求一個夢幻的婚禮，想要完成心中所想，背後要付出不少，需要一定心力、精神與金錢。為了不浪費過多力氣，行逛資訊齊全的婚展已是每個準備結婚、正籌備婚禮的準新人的必做清單之一！



雖說婚展是個必做之事，但時間有限，而且一年下來有著不少婚展，新人們又應該何去何從呢？其實婚展主要分為兩大類，一是舉辦次數較密、普遍於會展或九展舉行的大型婚展。其次便是酒店亦會舉行一年一度的婚禮諮詢日。

香港酒店 2024上半年最新婚展時間表｜持續更新

想知道自己應該行逛哪一款婚展的話，就要好好參考婚展攻略！若然你是有目標導向、想深入了解婚禮場地的話，以下的香港酒店最新婚禮諮詢日時間表，相信能夠幫助你不少！

香港酒店最新婚展時間表：2024年7月婚展

酒店婚展｜1. 香港港麗酒店Conrad Hong Kong 「Your Unique Conrad Wedding婚宴巡禮」

偏好精緻華麗、氣派裝潢的話，位於太古廣場之上的香港港麗酒店會是一個不錯之選。當日可以得到日本殿堂級護膚品牌 POLA，價值HK$1,025的皇牌 B.A 奢寵抗糖化美肌套裝 。當日的婚禮預演，讓大家能夠切身感受酒店的巧思與婚宴場地選擇：無柱式設計大禮堂、瑰麗的雲石大樓梯以及11間獨立宴會廳。

香港港麗酒店Conrad Hong Kong「Your Unique Conrad Wedding婚宴巡禮」

日期：2024年7月14日（星期日）

時間：中午12時至晚上7時

地點：香港港麗酒店宴會大禮堂THE GRAND BALLROOM



酒店婚展｜2. 香港麗思卡爾頓酒店「和煦璀璨」婚宴諮詢日

想要一個經典又新穎的婚禮，作為全世界最高的酒店，香港麗思卡爾頓酒店不單是空中傳奇，更有2間米芝蓮星級餐廳坐陣，質素相當有保證。準新人於諮詢日當天確認預訂婚宴，有機會獲得精彩豐富禮遇，包括特選婚宴套餐(每圍12人)淨價港幣15,000元連餐酒飲品、酒店宴會廳LED顯示屏套餐半價優惠及信用卡免息分期等！

香港麗思卡爾頓酒店「和煦璀璨」婚宴諮詢日

日期：2024年7月21日

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港麗思卡爾頓酒店3樓耀鑽宴會廳



酒店婚展｜3. 灣仔英皇駿景酒店「Sky Wedding 婚宴巡禮」

想要一個難忘婚禮，挑選特色場地絕對能成就浪漫氣氛，例如在空中高呼愛意或仿如外國的森林景觀。灣仔英皇駿景酒店頂樓的空中花園 The Crown 擁有維港景色，能夠享有私密的浪漫氣氛，出席婚展更可以享用手工蛋糕及飲品、餐飲優惠與總值HK$600的英皇珠寶及足金購物禮券等。

灣仔英皇駿景酒店「Sky Wedding 婚宴巡禮」

日期：2024年7月28日（星期日）

時間：中午12時至晚上6時

地點：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓THE CROWN



香港酒店最新婚展時間表：2024年6月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. 東涌世茂喜來登酒店「Beyond Happiness by Sheraton 婚宴巡禮」

如果對韓式婚禮有興趣，不用海外婚禮，香港亦可以打造出細膩、浪漫的婚禮體驗。香港東涌世茂喜來登酒店 與Weddinghk 㩗手呈獻婚宴巡禮，除了在兩場婚禮預演中盡情參觀各種婚宴設施、戶外證婚場地，更可以參加工作坊與體驗：裙褂試穿體驗、婚紗試穿體驗及個人化調香體驗等。

香港東涌世茂喜來登酒店 「Beyond Happiness by Sheraton 婚宴巡禮」

日期：2024年6月15日（星期六）

時間：中午12時至晚上6時

地點：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店



酒店婚展｜2. 香港沙田凱悅酒店「驕傲月婚宴諮詢日」

雖然香港對於同性婚姻仍未合法，不過亦有一些LGBTQ+友善的酒店選擇，綠意環繞的香港沙田凱悅酒店就是其中之一。為響應6月同志驕傲月，婚宴場地更以彩虹作設計主題。

酒店婚展｜2. 香港沙田凱悅酒店「驕傲月婚宴諮詢日」(香港沙田凱悅酒店)

香港沙田凱悅酒店「驕傲月婚宴諮詢日」

日期：2024年6月23日（星期日）

時間：中午11時至晚上6時

地點： 新界沙田澤祥街 18 號



酒店婚展｜3. 雅格酒店the Arca

近年輕婚禮相當盛行，不少人都誤以為輕婚禮不能在酒店內舉辦，其實不然！精緻、藝術感的雅格酒店the Arca，不單歡迎小型婚禮、輕婚禮，更是Pet Friendly 的婚禮婚宴場地，不論輕奢華婚宴、Poolside海景及證婚都可以。

花嫁展 雅格酒店the Arca

日期：2024年6月23日(星期日)

時間：中午12時至下午7時

地點：黃竹坑香葉道43號the Arca 雅格酒店2樓



酒店婚展｜4. 香港逸東酒店 Eaton HK《PRIDE TO WED》

有打算海外結婚的同志伴侶，本港同性婚禮統籌公司「NEXT CHAPTER LGBT」與香港逸東酒店攜手舉辦多元驕傲婚禮，婚禮中香港與美國婚姻監禮人實時連線，進行集體婚姻登記及婚禮，為不同性傾向或跨性別伴侶實現他們共諧連理的心願，切勿錯過這個難得機會！

活動將公開招募不同性取向及跨性別的情侶報名參與，成功獲得贊助的情侶只需支付象徵式港幣2元，即可取得海外合法婚姻登記服務。(Eaton HK)

香港逸東酒店 Eaton HK《PRIDE TO WED》大型多元驕傲婚禮

日期：2024年6月25日（星期二）

時間：上午11時至下午4時

地點：香港九龍彌敦道380號Eaton HK 2樓 [玉] 宴會廳



酒店婚展｜5. 帝樂文娜公館「婚宴體驗日」

想要個性婚禮的話，華麗精緻的帝樂文娜公館或能滿足到你，酒店擁有三個格調不同的場地：大自然色調的FINDS、溫馨的FUNTION ROOM 與華麗的DADA BAR + LOUNGE，無論想舉辦現代型格或時尚優雅婚禮都可以！

酒店婚展｜5. 帝樂文娜公館「婚宴體驗日」(帝樂文娜公館)

帝樂文娜公館「婚宴體驗日」

日期：2024年6月30日（星期日）

時間：中午12時至晚上6時

地點：九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館



香港酒店最新婚展時間表：2024年5月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. 馬哥孛羅酒店 「永恆喜悅」婚嫁諮詢日

想感受氣派與傳統的話， 有數十年歷史的馬哥孛羅香港酒店以及港威酒店相信是你的首選。在「永恆喜悅」婚嫁諮詢日中，準新人更可免費體驗外租婚紗試身及獲贈SOVOS香水，即場預訂更尊享一系列婚宴限定禮遇，千萬不要錯過！

酒店婚展｜馬哥孛羅酒店 「永恆喜悅」婚嫁諮詢日( 馬哥孛羅酒店)

馬哥孛羅酒店 香港 「永恆喜悅」婚嫁諮詢日

日期：2024年5月25日（星期六）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店地下百年廳



酒店婚展｜2. 香港維港凱悅尚萃酒店 2024年婚宴巡禮

想要Pet-Friendly寵物友善婚禮場地的話，香港維港凱悅尚萃酒店就再也合適不過了！除了可以參觀頂層Cruise空中餐廳及酒吧、酒店內寵物狗友善的活動空間，更可以免費獲贈由韓國著名護膚品牌「The history of Whoo后」送出的「秘貼 皇牌美肌3步曲」禮品套裝（總值港幣$ 444 ）！

香港維港凱悅尚萃酒店2024年婚宴巡禮

日期：2024 年5月18 日（星期六）

時間：上午11時至下午4時

地點：香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓



酒店婚展｜3. The Mira Hong Kong 「永誌難忘• 夢幻可持續婚宴諮詢日」

作為城中婚宴熱門選擇之一，The Mira Hong Kong 提供超過20項獨家禮遇，令準新人們盡情享受人生大日子。酒店場地不單有18樓頂層之華麗無柱式宴會廳、露天花園Vibes，更有其他8個多功能宴會場地，能夠打造不同主題風格，例如匠心打造的「炫白．酷黑」Miraculous Black & White、「瑰麗時尚」Rose Gold Romance及「田園氣息」Garden Royale等。

The Mira Hong Kong 「永誌難忘• 夢幻可持續婚宴諮詢日」

日期：2023年5月5日（星期六）

時間：12:00-19:00

地點：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 18樓宴會廳



香港酒店最新婚展時間表：2024年4月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. Hotel ICON唯港薈「浪漫婚禮諮詢日」

若然想一次過體會不同風格的婚宴場地，位於尖沙咀的Hotel ICON唯港薈就再也合適不過。場地靈活有彈性，有無柱式Silverbox宴會廳、盡覽270度維港景致的Above & Beyond天外天、全亞洲最大之一的室內垂直花園GREEN、能夠舉辦戶外婚禮的The Market以及奢華的Bistro 1979；能夠滿足小型婚宴或證婚或

Hotel ICON唯港薈「浪漫婚禮諮詢日」

日期：2024年4月28日（星期日）

時間：下午12時至晚上8時

地點： 香港九龍科學館道17號



酒店婚展｜2. 香港沙田凱悅酒店「2024年初夏婚宴諮詢日」

若然對草地婚禮、戶外婚禮有所偏好，坐擁九肚山景致的香港沙田凱悅酒店，定能實現心中綠意環繞的婚禮景象。酒店更是LGBTQ+友善，由宴會大禮堂、大型落地玻璃的凱悅廳到戶外園林草地，多元化的空間能夠滿足不同規模的婚宴。

香港沙田凱悅酒店「2024年初夏婚宴諮詢日」

日期：2024年4月27日（星期六）

時間：中午12時至晚上7時

地點： 新界沙田澤祥街 18 號



酒店婚展｜3. 香港萬麗海景酒店「Wondrous Dream by the Harbour 邂逅維港夢幻婚典 」

想要海景婚禮，除了旅行結婚外，香港亦有不少場地能夠滿足到你。而香港萬麗海景酒店，位於灣仔，坐擁維港海景。而今次婚展當中，大家亦可以在維港前進行海景婚禮預演，親身感受海景婚禮的震撼。

香港萬麗海景酒店「Wondrous Dream by the Harbour 邂逅維港夢幻婚典 」（香港萬麗海景酒店）

香港萬麗海景酒店x Weddinghk 「Wondrous Dream by the Harbour 邂逅維港夢幻婚典 」

日期：2024年4月14日（星期日）

時間：下午12時至晚上6時

地點：灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓 美景閣及海景廳



酒店婚展｜4. The Helena May 梅夫人婦女會 婚禮展覽2024

想重要日子加入香港元素，當然不少得與百年歷史建築，揉合中西方的建築風格的地方合影，既能表達出新舊融合的美感，亦能為重要日子增添意義。而深受名人歡迎的梅夫人婦女會，不單是個標誌性英式歷史古蹟，愛德華時期古典復興風格建造，協會更堅持百年來，以實惠價錢提供優質五星服務。

想體驗的話，不妨在婚禮展覽當日感受女性俱樂部的浪漫氛圍，當日更有書法、花束工作坊等。

The Helena May 梅夫人婦女會 婚禮展覽2024於2024年4月14日舉行（ 梅夫人婦女會）

The Helena May 梅夫人婦女會 婚禮展覽2024

日期：2024年4月14日（星期日）

時間：下午1時至晚上5時

地點：中環花園道35號



酒店婚展｜5. 香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East）

婚展當然特別多優惠，錯過了2月假日酒店的婚展不要緊，香港九龍東皇冠假日酒店再接氣勢，4月載譽歸來！今次為模擬最真實婚禮進場儀式，更有「爆爆波婚禮預演 」，讓參加的準新人即場感受婚禮氣氛。

另外，確認婚宴酒席之準新人，亦有一連串額外優惠：席間無限量供應指定紅酒(午宴兩小時，晚宴三小時)、無限量供應汽水、冰凍橙汁及啤酒額外兩小時、酒店餐飲禮券、agnès b. FLEURISTE新娘花球、免費餐前小食以及享有優惠價訂購場地佈置！

香港九龍東皇冠假日酒店於2024年4月14日舉行（FB＠Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East）

香港九龍東皇冠假日酒店『花嫁展』

日期：2024年4月14日（星期日）

時間：下午12時至晚上7時

地點： 香港九龍東皇冠假日酒店1樓宴會廳



香港酒店最新婚展時間表：2024年3月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. 香港迪士尼樂園度假區「迪士尼童話婚禮」

如果本身鍾情夢幻童話元素、追求華麗浪漫場地婚禮佈置的話，主題樂園婚展是不二之選！《01女生》記者早前亦親身到訪香港迪士尼樂園酒店的「Your Dream Wedding 你想・夢幻婚禮嘉年華」。是次婚禮嘉年華於香港迪士尼樂園酒店1樓會議中心舉行，會場設計貫徹樂園夢幻元素，即重溫當日盛況！

首次行婚展實用貼士須知 附記者實逛主題樂園婚展體驗！

香港迪士尼樂園度假區「迪士尼童話婚禮」



日期：2024 年3 月10 日（星期日）

地點：香港迪士尼樂園酒店



酒店婚展｜2. 香港W酒店婚禮諮詢日

想要別樹一格，型格、時尚的婚禮，W酒店坐擁西九龍的景觀，能夠在海景圍繞的環境下打造奢華時尚的婚禮，絕對能令婚禮生色不少！

香港W酒店婚禮諮詢日於2024年3月24日舉行（香港W酒店）

香港W酒店婚禮諮詢日



日期：2024年3月24日（星期日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港W酒店 7 樓 Great Room宴會廳



酒店婚展｜3. FWD HOUSE 1881 婚禮展覽2024

想要為婚禮增添歷史意義，亦可選擇具有過百年歷史的古典建築FWD HOUSE 1881。無論舉行中西式婚宴、溫馨小型婚禮，或是雞尾酒會都別具特色。

FWD HOUSE 1881 婚禮展覽2024於2024年3月24日舉行（FWD HOUSE 1881）

FWD HOUSE 1881 婚禮展覽2024



日期：2024年3月24日（星期日）

時間：下午1時至晚上7時

地點：香港九龍尖沙咀廣東道2A號「1881」主樓富衛1881公館



香港酒店最新婚展時間表：2024年2月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. 香港九龍東皇冠假日酒店

若想要個性化的婚禮，一個能夠彈性符合新人所需，有多個婚禮婚宴場地提供的地方就會十分合適。位於市中心的九龍東皇冠假日酒店，場地靈活，可舉行大、中、小型婚宴及城中罕有2,500呎酒店戶外花園證婚場地。

香港九龍東皇冠假日酒店於2024年2月3日舉行（IG@crowneplazahongkongke）

花嫁展 香港九龍東皇冠假日酒店



日期：2024年2月3日 (星期六)

時間：中午12時至下午7時

地點：新界西貢區將軍澳3號



酒店婚展｜2. 黃金海岸酒店 『Gold Coast Ocean Breeze Wedding 臨海悠然婚禮．︁︁黃金海岸婚宴展』

喜愛休閒的度假式婚禮，不妨選擇臨海的露天場地，黃金海岸酒店與黃金海岸鄉村俱樂部．︁︁遊艇會所舉辦的婚宴展，不單可以參觀場地、預演證婚儀式，同場更有不少精彩節目：中式試菜環節、婚嫁工作坊、婚宴場地導賞團等。

黃金海岸酒店 『Gold Coast Ocean Breeze Wedding 臨海悠然婚禮．︁︁黃金海岸婚宴展』於2024年2月4日舉行（IG@goldcoasthotel）

黃金海岸酒店 『Gold Coast Ocean Breeze Wedding 臨海悠然婚禮．︁︁黃金海岸婚宴展』



日期：2024年2月4日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：香港黃金海岸青山公路1號



酒店婚展｜3. 香港康得思酒店

想舉辦一個方便的婚宴，鄰近朗豪坊、位於旺角中心地段的香港康得思酒店就合適不過。場內除了集合多元化的婚禮商戶，一站式提供婚紗、鑽戒、婚鞋、中式禮服、婚禮佈置等服務，同場更有《米芝蓮星級婚宴試菜體驗》！

香港康得思酒店X 花嫁《米芝蓮婚宴試菜體驗日》（FB@Cordis, Hong Kong 香港康得思酒店）

花嫁展 香港康得思酒店



日期：2024年2月17日 (星期六)

時間：中午12時至下午6時

地點：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店7樓宴會廳



酒店婚展｜4. 香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）「Timeless Memories 婚宴展」

酒店婚展最大的好處，莫過於有實物提供，能夠不再單單欣賞iPad、VR圖片，可以親臨現場並感受、體驗，而且場內較多職員可以提供協助，能夠即時解決新人們的困惑。

這次的婚宴展於耀鑽宴會廳(Diamond Ballroom)中舉行，場內有特別放出最新一系列的酒店婚禮蛋糕、婚宴佈置及花藝佈置，亦有燈光、音樂等展示，大家可以直接拍低心水項目以作參考，想了解更多即睇：新人備婚須知：應該如何行婚展？記者實逛分享酒店婚展

新人備婚須知：應該如何行婚展？記者實逛分享酒店婚展

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）「Timeless Memories 婚宴展」

日期：2024 年2 月24 日（星期六）

時間：中午12時至晚上6時

地點： 香港麗思卡爾頓酒店3樓耀鑽宴會廳



酒店婚展｜5. 香港維港凱悅尚萃酒店「婚宴巡禮」

想要寵物狗友善的海景婚禮，不妨考慮香港維港凱悅尚萃酒店。今年更是酒店首屆推出婚宴巡禮，入場更享有精彩禮品：免費獲贈由韓國著名護膚品牌「The history of Whoo后」送出的宮廷護膚禮品套裝（總值港幣$ 444 ）、巡禮一個月內確認舉辦婚禮的新人更可享有額外港幣 $5,000 餐飲禮券！

香港維港凱悅尚萃酒店「婚宴巡禮」於2024年2月24日舉行（香港維港凱悅尚萃酒店）

香港維港凱悅尚萃酒店『婚宴巡禮』



日期：2024 年2 月24 日（星期六）

時間：上午11時至下午4時

地點：香港北角邨里一號



酒店婚展｜6. 香港美利酒店「Blissful Moments 婚宴諮詢日」

想要優雅、品味的婚禮風格，簡約的香港美利酒店The Murray 或能符合你所需，當日更可以親身參觀酒店內4大特色婚禮場地，包括： 古典優雅半露天證婚場地拱廊 (The Arches)、露天園景婚禮場地Cotton Tree Terrace、輕奢華夢幻婚宴Niccolo Room 及天台餐廳及酒吧Popinjays。

香港美利酒店「Blissful Moments 婚宴諮詢日」於2024年2月17日舉行（FB@The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

香港美利酒店「Blissful Moments 婚宴諮詢日」



日期：2024年2月17日 (星期六)

時間：中午12時至下午6時

地點：中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room宴會廳



香港酒店最新婚展時間表：2024年1月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. 香港沙田萬怡酒店

想要遠離市區繁囂，或是想要經濟實惠的戶外婚禮的話，擁覽城門河靜謐風光的香港沙田萬怡酒店相信是個不錯之選。除了優美寧靜的園林空間，酒店更在上年年底，將婚宴場地重新裝潢，場地近3層樓高，加上無柱式設計，空間感十足，定能拍出美麗婚照！

香港沙田萬怡酒店婚宴開放日在2024年1月7日（FB@Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin）

花嫁展 香港沙田萬怡酒店



日期：2024年1月7日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓



酒店婚展｜2. 香港美利酒店「A Journey of Love 婚宴諮詢日」

酒店婚展除了可以直接欣賞到婚禮場地、婚禮佈置外，當日亦可享有不少獨家優惠！在今次美利酒店婚宴諮詢日，指定日期預訂婚禮午餐或晚餐，則能有免費飲料套餐或吉日飲料套餐30%折扣、婚宴免費小吃、婚宴套餐，可享免費2晚套房住宿等專享。更能預訂在拱門或紅棉露台等熱門地點舉行婚禮，增添甜蜜同時省卻用心。

香港美利酒店「A Journey of Love 婚宴諮詢日」於2024年1月21日舉行（FB@The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

香港美利酒店「A Journey of Love 婚宴諮詢日」



日期：2024年1月21日 (星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room宴會廳

