婚紗相pose姿勢動作教學！擊退尷尬自然流露情感　怕鏡頭這樣擺

【籌備婚禮/婚攝貼士】拍攝婚紗照前，大家都會做好儀容身材管理、頭髮保養等基本工作。其實想婚紗相百看不膩，完美地記下最美畫面的話，婚紗照姿勢動作，你們一定要好好Study。s.a.wedding 為大家分享6大輕鬆擺甫士的方法，既可擺脫尷尬，減輕拍攝時緊張情緒，拍攝出來結果亦會更加自然隨性！



婚紗相pose教學貼士｜1. 展示婚紗細節

如果想於獨照中展現女性的嫵媚，不妨讓精挑細選的婚紗幫你一把！藉由展現婚紗的細節，自然流露出女生的美態。如果想彰顯優雅氣質，於沙發上輕輕托腮，讓散落的輕紗裙擺打造唯美構圖；或是簡單回眸一笑，展現背部線條同時，呈現漂亮體態。

婚紗相pose教學貼士｜1. 展示婚紗細節 (s.a.wedding )

婚紗相pose教學貼士｜2. 韓國紳士OPPA

男士禮服與日常西裝的感覺類似，如果加上正經八百的甫士，比起型格，可能更會給人一種古板呆滯的形象。拍攝男士獨照時，不妨率性一點。您可以坐在椅子上盤起一邊腿，把手放在領呔或者半遮臉，都能充份展示男士的魅力，又不會過份造作。

婚紗相pose教學貼士｜2. 韓國紳士OPPA (s.a.wedding )

婚紗相pose教學貼士｜3. 側拍角度

如果您覺得直望鏡頭很尷尬的話，側拍角度或許能讓你放鬆一點。透過一些日常自然的動作，例如是戴耳環或者照鏡子等等，不但可以減輕拍攝的緊張感，側拍角度及巧妙構圖讓獨照增添層次感。

婚紗相pose教學貼士｜3. 側拍角度 (s.a.wedding )

婚紗相pose教學貼士｜4. 時尚雜誌模特兒

用上簡單的純色佈景紙拍攝，能把觀眾的焦點放在人物的表情和形態上。如果想記錄下當日精緻的新娘妝容，可以把手輕輕托著下巴，會讓觀眾聚焦到臉上。配合攝影燈光效果，更能突出五官輪廓，讓您自然散發出仿如明星的光環！

婚紗相pose教學貼士｜4. 時尚雜誌模特兒 (s.a.wedding )

婚紗相pose教學貼士｜5. 道具小助手

除了動作和角度可以輔助拍攝外，道具也是一個好幫手，能讓你的手不會無處安放。拍攝必備的花球也能營造出不同氛圍，喜歡浪漫的可以手握花球在頭紗下微笑，又或是率性隨意擺動，也有不錯效果。如果你有寵物，不妨讓可愛的牠們上場。除令照片更有記念價值，也能令您的心情更放鬆。

婚紗相pose教學貼士｜5. 道具小助手 (s.a.wedding )

婚紗相pose教學貼士｜6. 表情包拼圖

表情百變的新人可以挑戰九宮格拼圖，令婚照更多元化。以純色佈景為背景，做出不同表情的拼圖。不要以為拼圖只能做鬼馬表情，比較靦腆的新人，也可以利用黑白效果營造時尚感覺。拍攝小提示是，大家可以做出相似表情，拍攝出來的效果會更和諧，更可隔空對望，製造富有趣味的互動。

婚紗相pose教學貼士｜6. 表情包拼圖 (s.a.wedding )

(圖片及資料獲s.a.bridal授權轉載。)