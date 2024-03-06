婚攝｜籌備Pre-wedding 5重點！化妝師提醒：預早脫毛、美白牙齒

【新娘化妝/婚攝準備】Pre-wedding對於不少新人而言，都是極重要的一環，為婚禮「開個好頭」之餘，婚紗相亦代表一個美好的回憶。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim為大家分享5件籌備Pre-wedding時需要留意的事，當中包括婚攝衣著、道具、個人儀容管理等，準新人必睇！



在不少新人眼中，影Pre-wedding婚紗相作為求婚後的第一環節，當然要盡自己所能做得盡善盡美。擁有多年新娘化妝經驗的Mandy，就提醒大家都不用太擔心，只需要記低以下5大重點事項，基本上問題都不大。

籌備Pre-wedding需要留意5件事 (圖片由受訪者提供)

籌備婚攝注意事項｜1. 考慮天氣及場地

室內或戶外拍攝，都各有優點或需顧慮的地方。例如 : 室內拍攝，準新人及工作人員相對上比較舒服，亦不需要擔心天氣因素；而室外拍攝則需顧及天氣或交通泊車等安排。

另外，新人亦可以考慮一些屬於二人共同甜蜜回憶、值得記錄的地方，例如 : 相識或表白地方，增添意義。

籌備婚攝注意事項｜2. 了解清楚所涉及的服務條款

事實上，都出現不少婚攝服務「中伏」事件，如隱藏收費、服務內容有爭議、照片效果強差人意等。

準新人必須與各單位妥善溝通，例如 : 婚紗店、攝影師、化妝師、司機等，需要了解清楚合約內容及各項附加費。如果當中涉及任何優惠、額外服務等，建議白紙黑字列明清楚，保障大家。

籌備婚攝注意事項｜3. 儀容管理

雖說拍攝 Pre-wedding 可以執圖，但準新娘仍可預先做好個人形象管理，包括: 脫毛、美白牙齒、提早一星期染頭髮、美容療程等。由內到外打好皮膚基礎，做個最美新娘子。如情況許下的話，都可以和另一半一齊參加美美容療程，一齊變美。

籌備婚攝注意事項｜4. 提早預備拍攝道具

選對 Pre-wedding 道具，的確可以為婚照加分。除了可以準備屬於二人的情侶物品外，亦可按個人喜好和需要，提早訂購其他相關拍攝道具與裝飾，常見例子有 : 花球、汽球等等。

籌備婚攝注意事項｜5. 準備個人物資清單

網上不難搜尋 Pre-wedding 個人物資清單，新人可因應拍攝地點和衣著，準備適合物資，讓拍攝過程更舒服流暢。

例如 : 於春夏天到戶外拍攝，可帶備迷你風扇、蚊貼；而秋冬天則需帶備暖貼之類。另外準新娘如穿著婚紗，或需準備 Nude Bra，而準新郎亦可自備剃鬚刨。