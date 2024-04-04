韓國婚攝｜濟州花期介紹懶人包！一文睇清全年四季花期月份

【韓國婚攝/Pre Wedding 2024】近年濟州島成為婚攝熱門地點，而豐富多彩的花期更是一大誘因，吸引無數情侶前往。Karissa Wedding和大家一次過分享濟州島花期月份，讓大家在安排行程時更得心應手。



濟州島位於韓國西南面，有著得天獨厚的自然景色，四季分明的花海更成為最佳婚攝主題。每月都有著不同種類的花朵綻放，春天的櫻花，夏天的繡球花，秋天的芒草、冬季的山茶花等，為濟州島增添著迷人色彩。

不過，大家都要注意，所有花都會受天氣影響，會因天氣問題而提早開花或延遲開花。所以，任何人都無法100%完全準確預測花期。始終，婚紗相最重要的還是新娘新郎的真心笑容。

濟州島花期：春季



油菜花 (3月中至4月初 )

濟州島特別多油菜花田！一望無際的油菜花，在萬里無雲的湛藍天空的相襯之下，顯得更加遼闊壯麗。早前有報導指出，濟州於2023年底已成功研發於冬天都能生長的新品種種植。相信不久的將來，在冬季也能到處看到油菜花田！

濟州島花期：油菜花 (Karissa Wedding)

櫻花 (3月尾至4月初)

要選港人最喜愛的花景，必定是櫻花！站在一大片櫻花樹下，穿着白色婚紗及西裝拍攝婚紗相，最浪漫不過！

濟州島花期：櫻花 (Karissa Wedding)

海蘿蔔花 (4月)

海蘿蔔花根部就是蘿蔔，如果沒有拔出當季的蘿蔔，便會長出淡紫色的花。與油菜花及蕎麥花一樣，花朵小小卻可生滿在田地，淡紫色花田非常溫柔浪漫。

普賢橡櫻 (4月中)

又名八重櫻，花蕾為深紅色，花開時外側的花瓣邊緣為淡紅色，中部近白色，花瓣非常多又細，狀如菊花。所以，比一般櫻花大，而且顏色更鮮艷。

濟州島花期：普賢橡櫻 (Karissa Wedding)

藤樹 (4月中)

只能藉助攀附支持物向上生長的藤樹，隨着樹幹生長出細細的紫色小花且微微垂吊下來，淡淡的紫色十分浪漫。

濟州島花期：春夏季之間



Daisy 雛菊 (5月)

白色花瓣、鮮黃的花芯，雛菊雖細小玲瓏，但長滿整個田園時，感覺非常清新脫俗。

濟州島花期：Daisy 雛菊 (Karissa Wedding)

蕎麥花 (5月尾至6月中，10月初至11月初)

蕎麥花呈白綠色帶淺黃，外觀潔白脫俗，更藉人氣韓劇《鬼怪》的愛情故事，令其浪漫的花語變得街知巷聞。喜歡小清新風格或自然風的話，十分合適蕎麥花！

濟州島花期：蕎麥花 (Karissa Wedding)

紫色油菜花 (5月中至尾)

紫色的油菜花田遠觀猶如薰衣草，近距離就會看到油菜花比薰衣草更鮮明的花瓣，相當特別。

玫瑰 (5月中至尾)

玫瑰一般會在牆上生長，形成玫瑰牆。看似普通，拍攝效果卻出期驚人。十分推薦穿黑色婚紗裙拍攝！紅配黑的顏色組合，既高貴又亮眼。

濟州島花期：夏季



繡球花 (6月中至7月初)

夏天人氣之花非繡球花莫屬！顏色鮮艷的繡球花襯搭上白色婚紗裙，十分搶眼！因此，儘管6月天氣炎熱，仍有不少新娘為了繡球花，而特意前往濟州島拍攝！

濟州島花期：繡球花 (Karissa Wedding)

凌霄花 (6月尾至7月初)

天氣夠熱才會盛開，呈喇叭狀的花朵，花朵向上。 朵朵橘紅色的花兒點綴於綠葉，靠著牆生長。

太陽花 (7月至8月)

高大畢直的巨型黃花朝著太陽方向生長，配襯藍天白雲下，更壯觀。太陽花生長於最炎熱的時期，可以說是濟州夏天之花。

濟州島花期：秋季



Pampas潘帕斯草 (10月)

由於與芒草類似，很多人都無法區分pampas及芒草。Pampas長出的米黃色毛毛比芒草更巨大，而芒草生長出的毛會比Pampas更根根分明。一般粉紅芒草田地旁邊都會有Pampas。

芒草 (10至12月)

秋季絕對不能少了芒草！山丘上的芒草，更是韓國新娘經常選作拍攝日落場景的熱門地點。

粉紅芒草 (10月初至11月初)

於2017年才爆紅，全濟州只有3間cafe內可以拍攝到！因為形態跟芒草有點相似，亦稱為粉紅芒草。在夏天時是綠色，開後會慢慢變為粉紅色。

濟州島花期：粉紅芒草 (Karissa Wedding)

蕎麥花 (5月尾至6月中，10月初至11月初)

一年兩次花期的蕎麥花，除了在5-6月會開花外，秋季也會開花。

濟州島花期：冬季



山茶花 (11月尾至2月初)

在冬天盛開的花不多，而山茶花便是其中一個。當遇到下雪便會更加美，白中一點紅。

濟州島花期：山茶花 (Karissa Wedding)

橘子園 (11月尾至1月)

雖然不是「花景」，但絕對是濟州島的代表景點。作為濟州特產的濟州橘子，每年冬季便能看到到處都是橘子田地。

濟州島花期：橘子園(Karissa Wedding)

梅花 (2月)

冬季結束與春季來臨之時，一定有梅花。由於顏色與櫻花幾乎一樣，經常被誤會為櫻花。梅花樹比櫻花樹較矮，所以拍攝時會比櫻花更能捕捉到人與花的景深效果拍攝。

(圖片及資料獲Karissa Wedding授權轉載。)