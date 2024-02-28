韓國婚攝懶人包｜濟州島Pre-wedding花期全攻略 櫻花/雛菊/繡球花

【濟州島婚攝2024/韓國Pre-wedding】近年不少準新人都會選擇到濟州島拍攝Pre-wedding，當中最吸引原因定必是繽紛奪目的花海祕境。Fairytale Wedding 為大家分享濟州島四季花期月份，當中包括紫色油菜花、小雛菊、粉紅芒草等等，各位準新人記得Bookmark了!



濟州島四季

春季月份約為3月至5月，是盛開櫻花、油菜花及蕎麥花的季節。氣候溫和怡人，適合穿著輕薄衣褲，搭配薄外套即可出門。

夏季月份約為6月至8月，大家可前往欣賞美麗的繡球花，平均溫度雖然較高，但海風較大，建議搭配輕薄外套。

秋季月份約為9月至11月，正值特殊的芒草季，可體驗粉紅芒草的夢幻。注意溫差較大，需搭配厚外套。

冬季月份約為12月至2月，屬於山茶花盛開的季節。而濟州島位於韓國最南方，雖然冬天的氣溫較韓國本島高，但靠近海邊的話，海風亦較大，建議搭配棉衣、厚外套，注重保暖。如果在較冷的月份（12月中-1月初）造訪濟州島，山區更有可能會下雪。

濟州島花期

濟州島的不同季節，都有各式各樣繽紛奪目的花朵接力綻放。不過要注意，有機會會因大自然環境因素而令花期稍為提早或延後。

濟州島花期｜油菜花（2月~4月初）

油菜花的花語是加油、鼓勵。經歷冬天的嚴寒，在乍暖還寒之時綻放，以一片金黃燦爛展示春天到來，給人間帶來新生的鼓舞。

濟州島花期｜油菜花（2月~4月初）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜櫻花（3月末~4月初中旬）

櫻花象徵愛情與希望，代表著高雅，質樸純潔的愛情。白粉色櫻花開遍滿樹，是愛情的最美語言。

濟州島花期｜櫻花（3月末~4月初中旬）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜八重櫻花（4月中旬~4月末）

八重櫻並非是櫻花品種的名稱，而是因花瓣多層堆疊，盛開時如八層綻放的櫻花。亦因花瓣多層堆疊如牡丹般，也被稱為牡丹櫻。

濟州島花期｜八重櫻花（4月中旬~4月末）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜蘿蔔花（4月初~6月初）

淡紫色蘿蔔花又稱「黃昏之花」，因為它在白天沒有任何味道，直到晚上才會散發撲鼻的芳香，所以人們認為它特別喜歡晚上，它的花語就是「黃昏」。

濟州島花期｜蘿蔔花（4月初~6月初）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜紫色油菜花（5月初~6月初中旬）

紫色的油菜花粉中含豐富花蜜，引來彩蝶與蜜蜂飛舞花間。濃郁花香令人陶醉，美麗風景讓人流連。

濟州島花期｜紫色油菜花（5月初~6月初中旬）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜小雛菊（5月中~6月初）

簡約清新的小雛菊自帶正面能量，她的花語是：逆境自強、愉快、希望、天真、深藏在心底的愛。

濟州島花期｜小雛菊（5月中~6月初）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜蕎麥花（5月末~6月初中旬/9月末~10月中旬）

在濟州島，會有兩次開花期。蕎麥花的花語是戀人，亦被稱為戀人花。可送給愛人，證明相守一生的愛。

濟州島花期｜蕎麥花（5月末~6月初中旬/9月末~10月中旬）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜繡球花（6月中~7月初中旬）

有著忠貞、永恆之意，把繡球花送給愛人，向對方表達及承諾最深、最甜蜜美好的愛意，希望一輩子長久的幸福。

濟州島花期｜繡球花（6月中~7月初中旬）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜凌宵花（6月末~7月中末）

花語是「敬佩、榮譽」，橙紅色的凌霄花，沿著牆壁攀岩，艷麗向上，喜迎朝陽。不僅是綠樹紅花，更是夏季陰涼避暑佳處。

濟州島花期｜凌宵花（6月末~7月中末）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜歐洲繡球花（7月中~8月）

歐洲木繡球其實是歐洲瓊花，傘狀花序，初開為綠色，逐漸轉成白色，像一個球形，因此被稱為歐洲繡球。

濟州島花期｜歐洲繡球花（7月中~8月）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜蒲葦（9月初~9月末）

花語是堅韌不拔、自尊而卑微的愛情，生命力非常頑強，總給人如夢如幻的美感。

濟州島花期｜蒲葦（9月初~9月末）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜粉紅芒草（10月初中旬~11月初）

夏天時，粉紅芒草是綠色一片。踏入秋季，會開出粉色花穗，形成粉紅色花海。

濟州島花期｜粉紅芒草（10月初中旬~11月初）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜芒草（10月初~12月初中旬）

隨著秋風起，一望無際的芒花盛開，漫漫的花海以數大是美之姿，為秋之舞曲拉開序幕。

濟州島花期｜芒草（10月初~12月初中旬）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜山茶花（11月末~1月初）

花語是理想的愛，盛開於冬末春初，山茶花朵艷而繁盛，獨到的高雅聖潔。

濟州島花期｜山茶花（11月末~1月初）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜柑橘（11月中旬~2月初）

每年冬季都是柑橘盛產期，金黃色的柑橘點綴下，別有一番風景。柑橘樹開花時，整個濟州島充滿柑橘香氣！

濟州島花期｜柑橘（11月中旬~2月初）(Fairytale Wedding)

濟州島花期｜雪景（12月中末~1月）

濟州島地處韓國最南端，平均氣溫比本島暖和，因此冬季也較為溫暖。雖然沒有確實下雪日期，但如果計劃於冬天到訪濟州島，也可以碰碰運氣！

濟州島花期｜雪景（12月中末~1月）(Fairytale Wedding)

(圖片及資料獲Fairytale Wedding授權轉載。)