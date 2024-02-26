婚攝｜韓國婚攝用品checklist！必備8大用品輕鬆完成最美婚紗照

【韓國婚攝/Pre Wedding 2024】婚紗攝影，對每一對新人都至關重要，因此很多新人在拍攝前都會感到緊張，亦會感到無從入手，不清楚應該準備甚麼。Karissa Wedding和大家分享在韓國拍攝婚紗照的所需用品及注意事項，希望準新人們都可以輕鬆拍出心中最完美婚紗照！



不論在任何地方拍攝婚紗照，所需用品都是大同小異。而在海外拍攝婚紗照的話，容易因為人生路不熟、言語不通問題，有機會未能購買適合你的用品。因此，建議大家在出發前清楚地列出用品清單，準備充足才出發。以下8大影婚紗照必備用品，大家記得提早準備了。

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韓國婚攝必備用品｜1. 高跟鞋、皮鞋

雖然有些攝影工作室可能會提供女裝鞋，但未必符合個人風格，因此最好自行攜帶。

韓國婚攝必備用品｜2. 肉色nubra

有用Nubra習慣的女生，其實都會用自己認為好用又舒服的牌子，建議先入手，再帶去外地。如不熟悉使用方法，現場助手可協助穿戴，無需擔心。

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韓國婚攝必備用品｜3. 男士黑色長襪

長襪長度應該覆蓋腳踝，可避免坐下時褲腳向上移動時露出膚色。另外，建議選擇無花紋款式，以免影響影像效果。

韓國婚攝必備用品｜4. 男士白色恤衫

一般在首爾的攝影工作室可能提供白色恤衫，但在濟州拍攝的話，都可能需要自行準備。

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韓國婚攝必備用品｜5. 男女士拉鍊/扣鈕的衣物

建議完成化妝造型後，再更換衣物，可免影響整體形象。選擇拉鍊或扣鈕款式，方便更換服裝時保持妝髮整潔。

韓國婚攝必備用品｜6. 攝影當日準備一個大袋

攝影當日，需要不停轉換多個拍攝地點，攜帶一個大袋或旅行袋可方便整理物品，避免遺失或遺漏。

韓國婚攝必備用品｜7. 攝影當日補充體力的零食、水

攝影工作可能持續一整天，攜帶乾糧和水可在需要時補充能量。不少攝影工作室通常提供飲用水設施，無需擔心水源問題。

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韓國婚攝必備用品｜8. 攝影道具

如有特別想法或風格，可攜帶相應的攝影道具。

韓國婚攝注意事項



【1】儘管有許多準備工作，但充足的休息，可保持良好的體力和精神狀態。建議在攝影前一天不要安排太多行程，提早回到酒店休息。



【2】很多新娘都會擔心拍攝時不能去洗手間，如果在首爾工作室拍攝，可以在中途換衣服的時候去洗手間，無需擔心。



【3】在濟州拍攝時，可告訴翻譯，他們會轉告司機，為大家尋找附近有洗手間的地方。



(圖片及資料獲Karissa Wedding授權轉載。)