Disney+ 聖誕片單18大推薦：《單戀原聲帶#2》、李英愛新劇勿錯過

【Disney+ 聖誕片單｜12月新片片單】寒冷的聖誕節，當然是約上好友或家人窩在家中，舉辦聖誕派對、享用聖誕大餐、看電影等等，一起歡度聖誕節﹐尤其今年聖誕假期是一連四日，觀影片單真的要先準備好！這次《01女生》為大家準備了Disney+ 聖誕片單，由冒險、英雄、奇幻到韓劇都能找到！



Disney+ 聖誕片單推薦1. 《奪寶奇兵之命運輪盤》 12月1日獨家串流上線

驚險尋寶電影就不能錯過這部！由《盧根》（Logan）導演占士曼高（James Mangold）執導的經典賣座奪寶歷險系列，最新鉅製《奪寶奇兵之命運輪盤》，更是由奧斯卡提名巨星夏里遜福強勢回歸，飾演傳奇英雄考古學家鍾斯博士 （Indiana Jones），再次展開驚險刺激的終極奪寶之旅！

Disney+ 聖誕片單推薦1. 《奪寶奇兵之命運輪盤》 12月1日獨家串流上線（品牌提供）

Disney+ 聖誕片單推薦2. 《波西傑克森》 12月20日獨家上線

全球期待的《波西傑克森》，事隔10年後再度回歸！波西傑克森正在執行一項危險的任務，他必須戰勝怪物，智取眾神，穿越美洲，歸還宙斯的閃電火，並阻止一場全面戰爭。在任務拍檔安娜貝斯和格羅佛的幫助下，波西的旅程將引導他更接近他所追尋的答案：如何融入他感覺格格不入的世界​​，以及他是否能弄清楚自己注定要成為怎樣的人。

Disney+ 聖誕片單推薦2. 《波西傑克森》 12月20日獨家上線

Disney+ 聖誕片單推薦3. 《大指揮家：弦上的真相》 12月9日獨家上線

懸疑韓劇《大指揮家：弦上的真相》由「氧氣女神」李英愛主演﹐劇中她飾演的車世音自小就是一名小提琴演奏家，充滿遠見的她很快就轉換跑道，將琴弓換成指揮棒，從首爾到紐約，逐步成為一名蜚聲國際的指揮家。在事業上取得莫大成就後，世音被神秘人威脅一直隱藏的過去即將公諸於世。世音決心回到自己的成長地，嘗試拯救正處於水深火熱的「漢江愛樂樂團」，同時努力找尋要脅著她的神秘人。

Disney+ 聖誕片單推薦3. 《大指揮家：弦上的真相》 12月9日獨家上線

Disney+ 聖誕片單推薦4. 《單戀原聲帶 #2》12月6日獨家上線

《單戀原聲帶 #2》延續第1季的韓式浪漫，是冬季不能錯過的甜蜜韓劇！《單戀原聲帶 #2》以全新陣容呈現，由盧尚賢、琴世祿主演，但幕後團隊都沒變。劇情講述守護和賢瑞過去曾相愛六年，兩人再次相遇，一位已是年輕、多金的公司執行長，一位則是已放棄夢想的鋼琴教師。凱決定和守護一起創作，並邀請賢瑞擔任演奏者。三人之間產生微妙的氣氛。最後在一番波折後，守護和賢瑞復合，但他們是否又會走向相同的結局呢？

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Disney+ 聖誕片單推薦5. 《失衡凶間之惡念之最》12月8日獨家串流上線

電影《失衡凶間之惡念之最》由莊澄及鄧漢強監製，李志毅、李巨源及黃炳耀所執導的三部短篇故事組成，分別是〈要命的溫柔〉、〈逃殺〉及〈死亡回憶〉，主演包括：姜皓文、朱栢謙、陳湛文、柯煒林，一同揭開人性最可怕、最醜惡一面。

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Disney+ 聖誕片單推薦6. 《BTS Monuments: Beyond The Star》 12月20日獨家上線

全新獨家原創紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》，韓流天團「防彈少年團」成就到達至無人能及的境地，而這部紀錄片就是見證天團﹐於到達巔峰前走過的十年旅程，為尋找人生意義與目標而奔跑的七名成員的日常生活與心路歷程，將會於此８集紀錄片中向觀眾呈現。

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Disney+ 聖誕片單推薦7. 《孱仔歷險記3：雪慌聖誕節》 12月8日獨家上線

最適合聖誕觀影的《孱仔歷險記3：雪慌聖誕節》 ，劇中的經常撞板卻深得人心的中學生格雷克夫利，即將迎接一個好笑又感動的聖誕假期！在全家人忙碌於準備暴風雪來襲，格雷需要使出渾身解數，但求聖誕老人別把他放到頑皮孩子的名單上。

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▼▼▼【按圖看】更多Disney+ 聖誕片單推薦｜包括《今個聖誕大件事：歡樂接班人》 第2季、《怪誕城之夜》、 《非法正義》等等，都是很適合於聖誕節與家人好友一起觀看，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼