寄生獸灰色部隊｜全昭霓憑破格演技獲關注！出道十年磨練紮實演技

【Netflix推薦2024/寄生獸灰色部隊/全昭霓】近期的Netflix 韓劇風潮盛行，好戲好劇一套接一套，繼《淚之女王》後，依據日本原著作家岩明均的經典漫畫改編的《寄生獸：灰色部隊》亦大獲好評。除了緊湊劇情令人拍案叫絕外，一眾演員破格演技亦相當亮眼，特別是女主角全昭霓（全少妮），劇中飾演半人半獸的女主角「鄭秀仁」，不單一次分演兩個角色，賣力的「甩頭」動作亦成就名場面，令驚悚感以及寄生更為逼真。



除了《寄生獸：灰色部隊》中的人獸共生演技，全昭霓原來已經出道十年，過往亦有不少代表作。而外表清冷的她獲得過「韓國最美初戀」之稱，但其實是個反差萌，是名內心織熱的美女！

全昭霓在《寄生獸：灰色部隊》憑破格演技獲關注！(《寄生獸：灰色部隊》劇照)

出道十年磨成紮實演技 出演不少成品代表作

雖然不少人被全昭霓在《寄生獸：灰色部隊》帥氣的演出而吸引、備受關注，但一次過出演兩種截然不同的角色以及當中的內心轉化、動作等，她亦付出不少時間、心力去消化，亦是她的演藝生涯中的一大突破。

全昭霓分享《寄生獸：灰色部隊》中，角色心態上的轉變與揣摩，是她很重要的一個功課。（IG＠somewheregreeny）

揣摩角色的功力，全憑這十年的努力。全昭霓於2014年憑借電影《尚衣院》正式出道，這十年間曾參演過《花樣年華－生如夏花》、《青春月譚》、《女人們》、以及《男朋友》等作品。特別是去年所出演的韓版《微笑與夏溫》，劇集改編自內地作家的網路小說《七月與安生》，當中細膩、溫婉的演技，加上清新脫俗氣質讓人對她印象深刻。

演藝世家背景：媽媽、妹妹亦是圈內人！

全昭霓畢業於首爾藝術大學廣播影像系後，一直致力演藝發展，而她的文藝細胞竟源自家庭氛圍，不單她是演藝圈的一員，媽媽、妹妹亦是圈內人！她的母親高再淑是1970年代韓國女子二人組Bunny Girls成員，妹妹全珠妮更是傳承了母親的歌喉，成為了創作歌手「JOONIE」。

外冷內熱的「韓國最美初戀」 演藝圈人緣極佳

外表清冷、五官帶點冷淡疏離感的全昭霓，2020年演出《花樣年華－生如夏花》更被網民封為「韓國最美初戀」，比起「最美初戀」的稱號，她更是位名符其實的空靈系美女。

全昭霓MBTI 是外冷內熱、個性溫柔的「調停者」（INFP） （IG＠somewheregreeny）

MBTI 是外冷內熱、個性溫柔的「調停者」（INFP），內心充滿澎湃熱情的全昭霓，亦令她的人緣極佳，宋慧喬、崔宇植、朴炯植等前輩亦是她的好友！其中宋慧喬，便是兩人參演《男朋友》時結緣，完戲後成為無話不說的摯友，宋慧喬更有誇讚她在《微笑與夏溫》中的演出。