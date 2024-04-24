全城走塑｜4.22即棄塑膠餐具被禁 使用精緻環保餐具 添用餐好心情

【全城走塑/環保餐具推薦】近年環保議題一直備受關注，香港亦在本月22日立法管制即棄塑膠餐具，不單外賣的即棄膠產品被禁，銷售及免費派發的即棄塑膠產品亦被禁，下年更會更全面地源頭減塑，堂食以及外賣的即棄塑膠餐具亦被禁。面對「無即棄」的大環境情況，我們唯有培養環保習慣，選擇非即棄代替品、重用代替即棄、自備容器等，藉機入手環保餐具！



有什麼管制即棄膠餐具？

首階段（2024 年 4 月 22 日）禁止食肆提供即棄塑膠餐具

1. 發泡膠餐具（堂食+外賣）

2. 塑膠飲管（堂食+外賣）

3. 塑膠攪拌棒（堂食+外賣）

4. 膠刀叉匙（堂食+外賣）

5. 膠碟（堂食+外賣）

6. 膠杯及蓋（堂食）

7. 食物容器及蓋（堂食）



禁止銷售及免費派發的即棄塑膠產品

1. 堂食+外賣已禁用的即棄塑膠餐具

2. 塑膠棉花棒

3. 熒光棒

4. 雨傘袋

5. 派對帽、蛋糕裝飾、充氣打氣棒、氣球棒

6. 食物膠籤、膠牙籤

7. 氧化式可分解塑膠產品

8. 酒店免費派發的膠柄牙刷、膠梳、樽裝水

9. 免費派發的宣傳用塑膠包裝紙巾



次階段將在2025年禁止食肆提供即棄塑膠餐具

1. 膠杯及蓋（堂食+外賣）

2. 食物容器及蓋（堂食+外賣）



環保餐具推薦：1. Marimekko Kioski Logo Bottle Vacuum Bottle 500ml HK$395

不想每當口乾就買一瓶水、吃飯時處理不盡的飲品又感覺浪費？隨身攜帶環保杯就能夠解決困擾。來自芬蘭，以明亮多彩的印花主打的Marimekko，除了服飾單品外，亦有不少家品好物。這款簡約黑白調的Marimekko Logo 保溫瓶，以食品級不鏽鋼製成，適用於冷熱液體，輕巧好外出。

環保餐具推薦：Marimekko Kioski Logo Bottle Vacuum Bottle 500ml HK$395（Marimekko）

環保餐具推薦：2. SilverAnt純鈦便攜折疊叉匙

優惠價HK$107

不少人卻步環保餐具，主要因為體積過大或過重，不便於清理以及外帶。這款可拆卸、可折疊的2純鈦不鏽鋼餐具，輕巧好攜帶，不易生銹、腐蝕，更易於清洗。

環保餐具推薦：SilverAnt純鈦便攜折疊叉匙（01mall）

環保餐具推薦：3. Le Creuset Mickey Mouse陶瓷小盤3件裝 HK$ 600

想要外貌與內涵都有的餐具，有「港女煲」之稱的法國高級廚具品牌 Le Creuset，鑄鐵鍋以可愛外型，加上夢幻顏色深受女生歡迎，的確沒有不入手的可能。而這款一套三件，以米奇大頭為外型的耐熱陶瓷小盤，不黏塗層，更可以適用於微波爐、焗爐，與朋友、同事一起分享正好！

環保餐具推薦：Le Creuset Mickey Mouse陶瓷小盤3件裝 HK$ 600（ Le Creuset）

環保餐具推薦：4. MUJI 不銹鋼餐具 HK$ 20起

想要入手親民價格的環保餐具，MUJI 以日系簡潔風格為主，不銹鋼、木餐具都有，就算一時忘卻攜帶餐具，大家亦可以即時立即入手！雖然以單件餐具發售，但白菜價格，性價比很高！

環保餐具推薦： MUJI 不銹鋼餐具 (左：木漆湯碗大 HK$75，中：不銹鋼餐匙 HK$12，右：木製餐叉 HK$35）

環保餐具推薦：5. Francfranc 8件裝LOGO 粉色 HK$128

來自日本的Francfranc，由家品配件、生活用品、到傢俱都有，以精心設計、可愛配色及少女感著稱，收獲不少女生的歡心。這套8件裝的粉色餐具，由餐勺、叉子、茶匙到蛋糕叉都有，不論自用、送人作禮亦同樣合適。

環保餐具推薦：Francfranc 8件裝LOGO 粉色 HK$128（Francfranc）

環保餐具推薦：6. Hermès Grand Attelage serving fork HK$9,500

俗話說：細節展現品味，Hermès 的鍍金餐具系列，雖然要價接近萬元關口，當中運用的工藝與文化則獨一無二。這款Grand Attelage 餐叉套裝，靈感來自馬鞍鑰匙，向以往的馬車單品致敬。