母親節禮物推薦2024｜4月精選禮物優惠：時尚服飾/美妝/養顏食品

【母親節禮物推薦2024/母親節禮物/4月香港優惠】平日媽媽身兼多職，既要照顧家庭、又要兼顧事業，充分表現出為母則強的超人能力。想要向媽媽表達感激，肉麻說話以開口的話，不妨以行動盡顯心意，送上一份實用又窩心的母親節禮物。《01女生》就集結好多個母親節禮物推薦以及相關優惠，好讓大家精確入手好物！



母親節禮物推薦2024【1】：$150起入手母親節實用窩心禮物

母親節即將來到了！是時候要趁著這個節日感謝媽媽這一年來的辛勞，除了可以請吃大餐或送上鮮花外，一份實用又窩心的禮物，更能突顯孝心。由預算$150到$3000的禮物提案都有，包括：化妝品、護膚品、養顏補品、首飾、手袋等等，讓大家可以因應媽媽的習慣或需求，從中挑選出最適合的禮物！

母親節禮物2024｜送給媽媽實用窩心禮物推介：美妝/養顏食品/香水

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母親節禮物推薦2024【2】：「Langham Beauty Fest」打卡同時滿足購物慾

成為媽媽之前，她都是一名愛美的女生。想寵愛母親，除了送上禮物，讓她重拾青春魅力，放下責任感片刻，當回女生的身份更為重要。

今個春夏朗豪坊與Langham Beauty攜手，以「PlayVolve」為靈感，將每年盛事「Langham Beauty Fest」擴展，地下更打造出一個時尚舞台打卡裝置。而商場B1、2樓及5樓的美妝商戶，共逾100個品牌帶來一連串多重美妝禮遇，例如Jo Malone、FANCL、Fresh等品牌低至48折優惠！

母親節禮物推薦2024【3】：LOG-ON 母親節限定優惠活動

工作日常忙碌衝急，為自己與媽媽送上祝福，要在夾縫時光入手禮物，就要選擇一間方便、選擇多的店舖。LOG-ON 為母親節，推出限定優惠活動，當中有多款美容及頭髮護理產品：法國知名眼部美容品牌TALIKA、日本人氣家用美容儀器專家JUJY，還有韓國大熱香氛洗護品牌BANANAL產品等都一應俱全，讓驚喜更具心思。

母親節禮物推薦2024：LOG-ON 母親節限定優惠活動（品牌提供）

另外，LOG-ON 亦推出能夠循環再用的母親節特別圖案「風呂敷」，而海港城店亦有限定錄製電子音訊心意卡；令禮物瞬間變得更有心思。

母親節禮物推薦2024【4】：「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」開鑼

想精明消費的話，一年兩度的 SOGO感謝祭即將開始了！SOGO eStore獨家預購已率先開鑼，而實體店亦由4月26日起至5月27日期間，過百個國際品牌日美妝、護膚、香水到家電分兩階段正式發售減價貨品；想入手優惠好物就更加不能錯過！