婚紗推薦｜盤點2024名牌婚紗：Viktor&Rolf藝術性 CHANEL高訂婚紗

【婚紗推薦/高訂婚紗/婚禮造型】對於準新娘而言，婚禮當日不單象徵著兩人結成家庭，更是記錄低自己的人生階段變化，要襯托起這一個重要日子，精緻舒適的婚紗 、禮服亦是一大重點。稍有預算的女生，高級訂製婚紗相信能助你打造一個獨一無二的婚禮造型，不少名牌亦有推出高級訂製系列，當中亦有風格各異、令人印象深刻的婚紗設計，應該會對你選擇自己的婚禮造型有所幫助。



2024 名牌婚紗：Vivienne Westwood 「Bridal Couture 2024」

若是自命不凡，有叛逆、挑戰一切的心，龐克風格的 Vivienne Westwood，將傳統禮服、婚紗的外觀重塑，注入型格、現代的元素。今年推出的「Bridal Couture 2024」雙系列婚紗系列，打造出注重曲線，主打浪漫的羽毛、透視、皺褶等元素的嫁衣，並透過一系列生動富張力的黑白肖像，表現出人在婚姻下的對立，「姻親關係」背後的意義。

2024 名牌婚紗：Vera Wang「VERA WANG BRIDE 2024」

提到美國時裝設計師Vera Wang，為人熟知的必定是凍齡的她，另外她更一直突破自己，在40歲開立同名婚紗品牌，更因此一炮而紅；成為不少女生的夢中嫁衣。而今年「VERA WANG BRIDE 2024」中，俐落的A字裙加上花卉、蕾絲的點綴，洋溢著春日浪漫。

2024 名牌婚紗：Liz-martinez「Liz Martinez Bridal Spring 2024」

要是喜歡飄逸感、柔美造型的婚紗，以色列法裔設計師Liz-martinez 就能滿足到，連不少名人都曾穿著過，例如余文樂太太王棠云、鄭嘉穎太太陳凱琳 Grace等人。今年的春季婚紗更是將柔美與性感揉合，打造出以適當透視細節突顯女性曲線，同時有線條感的紗裙擺。

2024 名牌婚紗：Viktor&Rolf 「2024 春夏婚紗系列」

看厭了傳統婚紗，荷蘭設計師 Viktor&Rolf 的作品則充滿前瞻性與藝術性，由2017年開始打造破格、具時尚度的婚紗，今年春夏的作品更是揉合了微雕塑的設計，加上刺繡、 3D 立體工藝等細節，打造出一系列不同風格的婚紗，由簡潔到複雜的荷葉綴滿都有。

今季的特色，不單是重塑婚紗裙裝，更是在原有的A 字版型加上緊身胸衣的概念，令S型線條感更為出色。另外，配以3D 的蝴蝶結、透明硬紗製作的花朵雕塑，搭配衣身的簡潔結構，令整個感覺更為高級與獨特。

2024 名牌婚紗：CHANEL「 2023/24高級訂製服系列」

誰說婚紗就一定是拖尾長裙，只有白色單色？其實婚紗既可浮誇亦可隨性，對比傳統婚紗，不少名人明星亦有選擇穿上Chanel 的高級訂製系列出嫁，例如林青霞、英國女星Keira Knightley、周迅等人。

今年CHANEL 雖然未有推出高級訂製婚紗系列，但在Virginie Viard設計的春夏、秋冬的高級訂製系列中，都不約以同地看出時尚女性美。無論是春夏高訂，以鈕扣外套配上不對稱的紗裙，粉紅與白色碰撞出中性剛強與高雅感。

或是以巴黎魅力為靈感的秋冬高訂，柔美蝴蝶結綴以不對稱的剪裁，飄逸同時充滿個性美；都在展示出另一種優雅而現代的婚紗選擇。

2024 名牌婚紗：Dior「2023-2024 秋冬高級訂製時裝系列」

偏好簡約款式、輕婚紗的話，Dior 的2023-2024 秋冬高級訂製時裝系列，延伸1950年代的復古風情，更以北歐神話Valkyrie女武神作創作靈感融入服飾當中，褶皺比喻為雕塑、圓柱上的凹凸曲面，配以珍珠、銀線交織，將女神結合連身裙與身體，以半截長裙與連身裙展現詩意盎然的美態。