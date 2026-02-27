妝前底霜推薦2026｜30大必入手妝前乳：解決保濕/提亮/妝容服貼

【妝前底霜推薦/妝前乳推薦】每個女生都想打造完美的妝容，想要原生光澤肌、瑕疵較少的妝感，可以護膚開始著手，以面膜、精華等針對保養，從根本養好皮膚。時間較急忙的話，亦可以在上妝前，借助一些化妝、美妝工具稍作『出貓』，急救皮膚、重拾嫩滑肌！



妝前打底應選什麼？妝前底霜、妝前乳、隔離霜的分別

市面上的化妝產品五花八門，妝前打底亦可以根據個人喜好而選，偏好精緻的話可以分開各步驟而入手，想要懶人保養的話更可以選擇一支多效合一的。

而妝前底霜、妝前乳與隔離霜，都是熱門的妝前打底選擇，而隔離霜主要以防曬功能為主，通常具有不同的SPF（Sun Protection Factor）以保護皮膚免受紫外線的損害。另外妝前底霜、妝前乳普遍主打平滑皮膚及增強妝容持久性、附著力，常見功能有保濕、均勻或提亮膚色、調節油脂分泌等。

妝前打底應選什麼？（freepik）

妝前底霜推薦2026： fwee Spa Glowing妝前底霜

fwee這款妝前底霜一推出已收獲社交平台不少關注度，更收獲「Clé de Peau」平替的美譽。產品配方有兩種質地，分別是水光與慕面質地，大家可以因應自己的肌膚狀況入手，配方當中除了蘊含保濕、防曬以及遮瑕配方，無論是日常淡妝或作為有色的妝前底霜都可以。

妝前底霜推薦2026： fwee Spa Glowing妝前底霜 （fwee官網）

妝前底霜推薦2026： ESTÉE LAUDER UVFinity™全能防禦光感亮色底霜SPF50+ PA++++ (蜜桃色調) 30mL HK$460

如果肌膚有調色修正的需求，一款能夠針對肌膚需求色調的妝前底霜就能直接解決，一物解決需要，無需左遮右擋，增添肌膚的負擔感。ESTÉE LAUDER這款妝前防曬，質地有如乳液般輕盈透氣，當中的自然蜜桃色調蘊含抗氧化成分、藍光反射因子，能夠減淡皮膚泛紅，同時讓後續妝容更持久。

妝前底霜推薦2026： ESTÉE LAUDER UVFinity™全能防禦光感亮色底霜SPF50+ PA++++ (蜜桃色調) 30mL HK$460（ESTÉE LAUDER官網）

妝前底霜推薦2026： shu uemura 全新升級水潤隔離防曬底霜2.0 HK$400

作為shu uemura植村秀的皇牌產品之一，這款底霜集護膚、隔離與防曬功能於一身，全新升級配方讓質地更為水潤，加上專業光譜修色技術，當中的修色微粒能夠針對膚色問題修正，能夠為肌膚帶來多達14小時的提亮與全日持妝功效。

妝前底霜推薦2026： shu uemura 全新升級水潤隔離防曬底霜2.0 HK$400（品牌提供）

妝前底霜推薦2026： Gucci Sérum de Beauté Fluide Soyeux 妝前精華

Gucci這款妝前精華除了能夠作為妝前護膚，亦可以作為妝前調節的底霜之用，不黏膩、順滑的配方中含有能夠模糊細紋與毛孔的成份，輕鬆打造飽滿的柔和原生光澤肌。

妝前底霜推薦2026： Gucci Sérum de Beauté Fluide Soyeux 妝前精華（Gucci官網）

妝前底霜推薦：RARE BEAUTY Always An Optimist Illuminating Primer 28mL HK$250

市面上不少妝前底霜都以控油為主打需求，RARE BEAUTY 這款打底則是針對皮膚基底層而設，以補水和反光的超細珍珠成分，啫喱質地能夠深入皮膚，從肌底滋潤並有助皮膚表面紋理變得平滑。

妝前底霜推薦：RARE BEAUTY Always An Optimist Illuminating Primer 28mL HK$250（Sephora）

妝前底霜推薦：BENEFIT COSMETICS The POREfessional 毛孔細緻霜

作為控油底霜的始祖，BENEFIT的毛孔細緻霜一直大受歡迎，特別適合想修飾粗大毛孔及幼紋的女生，透明配方不會對皮膚造成負擔，無論單獨使用或妝前妝後使用都可以，輕鬆打造完美柔滑肌。

妝前底霜推薦：BENEFIT COSMETICS The POREfessional 毛孔細緻霜（BENEFIT COSMETICS）

妝前底霜推薦：MAKE UP FOR EVER STEP 1 持久柔滑底霜 30mL HK$400

對於油肌或具有毛孔問題的女生而言，單靠粉底液或遮瑕，難以撫平皮膚紋理或隱藏毛孔，一不小心反而愈化愈厚重。MAKE UP FOR EVER這款9色妝前底霜，能夠針對不同膚色問題與皮膚困擾，能夠即時撫平細紋及修飾毛孔，展現出長達24小時的修飾、控油功效，為後續妝容平滑度做好基礎準備。

妝前底霜推薦：MAKE UP FOR EVER STEP 1 持久柔滑底霜 30mL HK$400（MAKE UP FOR EVER）

妝前底霜推薦：ARMANI Beauty 亮肌防曬妝前底霜 HK$420

想要一款美肌同時能夠防曬的妝前底霜，ARMANI這款集結SPF 30 PA+++防曬系數，亮肌紫色加上零負擔的保濕成份，能夠全天候阻隔 UVA 及 UVB，同時抗擊自由基侵害，從化妝第一步確保肌膚自然透亮。

妝前底霜推薦：ARMANI Beauty 亮肌防曬妝前底霜 HK$420（ARMANI Beauty ）

妝前底霜推薦：SK-II 防曬小白球 5合1 光蘊輕透UVCC霜 SPF 50+PA++++ HK$490

今個夏日，SK-II 推出與升級小燈泡精華含相同亮白成分的「防曬小白球」，這款SK-II 光蘊輕透UVCC霜集防曬 、底妝​ 、保濕、提亮、緊緻五大功能於一身，具備SPF 50+PA++++ 的防曬功能，水潤透薄質地能夠瞬間提亮膚色，達至自然遮瑕效果以及8小時持久亮白，打造輕薄光感裸妝。

妝前底霜推薦：JUNG SAEM MOOL BEAUTY 提亮防曬妝前底霜 SPF 50+ PA +++ HK$240

由韓國彩妝界大師鄭瑄茉創辦的JUNG SAEM MOOL BEAUTY（JSM Beauty），能夠針對皮膚所需，打造自然妝感。這款粉色調的提亮防曬妝前底霜，質地輕薄水潤，提亮並均匀膚色，更可以填補凹陷區域與細紋，上臉後略帶水潤感，輕鬆打造水光感肌膚。

妝前底霜推薦：JUNG SAEM MOOL BEAUTY 提亮防曬妝前底霜 SPF 50+ PA +++ HK$240（JUNG SAEM MOOL BEAUTY）

妝前底霜推薦：CANMAKE TOKYO美人魚防曬啫喱底霜 SPF 50+ PA++++ 40g HK$70

作為日本國民級化妝護膚品牌，CANMAKE 的產品一向性價比相當高！這款美人魚防曬啫喱底霜，水感啫喱質地配上多達82%精華液成分，好推易吸收，上臉後沒有一絲黏笠及油膩感。產品更配備五種色調，能夠針對不同肌膚需求，修正以及改善膚色。

妝前底霜推薦：CANMAKE TOKYO美人魚防曬啫喱底霜 SPF 50+ PA++++ 40g HK$70（FB@CANMAKE）

妝前底霜推薦：RMK Refining Poreless Skin Base 零毛孔柔霧隔離霜 35g HK$320

RMK今個春夏，針對原生肌妝效，以色彩與光感雙效結合，打造出輕薄水潤同時富遮瑕能力的「BASE MAKE UP SERIES」。這款全新的零毛孔柔霧隔離霜，三大色調以珠光與基底色互相搭配，能夠針對不同皮膚需要。當中蘊含豐富保濕成分與3D網狀結構的彈力凝膠，對皮膚無負擔之餘，能夠隱藏毛孔、減少泛油或毛孔卡粉現象，令妝效更持久。

妝前底霜推薦：RMK Refining Poreless Skin Base 零毛孔柔霧隔離霜 35g HK$320（品牌提供）

妝前底霜推薦：BOBBI BROWN 蟲草抗氧修護精華底霜 SPF 25 PA++ HK$510

想要為皮膚持續提供養份，除了要用對護膚品外，不妨選用能夠讓後續妝容更持久、保持妝容全日細緻透亮的精華底霜。BOBBI BROWN這款蘊含蟲草修護精華及人蔘活膚複合物，以及新加入紅海藻及竹草精華的精華底霜，輕薄同時高保濕，能夠舒緩不適，同時鎮靜肌膚。

妝前底霜推薦：BOBBI BROWN 蟲草抗氧修護精華底霜 SPF 25 PA++ HK$510（品牌提供）

妝前底霜推薦：SHISEIDO REVITALESSENCE養膚光澤修護精華底霜SPF 25 PA++ HK$380

SHISEIDO這款全新精華底霜，更被譽為「水光精華底霜」，當中蘊含北海道的發酵米精萃、嶄新高效技術Bio-BoostRED™ Technology及精華滲透配方，一支解決防曬與保濕，能夠24小時發揮保濕效能，鞏固肌膚屏障機能，同時為貼服底妝作準備。

妝前底霜推薦：SHISEIDO REVITALESSENCE養膚光澤修護精華底霜SPF 25 PA++ HK$380（品牌提供）

妝前底霜推薦：Cetaphil Daily Defence Cream 舒特膚每日物理防曬底霜 50g HK$240

舒特膚這款100％物理防曬的每日物理防曬底霜，以微粉化氧化鋅技術加上防曬基礎，與化妝品一併使用亦不會泛白或起屑。而且，能夠有效阻隔UVA 和UVB紫外線，以及提供長達120分鐘防水效能，無論是敏感肌或問題肌都可以放心使用。

妝前底霜推薦：Cetaphil Daily Defence Cream 舒特膚每日物理防曬底霜 50g HK$240（品牌提供）

妝前底霜推薦：Clé de Peau Beauté 粧前乳霜 (光采柔滑) Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 37mL HK$500

想要化妝同時護膚，Clé de Peau Beauté 這款全新升級的粧前乳霜，注入獨家護膚成分智慧亮肌精華，能夠修正肌膚表面的瑕疵與暗沉，同時形成皮膚的抗添染隔離膜，淨化以及阻隔空氣污染及灰塵等污染物。一邊修復同時提供長效保濕、呵護肌膚，同時有助解決脫妝困擾，打造長達8小時的素顏光澤美肌。

妝前底霜推薦：Clé de Peau Beauté 粧前乳霜 (光采柔滑) Correcting Cream Veil SPF25 PA++ 37mL HK$500（Clé de Peau Beauté）

妝前底霜推薦：LANCÔME 全方位防禦抗曬清爽乳霜 SPF50 PA++++ 30mL HK$505

若你想要輕盈質地同時具有防護功能的防曬，LANCÔME這款低致粉刺性、低敏的全方位防禦抗曬清爽乳霜，採用了Airy DefenseTM 輕透防禦技術，抹上後瞬間能與肌膚融合，不留任何油膩觸感、不留白印，特別合適乾肌女生。

妝前底霜推薦：LANCÔME 全方位防禦抗曬清爽乳霜 SPF50 PA++++ 30mL HK$505（LANCÔME）

妝前底霜推薦：ELIXIR 補濕抗氧妝前防曬底霜 DAILY UV PROTECTOR 35ml SPF50+ PA++++ HK$230

ELIXIR 這款突破化妝同時護膚的選擇，含有多種高效成份：超強抗氧印度阿薩姆紅茶、膠原蛋白GL、維他命B8複合物等，高達全日24小時保濕以及促進膠原再生，防曬同時調色嫩膚，為其後細緻底妝打好基礎。

妝前底霜推薦：ELIXIR 補濕抗氧妝前防曬底霜 DAILY UV PROTECTOR 35ml SPF50+ PA++++ HK$230（ELIXIR）

妝前底霜推薦：Sofina 水潤持妝隔離底霜 25g SPF16 PA++ HK$99

不少女生都擔心過多的化妝步驟會容易致痘，除了可以選擇較為輕薄的化妝產品，成份簡單、無香料或不易引起暗瘡的配方亦是一大挑選關鍵。Sofina 這款能夠長效保濕、持續水潤的隔離底霜，能夠提亮同時預防因乾燥而卡粉、脫妝，打造水潤細緻妝效。

妝前底霜推薦： Sofina 水潤持妝隔離底霜 25g SPF16 PA++ HK$99（Sofina）

妝前底霜推薦：ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198

Anessa 的防囇一向以高防禦、不易敏感著稱，這款全新升級的純物理補濕UV乳霜，極微細防曬粒子無縫全面保護皮膚，更無懼負擔感。當中不單蘊含「Smooth Protect 柔力禦強」防曬技術，更以物理防曬活性成分Zinc Oxide和Titanium Dioxide，不添加紫外線吸收劑，讓皮膚長達8小時輕鬆抗光老化。

妝前底霜推薦：ANESSA 純物理補濕UV乳霜 SPF35 PA+++ 90g HK$198（ANESSA）

妝前底霜推薦：ELEGANCE 持久剔透防曬調色乳 MODELING COLOR UP BASE UV 30g SPF40 PA+++ HK$380

ELEGANCE 作為日本國民護膚品牌 ALBION 的旗下化妝支線，產品實力一直受到不少女生讚賞。這款5色的防曬調色乳，一支能夠防禦紫外線、均匀膚色以及隱藏毛孔，無懼汗水、皮脂的影響，打造持久的明亮、無瑕妝感。

妝前底霜推薦：ELEGANCE 持久剔透防曬調色乳 MODELING COLOR UP BASE UV 30g SPF40 PA+++ HK$380（ELEGANCE）

妝前底霜推薦：Swiss line FORCE VITALE 活力綻放妝前底霜 35ml HK$296

早八上班沒有太多時間，要是想一次過解決暗啞膚色、修細毛孔以及保濕，這支Swiss line 的妝前底霜，可以舒緩、平衡紫外線壓力，時間再趕忙亦可以塑造透亮光澤肌！

妝前底霜推薦：Swiss line FORCE VITALE 活力綻放妝前底霜 35ml HK$296（Swiss line）

妝前底霜推薦：Bobbi Brown 維他命營養底霜 50ml

乾肌女生最怕妝前保濕做得不好，想要一個滋潤同時不與後續化妝品打架的底妝，備妝過程就顯得十分重要。Bobbi Brown 這款維他命營養底霜，結合保濕霜與妝前底霜，輕盈、易吸收，能夠瞬間融入肌膚，形成平滑的畫布抓緊底妝，令後續妝容更持久貼服！

妝前底霜推薦：Bobbi Brown 維他命營養底霜 50ml HK$610（Bobbi Brown）

妝前底霜推薦：Clarins 升級版 SOS 炫采調色底霜 30ml HK$300

入手底妝產品時，最怕顏色選擇不多，無法針對自己的膚色以及肌膚問題。Clarins 這支升級版炫采調色底霜，保持品牌化妝同時護膚理念，能夠智能化針對5大肌膚問題，提供5大調色妝效，修正膚色同時重點修護。

妝前底霜推薦：Clarins 升級版 SOS 炫采調色底霜 30ml HK$300（Clarins）

妝前底霜推薦：Aesop 防曬面部乳液 50ml HK$470

不論你是否敏感肌，高防護力的面部乳液都必不可少，Aesop 這款厚薄適中的防曬面部乳液不單有SPF50，更可以提供保濕及滋養作用，為皮膚做好基礎防禦。

妝前底霜推薦：Aesop 防曬面部乳液 50ml HK$470（Aesop）

妝前底霜推薦：ettusais提亮補濕妝前防曬底霜 Tone-up UV Primer 35g HK$155

近年盛行日本的自然水光肌，想要打造完美妝感，選擇透亮、能夠修飾皮膚的底妝產品就再也合適不過。日本開架品牌 ettusais全新研發的妝前底霜，光學效果加上超過70%的補濕、養膚成分，具有高效防曬系數SPF50+ PA++++，能夠反射並抵禦紫外線，即時可以隱藏毛孔，令後續底妝更為貼服。

妝前底霜推薦：ettusais提亮補濕妝前防曬底霜 Tone-up UV Primer 35g HK$155（品牌提供）

妝前底霜推薦：XOVĒ 亮肌潤色妝前霜 Airy Glow Tinted Moisturizer 40ml HK$420

想要愛護肌膚，由化妝第一步開始就為肌膚做好保護，化妝同時養膚！主打白松露護膚概念的XOVĒ，將護膚、調色遮瑕、提亮與防曬四合一，推出全方位養膚級潤色妝前霜。底霜雖然只有SPF30 PA++，能夠輕鬆應付日常需要。質地輕薄好推，當中更加入陽桃葉以及蜂王漿萃取，能夠高效保濕同時提升肌膚彈性以及抗皺效果。

妝前底霜推薦：XOVĒ 亮肌潤色妝前霜 Airy Glow Tinted Moisturizer 40ml HK$420（品牌提供）

妝前底霜推薦：SUQQU 絕緻艶澤妝前乳 THE PRIMER 30g HK$680

SUQQU 作為日本國民推崇品牌，由護膚到彩妝產品都廣獲好評。繼絕緻艷澤系列，延續打造天然石般肌膚的靈感，將4種珠光配合14種日本國產美容、保濕成分，打造出透明感、提亮、保濕與防曬多合一的新成員：絕緻艶澤妝前乳，賦予肌膚飽滿光采。

妝前底霜推薦：SUQQU 絕緻艶澤妝前乳 THE PRIMER 30g HK$680（品牌提供）

妝前底霜推薦：Charlotte Tilbury 無瑕透亮UV防護底霜 INVISIBLE UV FLAWLESS PORELESS PRIMER HK$450

想追求毛孔細膩的無瑕肌，Charlotte Tilbury這款無瑕透亮UV防護底霜就能助你一臂。SPF50 PA++++的功效除了能夠替代防曬，當中更有科研證實的美肌魔法，一抹更可以立即令毛孔隱形，持續24小時為肌膚補水保濕，直接改善皮膚緊緻度以及毛孔！

妝前底霜推薦：Charlotte Tilbury 無瑕透亮UV防護底霜 INVISIBLE UV FLAWLESS PORELESS PRIMER HK$450（品牌提供）

妝前底霜推薦：PAUL & JOE BEAUTE 糖瓷防曬隔離乳 30ml HK$320

日本女生大讚，常存在妝前乳榜單頭位的PAUL & JOE BEAUTE 糖瓷防曬隔離乳。SPF50+ PA++++能夠一支解決防曬與調色，半透明的粉體好推不泛白，能夠保濕同時提亮膚色，忙碌早上單用亦能打造原生美肌、自然好氣息。