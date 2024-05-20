舉行夏日婚禮必知！婚禮司儀：勿低估極端天氣威力 附建議裝備

【夏天婚禮/婚禮籌備】不少新人都會在海島、亞熱帶地區舉行戶外婚禮，在藍天白雲見證下，許下山盟海誓，營造婚禮浪漫氛圍。不過，在炎夏舉行戶外婚禮，實際上亦有很多需要留意的地方。《01女生》找來資深婚禮司儀 Mc Big Mac，和大家分享夏天婚禮注意事項，讓各位準新人做足準備功夫，避免婚禮功虧一簣。



夏天婚禮注意事項｜1. 切勿低估炎熱天氣的威力

新人們經常把「一生人一次」這句說話放在口邊，期望能夠善用大日子。所以，當日由早到晚超過十八小時，都把日程編排得滿滿，卻忽略一個重點——體能。十多小時無間斷的行程，加上早一晚睡眠不足的情況下，其實已是體力大挑戰。

若然天氣炎熱，加上部分流程在戶外進行，例如早上由女家出門前往男家、中間加插數小時外影時間或戶外證婚儀式等，這些都會令能量迅速下降。當去到晚宴環節時，即使你是職業運動員，都會有機會耗盡體力。

資深婚禮司儀 Mc Big Mac (圖片由受訪者提供)

Mc Big Mac亦和大家分享一次在酷熱天氣下主持婚禮的經歷。事緣在上年7月，在炎熱天氣及持續暴曬下，先是姊妹身體不適，當證婚儀式禮成後，新娘亦有中暑現象。休息過後，宴會繼續進行。而最後，新郎因體力問題，亦無法跟賓客進行大合照。所以，Mc Big Mac建議大家。因此，建議新人在考慮自己體力同時，亦要顧及化妝師及攝影團隊的狀態。

夏天婚禮注意事項｜2. 帶齊夏季裝備

除了需要準備替換衣物、防曬霜、毛巾、濕紙巾、退熱貼之外，驅蚊貼、蚊怕水亦是不可缺少。

當有不少婚禮流程環節在戶外進行時，除了和陽光玩遊戲，新人的甜蜜也吸引不少蚊蟲到賀，一不小心，牠們就會在新娘保養多時的肌膚上「簽到打卡」。因此，帶備蚊怕水就可以備不時之需。

夏日婚禮必須帶備驅蚊貼、蚊怕水。 (圖片由受訪者提供)

夏天婚禮注意事項｜3. 做足極端天氣下之準備

在夏季舉辦婚禮，應制定「颳風及暴雨情況下的婚禮安排」。首先，先跟所有工作單位，商量不同程度惡劣天氣的應對。其後，因應婚宴地區及交通方便程度，設定一個準則，例如八號風球如常進行，九號風球延期婚宴。當遇到極端天氣，可以清晰地通知賓客。

(圖片及文章獲婚禮司儀 Mc Big Mac授權轉載。)