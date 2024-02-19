結婚｜甚麼是婚禮定位？婚禮司儀教3招輕鬆策劃理想婚禮

【婚禮/籌備結婚/婚禮定位】準新人決定結婚時，第一時間都會考慮婚禮的規模、支出預算、場地安排、以及選擇合適的工作單位。不過，準新人往往忽略一個最重要步驟，就是婚禮定位。《01女生》找來資深婚禮司儀 Mc Big Mac 和大家分享如何找出婚禮定位，幫助更多準新人更有目的地籌備婚禮，向理想中的婚禮進發！



甚麼是婚禮定位？

平日在工作中，大家都會清楚明白公司的市場定位，然後規劃針對性的營銷策略及行動方案，提高效能之餘，同時滿足目標客群的需求，令品牌發展更有目標更穩定。其實，在籌備婚禮的時候，同樣都有婚禮定位，就是確立婚禮當天的「畫面」。所以，開始之前，先為自己及家人設定以下幾個方向及問題。

婚禮定位策略｜1. 重視傳統的程度有多大？

婚禮定位策略｜1. 重視傳統的程度 (圖片由受訪者提供)

華人婚禮習俗及儀式繁多，單單是大日子當天就有多個中式婚禮儀式要進行，當中包括迎親、祭祖、討喜、敬茶、拜別、出閣、入門等。如果是一個重視傳統禮節的家庭，就需要更長時間完成一系列傳統習俗，有可能會減少「外影」時段。

另一方面，現代婚禮在宴會上，大多需要向長輩「補敬茶」，敬茶數量越多，合照時段及其他時段相對地減少。所以，大家應該了解清楚家人及自己重視傳統的程度有多大。

婚禮定位策略｜2. 來賓的年齡層分佈？

籌備婚禮前，應先初步構思當日的來賓名單，一般劃分為幾個群組【A】親戚家族、【B】新人的朋友/同事/同學、【C】父母及家人的朋友/同事。

不同組合會有不同習慣，例如長輩們通常會較早到達婚禮現場，亦會較早回家休息，需要注意宴會開始時間及完結時間。

婚禮定位策略｜3. 需要滿滿的儀式感嗎？

一生人一次的大日子，有很多新人會選擇一切從簡，目標放在享受婚禮的原則；亦有些新人喜愛盡善盡美，每個環節都充滿驚喜，不同氣氛與特別節目。這兩個方向所使用的時間有很大分別。

婚禮定位策略｜3. 婚禮儀式感 (freepik)

當自己及家人回答完以上三個問題，相信大日子畫面已經有一個基礎，從而選擇適合自己的場地、工作單位及佈置等。

婚禮經驗分享

較早前一對新人預訂了草地證婚場地並舉行西式婚禮派對，目標與一眾朋友歡欣地享受結婚喜悅。在婚禮前一星期，收到父母通知，需要「做足」傳統儀式。

因此，新人需要重新編寫全日流程，整個外影環節取消，花車服務時間延長，物資亦相比原定計劃增加。當日，完成上半場流程，到達草地場地，仍需進行三十多組敬茶儀式。長輩們對於自助餐模式有不同意見。

相信這一刻，不用再描述，大家都幻想到當日情況了。所以，籌備婚禮前，必須與家人商量好「定位」，並一同完成心目中的婚禮。

(圖片及資料獲 Mc Big Mac 授權轉載。)