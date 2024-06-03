乾鞋方法｜梅雨季不再怕濕笠笠／噏味！Office 5大快速乾鞋方法

【乾鞋方法/快速乾鞋方法】梅雨季來臨，差不多每星期都在下雨，下雨除了影響心情，更會令衣物盡濕，變成尷尬的「落湯雞」。下雨後，最怕是要到冷氣十足的地方，辦公室Office、商場等，濕笠笠令人不適外，更有可能焗出噏味、異樣臭味。不想被濕笠笠、噏味等影響？以下的快速乾鞋方法或能助你一臂。



乾鞋方法｜天然乾燥

每當下雨天，大家回到 Office後，第一個動作必定是晾起雨傘。如果鞋子濕透的話，可以將最濕漉漉的鞋墊拎起，將鞋子放在冷氣機底，與展開雨傘的功效類似，讓水分更能散發。

乾鞋方法｜熱力乾鞋

最為吸濕的方法，莫過於利用熱力，將水分蒸發，從而達到吸濕的功效。如果在空間有限的 Office，沒有暖風機、暖爐等大型功具，不妨利用身邊的小物件！大家可以利用自己的私人風筒配以塑膠袋，將熱風集中、達到熱循環，從而快速乾鞋。若然沒有風筒的話，亦可以利用熱水袋配合塑膠袋，借助熱氣令水分蒸發，不過這個方法就要需時較長。

梅雨季不再怕濕笠笠！（shuttershock）

乾鞋方法｜自製乾燥劑

若然手邊並沒有平日購物所餘下的乾燥劑、防潮珠，其實我們都可以手動自製乾燥劑！想應急的話，將報紙或廚房紙揉成一團都是個不錯的吸濕方法，要是手上有茶包袋子或網袋的話，亦可以將小蘇打粉或咖啡渣弄成一個快速吸濕包。

乾鞋方法｜吸濕

如果你十分不能忍受濕漉漉的感覺，自費買入小型抽濕機或烘鞋機，能夠短時間高效乾鞋！

乾鞋方法｜預防勝於治療

不想令到自己有濕漉漉、不適感覺的話，出門前準備充足，下雨天用上對的鞋，鞋靴、快乾涼鞋亦是個不錯之選。

隔絕雨水遠比事後補救來得有效！想阻擋鞋子變濕，可以借助塑膠袋笠鞋急救，另外為自己的愛鞋噴上防水噴霧，大雨淋漓時穿上防水鞋、雨鞋就能預防勝於治療。