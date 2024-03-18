回南天｜天氣潮濕、出水超煩憂？台護授2招家居除霉 擺脫濕氣霉菌

【天然除霉/家居除霉】春天已經來到，天氣潮濕、綿雨不斷，令人煩躁不已，特別香港濕焗的環境加上春日、回南天的濕氣，令到牆身、地板、天花板等出現點點黑斑。高峰時期更會有『出水』情況，那怕開盡抽濕機，都無法減卻太多濕漉漉的感覺。而這週香港的天氣濕度更高達90％以上，加上薄霧與陣雨，霉菌問題更似避無可避。到底回南天與霉菌、噏味，是否都無法擺脫？



未來9日香港的天氣濕度更高達90％以上！（截圖至香港天文台）

其實霉菌滋生，主要因為潮濕加上溫熱的環境，只要濕度高達70％以上則會令霉菌滋生。想擊退霉菌、噏味，不單為了外觀、家居衛生，更是因為研究顯示，霉菌會釋放過敏物質，毒性較強的霉菌更有可能導致皮膚敏感、肺病、增加癌症風險。

不正確除濕、除霉手法

都市人工作繁忙，生活節奏趕忙，無法抽出太多時間作家居打掃、家居護理，而當發現霉菌時，就會用上濕紙巾、除塵紙巾等輕輕抹掉。又或者將發霉物件放在太陽、強光下照射，但其實這些動作只是清除了表面上的霉菌，尚未根除底層的根源，更容易令霉菌飄散到其他位置；只要濕度再度升高，就會重複出現霉菌。

3大常見不正確除濕、除霉手法！（《Cleaning Up清潔工》劇照）

台醫授2招家居除霉、除濕法

想擊退霉菌、噏味，林口長庚醫院護理師譚敦慈近日在節目《健康2.0》中講述，想要徹底除霉、除濕，首先要保持通風，例如多開窗、浴室用後要將水氣刮掉，避免潮濕、用後的毛巾要放在通風位、定期開抽濕機並注意有否發霉。

另外，若然家中出現霉菌，譚護理師指大家可以用上漂白水以作打掃，不過大家記得要將用剩的漂白水放到通風處，讓氯揮發後再倒掉，以免發生意外。要是在牆身、天花板等地方出現的話，可以利用廚房紙巾沾些稀釋的漂白水，再濕敷在發霉的地方，如果發霉較嚴重的話亦可以敷上一整天。不想等待的話，亦可以用市售的除霉產品。

同場加映：一抹即可 家居除霉去臭法寶！

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