證婚場地2022｜4大香港小型婚禮證婚套餐$3,888起 酒店古蹟價錢抵

【戶外證婚場地2022｜酒店證婚套餐｜小型證婚套餐】證婚儀式不一定要在冠冕堂皇的場地舉行，簡單的小型婚禮或輕婚禮一樣能溫馨甜蜜；而一個具特色的場地，既能突顯新人的個人風格，也能節省婚禮的開支。以下精選了4個不同特色的小型婚禮場地，包括歷史古蹟、觀景台及酒店貴賓廳。場地準備就緒，還有一些小型婚禮需要注意的事項不可不知！



證婚場地2022｜1. 紅磡唯港薈（Hotel Icon）

酒店貴賓廳 20人證婚儀式維港美景相伴

很多新人都喜歡選擇在酒店舉行證婚儀式，環境優美之餘，更有專家團隊照顧所需，特別適合任何大小規模的婚禮。位於紅磡的唯港薈（Hotel Icon）現限時推出2小時的證婚服務，婚禮可在酒店28樓的私人貴賓廳內舉行，場內更可飽覽優美維多利亞港景色，浪漫極緻。證婚場地可容納20人，婚禮時段可選於早上8時或下午4時，新人另可以優惠價每晚$800起預訂時尚舒適的客房或套房。



▼▼▼戶外證婚場地2022｜【按圖看】唯港薈小型證婚套餐▼▼▼

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐

費用：$4,888起

優惠期至2022年8月31日



證婚場地2022｜唯港薈（Hotel Icon）

地址：尖沙咀科學館道17號

電話：3400 1613



證婚場地2022｜2. 大澳文物酒店

歷史古蹟懷舊婚禮 坐舢舨拍漁村婚照

前身為大澳警署的大澳文物酒店，活化後可供新人租借場地舉辦婚禮。不但傳承了歷史悠久的水鄉婚嫁習俗，也糅合了西方的結婚儀式，助新人成就與眾不同的婚禮。證婚場地可容納至少30人，酒店亦提供婚宴服務。新人可乘坐懷舊舢舨遊歷大澳漁村及拍攝結婚照，留下一段段難忘回憶！



▼▼▼戶外證婚場地2022｜【按圖看】大澳文物酒店婚禮服務▼▼▼

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐

費用：$3,888

**須配合午宴或晚宴，最低餐飲消費金額為$35,000

專車及旅遊巴士的接載服務：每程$700起

觀光船接載服務：每程$400起



證婚場地2022｜大澳文物酒店

地址：香港大嶼山大澳石仔埗街

電話：2985 8383



證婚場地2022｜3. 饒宗頤文化館

文化藝術村古樸優雅 天幕下說我願意

座落於擁有過百年歷史建築群的饒宗頤文化館，現被活化為「文化藝術村」，新人可選擇租用在中庭天幕場地舉行婚禮，另加$5,688還可享有證婚場地佈置，包括絲花拱門、引路花等。新人更可租用古樸的翠雅山房套房作出門之用。在充滿文化氣息的地方舉辦婚禮，一眾「藝文青」不妨考慮！



▼▼▼戶外證婚場地2022｜【按圖看】饒宗頤文化館婚禮服務▼▼▼

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐：饒宗頤文化館中庭天幕婚禮

費用：15,000起

**包括：租用5小時中庭天幕場地、基本音響設備及傢俬、2個泊車位



證婚場地2022｜饒宗頤文化館

地址：美乎青山道800號

電話：2100 2828



證婚場地2022｜4. 天際100

全港最高大廈證婚 1小時天際浪漫體驗

想在維港高空定下結婚誓盟，在親朋好友的見證下邁進人生新階段？全港最高的環球貿易廣場的天際100，現提供1小時證婚服務，場地可容納50人以下，非常適合舉辦小型婚禮或輕婚禮，新人和賓客更可在中環景觀區內俯瞰維港美景，感受非一般的天際婚禮體驗。

▼▼▼戶外證婚場地2022｜【按圖看】天際100證婚服務▼▼▼

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐：一小時證婚服務

費用：$23,888起

**包括：專享中環景觀區1小時、入場門票50位、婚姻監禮人主持證婚儀式、舞台及迎賓桌絲花裝飾、場地音響器材



證婚場地2022｜天際100

地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

電話：2613 3888



【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐：籌備小型婚禮需要留意的5大地方：

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐 1.聘請證婚律師



若新人選擇在婚宴場地註冊，至少需於3個月前聘請證婚律師，在婚禮當天簽發合法有效力的結婚證書，並提早辦理遞交「擬結婚通知書」的相關手續。

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐 2.留意場地的軟硬件設施：



部分小型婚禮或輕婚禮場地未必設備完善，建議新人在落訂前應預先了解有關泊車、音響投影設備等軟硬件有沒有提供，作充足的準備。若然選擇在戶外舉行婚禮儀式，則要留意場地會否提供後備方案。

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐 3.交通接送安排



部分婚禮場地的地理位置較偏僻，新人要留意場地的交通接送安排，可能要自行安排接送賓客的專車服務。

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐 4.安排婚禮直播



由於是小型婚禮，未必能夠邀請所有親朋好友到場證婚，因此，新人可考慮安排婚禮直播，但需事先與場地負責人溝通。

【證婚場地2022】小型證婚套餐／酒店證婚套餐 5.準備證婚前小食



部分婚禮場地不會包括任何小食及飲品，故需要問清楚場地會否提供餐宴服務。若沒有，新人應考慮是否需要預訂證婚前小食。

證婚場地2022 Q&A