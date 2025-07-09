户外證婚場地2025｜香港亦能打造海外風格、特色草地證婚？附價錢

【户外證婚場地2025/香港戶外草地婚禮場地】對於不少女生而言，海外婚禮能夠面海臨山，在綠油油的大自然環境下共結連理，與一眾好友親朋共同慶祝人生難忘的日子。海外婚禮雖然美好，伴隨簽証安排以及處理的事宜亦會增多，少不免要花費時間與當地vendors 反覆確認。想直接了當的話，其實香港亦有不少特色戶外草地婚禮場地，能夠令你用最少心力確立婚禮中的重要事項！



香港户外證婚場地推薦：1. My Seasons

假如不想煩惱太多婚禮細節，My Seasons是不錯的選擇。My Seasons是香港婚禮市場中少有的全方位婚宴品牌，設有自家品牌婚紗鋪，預訂場地即送My Wedding Solution專業婚禮服務計劃，提供多元化一站式婚禮及宴會服務。

由場地佈置、婚紗禮服、新娘化妝，攝錄影服務，律師證婚和不同的婚禮相關服務都能一站式提供，減少繁瑣協調，讓新人擁有高質完美婚禮，締造浪漫回憶。

My Seasons 四季薈旗下目前有3個戶外證婚場地，各具特色，均屬於全包場形式。3個戶外證婚場地都是位於市中心，地理位置優越，賓客們可輕鬆抵達！立即了解更多

My Seasons戶外證婚場地1. Sky Hall 空中證婚花園

想置身歐式的浪漫迷人氛圍的話，位於九龍塘My Palace的頂層空中花園，可以遠眺壯麗的獅子山，在藍天白雲和歐陸式鐘樓的映襯下，顯得舒適自然。搭配精美花卉佈置和優雅裝飾，更具療癒感覺，可讓賓客放鬆身心，聆聽新人的愛情故事。

My Seasons戶外證婚場地2. My Garden 戶外藝術花園

猶如花園中的一個浪漫盛會，位於九龍塘鐵路站旁的My Garden戶外藝術花園，是少數全程戶外的中西式婚宴場地。結合森林與花卉藝術元素設計的立體花牆，加上旋轉樓梯與水晶屋，締造出自然和純粹的浪漫氛圍。

My Seasons戶外證婚場地3. My Day 清新證婚庭園

位於尖沙咀繁華鬧市的My Day清新證婚庭園，則以現代設計襯搭柔和色調，打造精緻和浪漫的感覺。室內的窗戶設計，可讓日間陽光隨意灑落，締造自然採光。加上精美的花卉佈置，與鬧市的景色相輔相成，非常合舉辦日光午間婚宴、證婚酒會及中西式婚宴。

香港户外證婚場地推薦：My Seasons

價錢：30人證婚酒會 HK$33,800起

價錢：8 席中西式婚宴 HK$78,888起，12席中西式婚宴 HK$108,888起



香港户外證婚場地推薦：2. ClubONE PARC88

想要一個性價比高、主題選擇豐富、同時又有草地證婚的婚禮場地，其實並非不可能的任務，ClubONE 主打親民價錢提供高級私人會所質素予一眾新人，旗下更有多達9間不同的婚宴場地，不論是中式婚宴、西式酒席、雞尾酒會、午間證婚或是晚宴自助餐等都能夠勝任。若然想要一場特色的戶外婚禮，不妨參考一下 ClubONE 的3間戶外婚禮場地，其中一間更是全新的草地證婚場地！

若然你希望自己的婚禮仿如外國，有著森林湖畔的婚禮，今年全新開幕的ClubONE PARC88 會是一個不錯之選。

香港户外證婚場地推薦：2. ClubONE PARC88（品牌提供）

ClubONE PARC88 位於科學園，鄰近大學站及沙田站。場地設有戶外草地證婚花園，加上寫意湖景，除了能夠在山湖相伴間進行婚禮證婚，婚禮當日拍照亦能有韓式清新感。另外，宴會廳以田園系玻璃屋作為設計靈感，採光度十足，能夠容納最多180人，十分適合打造清新、田園風格的靜謐輕婚禮。

香港户外證婚場地推薦：ClubONE PARC88

適合席數: 10-20席

婚宴熱線: 8209 9113

地址: 香港科學園第二期科技大道西10號浚湖樓地下S040A號舖



香港户外證婚場地推薦：3. ClubONE 淺水灣

近年不少新人都會選擇輕奢的西式婚禮，如果想打造浪漫感強烈的户外婚禮，環抱淺水灣迷人海景，陽光沙灘作伴的ClubONE 淺水灣絕對不會令你失望。

香港户外證婚場地推薦：3. ClubONE 淺水灣（品牌提供）

ClubONE淺水灣主打歐陸西式古典設計，有著四個不同宴會廳能夠彈性配合新人需要，小型婚禮到輕婚禮都可以。古典氣派加上陽光明媚，户外證婚更能見證住隨住時間流逝，日光照射沙影，海浪的波動、流動的沙丘襯托落日餘暉。一個地方不同的韻味，更可以拍出富故事感的美照。

香港户外證婚場地推薦：3. ClubONE 淺水灣

適合席數: 5-25圍

婚宴熱線: 8209 9822

地址: 淺水灣海灘道16號



香港户外證婚場地推薦：4. ClubONE 水中天

未決定好自己的婚禮規模，對於大排筵席或是小型婚禮仍是心大心細？這時選擇一個容納度高、能夠彈性配合新人要求的場地就顯得十分重要。

香港户外證婚場地推薦：4. ClubONE 水中天 （品牌提供）

航海風格的ClubONE 水中天相當具特色，不單有5大特色宴會廳選擇，宴會廳採用空間感十足的無柱式設計，其中三個海上主題宴會廳更保留昔日「沙田畫舫」裝潢。ClubONE 水中天亦設有兩個戶外證婚區，包括空中花園及河畔證婚花園，那怕大日子撞日都不怕「爭崩頭」，配上盡覧海天一色的河畔景觀，輕鬆打造浪漫雅緻的婚禮。

香港户外證婚場地推薦：ClubONE 水中天

適合席數: 5-25圍

婚宴熱線: 8202 8292

地址: 沙田大涌橋路55-57號

