6款靜奢風戒指必看！PANDORA、TASAKI、MIKIMOTO珍珠鑽戒極簡百搭

翻遍近期各大討論時尚話題的社群，都離不開「極簡、靜奢風」的趨勢，而這種乾淨清爽又好駕馭的風格，之所以會如此受到大眾歡迎，無疑是因為可以透過小量感的特色單品，襯托出獨特的個人品味！



小編盤點2024年6款百搭「靜奢風」戒指推薦，一起感受極簡的魅力吧！

2024 6款百搭靜奢風戒指推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. DAMIANI Minou系列心形與梨形鑽石戒指 HK$37,600

生性浪漫的義大利人，總會在三月的國際婦女節贈送含羞草花給身邊重要的女性，來自義大利的DAMIANI今年推出眾多優雅款式的配件，如這款「Minou系列心形與梨形鑽石戒指」將大克拉數寶石精緻切割為心形，戒指環上用精緻鑽石點綴，360度零死角的設計，作為送禮或是表達愛意的禮物都很適合！

2. PANDORA 雙重淡水養殖珍珠戒指 HK$999

珍珠總是帶給我們高貴優雅的意象，PANDORA推出全新珍珠主題「Pandora Timeless系列」作品，結合現代化的設計注入PANDORA時尚又充滿個性的DNA，小編最喜歡這款以大小不一的珍珠搭配的「雙珍珠戒指」，簡約的金色環身上有一顆小鑽石畫龍點睛，搭配俐落造型或甜美風格都可以！

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3. Hearts On Fire AERIAL Marquis Halo 鑽石戒指 價格店洽

Hearts On Fire的作品總是能在奢華和極簡中取得平衡，以鑽石描繪當代女子風貌，「AERIAL系列」的鑽飾呼應大自然的特質，透過取材自太陽、日蝕、水、和種子的設計，展現自然世界的澎湃生命力，AERIAL Marquis Halo鑽石戒指在主鑽旁透過幻視鑲嵌圍繞出欖尖形光環，精緻卻充滿力量感。

4. MIKIMOTO Ruyi Collection 珍珠鑽戒 價格店洽

奢華mix奢華的高級配置，說的就是MIKIMOTO這款「Ruyi Collection 珍珠鑽戒」！由全球品牌代言人迪麗熱巴演繹這款象徵如意的鑽戒，以日本Akoya珍珠與璀璨鑽石點綴如意結為設計，貴氣中又帶有點浪漫情懷，一戴上就能展現女性的大方氣質！

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5. TASAKI danger neo戒指 價格店洽

TASAKI著名的「danger系列」以不分男女都可以駕馭的中性氣質，受到許多造型師以及藝人的喜愛，將經過嚴格把關的高品質的珍珠運用在飾品上，打造出這款肉眼可見的高級感飾品「danger neo戒指」，在春夏秋冬搭配素色單品更是能襯托戒指的光澤！

6. Boucheron Quatre系列戒指 價格店洽

Boucheron寶詩龍今年將迎接經典代表作「Quatre系列」誕生20週年，為此品牌特別在芳登廣場26號傳奇店址舉辦「ICONIC NIGHT」活動慶祝，而說起Quatre系列最大的特色就是其戒指以「四圈合一的設計」呈現出守護及奉獻的力量，今年也推出眾多款式可供挑選，如個性的黑銀搭配，或是金色搭配鑽石的款式都很簡約時尚，它既可以出現在晚宴上，同時也能作為日常休閒點綴穿搭的配件！

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