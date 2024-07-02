婚戒鑽飾｜七月誕生石：永恆的愛 一文了解紅寶石Ruby價值與意義

【紅寶石Ruby/紅寶石婚戒】不少人在考慮入手首飾鑽戒時，都會考慮鑽石以及有色寶石，有色寶石中亦有四款最具價值的類別：紅寶石、藍寶石、綠寶石（祖母綠）、金綠寶石。今次就邀請了寶石達人 Wim Vertriest介紹有「寶石之王」之稱的紅寶石（Ruby），各位想入手珠寶前不妨了解多些！



七月誕生石紅寶石Ruby 一文了解紅寶石戒指價值與意義

紅寶石的寓意？

紅寶石(Ruby)作為七月誕生石，亦會在15週年與40週年結婚紀念日用上，紅寶石象徵激情、永恆與堅貞愛情。在古印度因其稀少性、堅硬而珍貴，亦因為它的色彩如燃燒的火焰，被稱為「寶石之王」。

紅寶石是什麼？

紅寶石的顏色強度取決於鉻的含量，含鉻量越高，紅色越深。鉻也會導致螢光，使紅色更濃郁。品質優良的紅寶石通常為鮮豔的紅色或略帶紫紅色。當寶石變成過於紫色時，該寶石將被標記為紫色藍寶石。

紅寶石與藍寶石都是僅次於鑽石的第二硬寶石（freepik）

紅寶石常見切工形狀？

紅寶石通常切磨為橢圓形和墊形，這些形狀最接近紅寶石的原石晶體，以免消耗過多原石材料。除此之外，亦有圓形、三角形、祖母綠式切割、梨形和馬眼形切割等,但較為稀有 。此外，紅寶石的多向色性(晶體的不同方向呈現不同顏色)，也影響切工的另一個因素。切磨師會盡量選擇正面可以呈現最好顏色的切工。

紅寶石主要產地

1. 亞洲

2. 非洲（近年最重要的紅寶石產地）

3. 緬甸（最古老的優質紅寶石產地之一）

4. 其他產地：泰國、越南、柬埔寨、坦尚尼亞、肯亞、馬達加斯加、阿富汗和塔吉克斯坦。



優質的紅寶石取決於原產地報告、克拉重量、顏色與切工（freepik）

有色寶石應該如何評級鑑定？

入手鑽石時，不少人都知道可以透過全球通用的鑽石 4C 標準與國際鑽石分級系統去分辨出該產品的品質與評級。但是，有色寶石並不以與鑽石相同的方式進行評級！

Wim Vertriest 分享有色寶石的鑑定方法主要透過不同報告描述：原產地報告、克拉重量、顏色與切工等，都會對寶石的天然原始性有所影響。例如寶石原產地報告通常是根據不同類型的數據組合得出，透過顯微鏡觀察晶體內含物、生長圖案和其他雜質，或是依靠不同類型的光譜學和微量元素化學等技術以確定寶石的來源。

常見的寶石處理方式？

未經處理的天然優質紅寶石相對稀有，同時亦具有更高價值。市面上不少寶石販售前都會經過優化處理，通過染色、熱處理、輻照、填充、表面塗層等方式提高寶石的藝術或觀賞價值，同時亦要注意某些處理亦會對寶石的耐用性產生影響。

市面上大多紅寶石都經過優化處理（freepik）

經過處理的紅寶石會影響品質嗎？

幾乎每顆紅寶石，都不可避免地有一些內含物，當中最常見的內含物是針狀物的細小礦物內含物，而當內含物緊密地呈交叉針狀時，寶石學家稱這種內含物為絲狀物。如果一顆紅寶石內含有豐富的絲狀物並且以正確的方向切割，光線會反射這些微細的針狀物，看起來就像一顆六射線星浮在寶石表面。若然內含物不夠豐富的話，則可以借助優化處理從而改進天然寶石的品質、外觀，甚至增強其堅固性。

公開寶石處理方法非常重要，因為處理方法會對寶石價值有很大影響。在極少數情況下，會對寶石的耐用性和保養產生很大影響。 有色寶石專家 Wim Vertriest

多種寶石處理方式中，最被大眾接受的就是熱處理。例如，紅寶石在 600°C 至 1800°C 的溫度下進行熱處理，經過熱處理後可以去除輕微紫色色調，突顯出更純正的紅色，更可以去除晶體內細小針狀內含物。另外，過程中添加化學物質，能夠掩蓋裂縫、提高寶石的淨度，更可以令絲狀內含物再結晶，使其特徵更突出，令寶石散發更閃耀的光芒（星光效應）。

資料來源：有色寶石專家 Wim Vertriest