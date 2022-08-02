婚戒推薦｜精選Cartier入門經典款盡時尚感　鑲鑽戒$6XXX起即入手

【婚戒推薦2022｜Cartier推介】近年疫情緣故不少活動都被禁止，婚禮都不例外。不過無阻一眾新人及賓客齊聚一堂，相信新人們籌備甜蜜婚禮前，除了婚禮場地、婚紗，絕不能缺少婚戒。近年不少奢侈品牌都紛紛推出不少款式的婚戒，而且不分男女款都可以偏向中性款，經典兼設計非常具有特色，上手效果相當好看。



婚戒推薦2022｜Cartier一眾結婚戒指系列，包括 Ballerine、Love、Trinity Ruban 等，備有經典設計。（官方圖片）

結婚戒指是象徵著新人「執子之手，與子偕老」的盟誓，當一對新人交換對戒後，正就代表彼此對愛情的承諾，一輩子相伴對方直到永遠。若果大家的預算為兩萬左右，Cartier絕對是一個不錯的選擇，其亦有不少入門款式容易「入口」。Cartier結婚戒指系列，包括 Ballerine、Love、Trinity Ruban 等，備有經典設計、富創意、經悉心鐫刻等令人一見傾心的款式。優雅的設計超越一切想像，而非凡材質令每款作品更見昇華。

婚戒推薦2022｜Cartier 1895 結婚戒指



每顆卡地亞鑽石都是獨一無二的。它是寶石中的女王，用高貴的氣質展現著鑽石雕刻工匠們那精湛與細緻的工藝技術。Cartier 這款1895系列整體設計都偏向簡約，素雅，且戒圈比較細，適合手小纖細的女生，不論任何穿搭風格都適合。

婚戒推薦2022｜Cartier 1895 結婚戒指 HK$6,000 （官方圖片）

婚戒推薦2022｜Cartier 1895 結婚戒指 18K黃金，鑽石



女戒款式1895系列，幼圈設計鑲嵌1顆重0.01克拉的明亮式切割圓鑽，推出兩種顏色可供選擇，玫瑰金及金色。Cartier 1895系列的經典款設計，設計同樣簡約素雅，近年亦成為不少年輕人選擇此系列作為婚戒。

婚戒推薦2022｜Cartier 1895 結婚戒指 18K黃金，鑽石 HK$7,050 （官方圖片）

婚戒推薦2022｜Cartier VENDÔME LOUIS CARTIER 結婚戒指



Cartier Vendôme Louis Cartier 結婚戒指設計比較特別，雙圈設計，一圈黃金一圈銀色。推出三種顏色可供選擇，白色黃金、玫瑰金、黃金色。雖則比起其他Cartier系列這款戒指較為冷門，不過雙圈設計甚少見到，不愛跟他人撞款的朋友不妨可考慮一下。

婚戒推薦2022｜Cartier VENDÔME LOUIS CARTIER 結婚戒指 HK$8,000 （官方圖片）

婚戒推薦2022｜Cartier LOVE 結婚戒指



LOVE 系列誕生於1970年代的紐約，見證諸多纏綿悱惻的傳奇愛情，並成為愛情宣言的化身。完美橢圓形鐲身、手鐲上的螺絲設計以及鮮明的優雅風格成為永恆愛情的象徵。同時備有18K黃金或18K玫瑰金款式，並鑲嵌精美鑽石，愛無止境。這個系列是最經典的，連陳妍希和陳曉夫婦都是這個系列，因此十分適合做婚戒。

婚戒推薦2022｜Cartier LOVE 結婚戒指 HK$9,200 （官方圖片）

婚戒推薦2022｜Cartier MAILLON PANTHÈRE 結婚戒指



Cartier MAILLON PANTHÈRE此系列名稱源自品牌象徵卡地亞美洲豹。美洲豹賦予卡地亞珠寶豐富的創意靈感：貴金屬平滑鏈節接在一起，柔軟貼服，盡顯如貓科動物般靈動自如。齒輪設計跟經典圓圈設計增添不少時尚感，非常有個性。

婚戒推薦2022｜Cartier MAILLON PANTHÈRE 結婚戒指 HK$9,500 （官方圖片）

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