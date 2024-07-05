歐洲婚攝｜布拉格婚攝必睇：婚紗款推薦、天氣/交通/飲食注意事項

【布拉格婚攝/歐洲婚攝/海外婚攝】近年不少人都會選擇在布拉格進行婚紗拍攝，而查理大橋、城堡廣場等地更成為熱門婚照拍攝地點。若想增添古典浪漫感覺的話，婚紗禮服的配搭更是重要一環。《01女生》找來s.a wedding為大家介紹適合在布拉格婚攝的服飾推介，以及婚紗攝影注意事項。



布拉格的婚紗拍攝日程一般會在晚上前完成，而景點多為各樣的歐式古典建築。除了建議準備充滿復古華麗的婚紗禮服之外，更可帶備便服去作配搭，有助攝影師在布拉格輕易補足到你們的甜密瞬間，拍出古典浪漫風及溫馨自然風的婚照。

布拉格婚攝婚紗款式推薦1. 浪漫典雅的魚尾婚紗



在布拉格，不少婚攝景點都位於教堂、古城、街道等，拖尾的魚尾婚紗能更顯氣派與典雅。新娘更可因喜好加上頭紗或肩紗等配件，拍下輕紗隨風飄揚的一刻，配合歐洲古典風格，浪漫而優雅。

若隱若現的鏤空剌繡魚尾婚紗，更添上一絲性感女人味。順滑的鍛面裙擺盡顯新娘溫婉一面，加上輕紗披肩，就如剛加冕的女王。適合在布拉格街頭上隨拍，輕巧素雅，同時突顯新娘身姿。(s.a wedding)

閃鑽繡花魚尾婚紗，可加上落肩輕紗或大裙擺，根據場地與新娘氣質，配合出多個造型。不論是在布拉格古典建築或教堂內，都可拍出唯美婚照。(s.a wedding)

全裙綴以花葉刺繡，自然散落浪漫氣質感。刺繡直至裙擺尾端，配以落肩輕紗披肩，飄逸輕盈感覺，將與布拉格宏偉的建築物相得益彰。(s.a wedding)

布拉格婚攝婚紗款式推薦2. 復古華麗的抹胸落肩婚紗



除了拖尾婚紗外，也可選擇帶有復古特色的婚紗，閃石設計綻放閃爍光芒，奪目華麗。輕奢感配合布拉格的古典歷史建築，輕易就能拍出瑰麗唯美的感覺。

抹胸落肩婚紗，全裙配上一朵朵盛開中的花朵剌繡，散落至拖地裙擺，盡顯高貴宮廷氣質。適量配搭珠寶首飾，瑰麗感覺油然而生。經典而優雅，與布拉格的浪漫氛圍相互融合。

抹胸落肩婚紗(s.a wedding)

布拉格婚攝婚紗款式推薦3. 優雅精緻的削肩婚紗



優雅精緻的削肩婚紗 (s.a wedding)

透膚繡花削肩婚紗，銀白花葉纏繞至下身裙擺，配以露背設計更顯性感，呈現出一份率性輕奢感。簡潔精緻細節，配合布拉格獨特的古典建築，展現出優雅與個性品味。

布拉格婚攝婚紗款式推薦4. 經典簡潔的V領婚紗



深 V 領婚紗，配上花草繡花及落地透粉紗裙，看似簡約低調的氣質設計，加上女王般的蝴蝶披肩盡顯氣派、高雅脫俗。婚紗營造童話般的氛圍，配上布拉格的城堡或教堂建築，為婚照增添一抹夢幻。

經典簡潔的V領婚紗 (s.a wedding)

布拉格婚紗攝影注意事項

布拉格婚紗攝影注意事項 (s.a wedding)

布拉格婚攝注意事項｜1.布拉格天氣

布拉格氣溫特點就是夏季舒適；冬季寒冷、下雪和有風。布拉格最合適拍攝婚紗照的月份是每年的 5 至 10 月。新人要留意的是布拉格春天（3-5月）和秋天（9-11月）為雨季，氣溫變化大，需要注意保暖。而夏天（6-8月）陽光猛烈，建議帶備足夠的防囇用品。

布拉格婚攝注意事項｜2.布拉格交通

可以選擇乘搭巴士、地鐵及的士。如果選擇巴士及地鐵，可先搭乘布拉格機場市區交通，轉搭地鐵即可到達市區；而乘搭機場巴士 Airport Express 的好處是不用轉車，也不用人擠人；選擇的士的話，建議在上車前先與司機確定價錢會比較好。

布拉格婚攝注意事項｜3. 布拉格貨幣

身為歐盟國家之一的捷克使用的貨幣並不是歐元，而是捷克克郎。一般建議在出發前先兌換歐元，到達當地後，可以歐元兌換捷克克郎。但在歐洲，一般大型設施、商店、餐廳等都能直接使用信用卡付款。

布拉格婚攝注意事項｜4.布拉格電源插頭

捷克使用的是兩眼圓孔插座，與法國、德國、比利時相同，大家可使用一般的萬用轉插。

布拉格婚攝注意事項｜5.布拉格飲食

捷克飲食主要以肉及家禽類為主，如豬肉、牛肉、禽肉等，反而羊肉或魚類則比較少。配菜則多為醃製生菜、馬鈴薯及捷克饅頭（Knedlík）等。

布拉格婚攝注意事項｜6.拍攝前飲食

婚紗拍攝前，建議盡量避免食用辛辣、油膩、生冷、煎炸食物等，以免影響腸胃及皮膚狀態。在拍攝當天，新人可以到當地超市先準備如麵包、三文治等簡單食物，以防拍攝時會肚餓引致胃痛。

布拉格婚攝注意事項｜7. 注意保養護膚

到達布拉格後，要留意皮膚狀況，做好保濕，以免有甩皮、爆拆或紅腫的情況發生。

布拉格婚攝注意事項｜8. 個人儀容管理

建議可於婚紗攝影前進行儀容管理，女生可植捷毛或角蛋白，而男生可進行修眉，讓整體輪廓更深邃，雙眼更有神。

(圖片及資料獲s.a wedding 授權轉載。)