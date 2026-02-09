澳門婚攝推薦｜澳門18大Prewedding必去景點：東方小歐洲、戀愛巷

【澳門婚嫁/婚紗攝影推薦】結婚作為人生大事，當然想要好好留念。若然想要有不同風格的婚紗照，預算就更加要控制好，才能夠拍出美照同時不會太有負擔。想要性價比高、自然的婚照，不妨去一個新地方情侶倆人來個小旅行，同時自助拍攝婚紗，大家不妨參考一下！



自助拍攝婚紗雖然看似吃力不討好、相當具挑戰性，但新人可以自由決定如何保留甜蜜回憶，不用再一式一樣、依據傳統公司制式，相對更具彈性以及自主度，更不用擔心尷尬擺拍！

自助婚紗拍攝主要分為兩大類：全自助婚紗以及半自助婚紗，全自助婚紗相對需要計劃充足，事前需要自行負責拍攝的大小事，包括租借婚紗、妝容造型、拍攝器材、拍攝場景和道具租借等。 而半自助婚紗則指新人自由決定團隊，按喜好挑選婚紗公司、攝影或妝造團隊。

澳門婚紗攝影景點推介｜瘋堂斜巷

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



雖然瘋堂斜巷正如其名，以往曾是麻瘋病人的集中治癒地，雖然只是一條只有百餘米距離的街巷，花紋地磚配合兩旁色彩斑斕的葡式建築，能夠輕鬆拍出對比明顯的美照，令人記憶深刻。

除了街頭巷尾充滿南歐風格，鄰近更有望德聖母堂、仁慈堂婆仔屋、大瘋堂藝舍以及文化局等重量級古蹟，唯假日會充滿遊客。

澳門婚紗攝影景點推介｜加思欄花園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍出隱蔽婚紗照的話，不妨選擇位於葡京酒店附近，又名南灣花園的加思欄花園。花園分為高低兩部份，雖然現時只保留綠化園地，不過館外的圓拱形的門窗、圖案花牆以及花園末端的八角亭圖書館，亦是個不錯的出片選擇。

澳門婚紗攝影景點推介｜戀愛巷

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



偏好顏色對比強烈，毗鄰大三巴牌坊的「戀愛巷」可謂必去之地，色彩繽紛的歐式建築，輕鬆拍出渡假感；加上傳聞走過就會戀愛的浪漫景點，難怪成為澳門打卡熱點之一！

澳門婚紗攝影景點推介｜主教山小堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



提到婚照，教堂絕對是個必到景點！簡樸而有復古感的主教山小堂（又稱海崖聖母小堂），位置較為隱蔽，需要從媽閣廟後方的彎曲巷弄再步行上山才到，不過鐘樓高聳入雲，加上四周被樹蔭包圍，更可以將澳門絕美的景致盡收眼簾，黃昏或夜景都散發著一種北歐古堡感覺。

澳門婚紗攝影景點推介｜九澳七苦聖母小堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



九澳教堂位於路環，前身為麻瘋病院，於1960年重新復修改建，教堂以白米色為主調，加上三角形屋頂，整個建築風格獨特，能夠拍出日式清新感婚照。

澳門婚紗攝影景點推介｜嘉模聖母堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



想拍出古典異國風情的話，位於氹仔嘉模前地的嘉模聖母堂會是一個好地方。教堂面臨大海，風景優美，相當靜謐，情侶對拍時亦不怕被人打攪！

澳門婚紗攝影景點推介：嘉模聖母堂（澳門特別行政區政府旅遊局）

澳門婚紗攝影景點推介｜東望洋燈塔

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



作為中國沿海地區最古老現代燈塔的東望洋燈塔，歷史悠久，更是作為澳門八景之一。燈塔俯瞰整個半島，旁邊更有世界上最短的纜車、一座17世紀葡萄牙修院特色的聖母雪地殿教堂，體驗滿滿之餘亦能輕鬆拍出歐洲感覺。

澳門婚紗攝影景點推介｜永利皇宮

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想要拍出奢華感，澳門的複合式渡假村就能滿足到你。位於路氹的永利皇宮，外觀典雅氣派，加上豪華水舞噴泉以及觀光纜車，十分適合傍晚時份打卡；無論休閒娛樂或拍攝，都能打造貴氣十足的感覺。

澳門婚紗攝影景點推介｜澳門巴黎人酒店

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想在鬧市間、不用舟車勞頓亦拍出美照？其實近在澳門亦可以親身感受法式浪漫！2016年開幕的澳門巴黎人酒店，除了有2:1的比率復刻的法國埃菲爾鐵塔，酒店內外亦復刻了大量巴黎地標，日夜都可以拍出電影感十足的華麗景色。

澳門婚紗攝影景點推介｜漁人碼頭

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好古羅馬式建築、復古氛圍的話，圍繞海邊而建的漁人碼頭就再也合適不過，不過碰上假期遊客略多就需要多忍耐。碼頭外圍以古羅馬競技場為設計，室內園圃主打歐式街景建築，讓人有種夢回羅馬的感覺，浪漫又獨特。

澳門婚紗攝影景點推介｜澳門大三巴

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



來到澳門，當然要一訪著名的旅遊景點、世界文化遺產之一的大三巴！大三巴牌坊其實是是聖保祿教堂正面的遺址，原屬聖保祿學院，成為世界文化遺產結合巴洛克式建築風格與東方色彩的花卉圖案。大三巴牌坊附近更有不少澳門特色街道，十分合適拍出自然感的便服婚照或流行的復古婚照！

澳門婚紗攝影景點推介｜黑沙海灘

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



婚照當然不少得海天一色的自然景觀！作為澳門最大的天然海灘，廣闊、半月形的黑沙海灘，幼滑黑沙加上海風，兩人慢步浪漫非常。

澳門婚紗攝影景點推介｜澳門威尼斯人

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果你想要一個帶有歐式風情的景點，以意大利威尼斯的水鄉風貌為建築藍本的澳門威尼斯人，一次過拍攝威尼斯人大花園、威尼斯人大運河以及威尼斯人大劇院等景點，能夠讓你拍出驚喜大作。

澳門婚紗攝影景點推介｜松山纜車

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到澳門，不少人都會聯想到繁華鬧市，但其實澳門除了熱鬧的城市風光，亦有隱世的自然風光之選。松山位於澳門半島的東北部，靠近關閘和氹仔之間，有著許多歷史建築與風景名勝，既有松山公園、松山纜車站以及松山隧道，輕鬆拍出不一樣的澳門。

澳門婚紗攝影景點推介｜松山纜車（IG＠kaliuki）

澳門婚紗攝影景點推介｜聖地牙哥古堡酒店

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果你偏好古堡風情，選擇具有獨特葡萄牙風格的聖地牙哥古堡酒店就再也合適不過。酒店以豪華建築，加上12間奢華套間，每間套間都有陽台，更可以俯瞰內港和珠江三角洲的美景。

澳門婚紗攝影景點推介｜澳門旅遊塔

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍下澳門特色景觀，選擇代表澳門的著名地標：澳門旅遊塔就最好不過。高338米的旅游塔，能夠俯瞰澳門美麗天際線以及享受360度澳門島嶼全景，如果你自問大膽的話，更可以挑戰高空婚照或笨豬跳！

澳門婚紗攝影景點推介｜黑沙水庫郊野公園

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



要拍出悠閑日常的感覺，位於路環的黑沙水庫郊野公園，當中有不少遊樂設施：滑草、特色吊橋與澳門首個水上樂園等，大家可以邊玩邊拍！

澳門婚紗攝影景點推介｜黑沙水庫郊野公園（永利澳門）

澳門婚紗攝影景點推介｜聖老楞佐教堂

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



作為澳門三大古教堂之一，歷史悠久的聖老楞佐教堂，又被稱作「風信堂」。教堂融合中國與葡萄牙兩種建築文化，新古典建築風格的教堂內外相當精緻，特別是內部裝飾獨特，擁有有許多精美的雕刻和藝術品。