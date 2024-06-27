歐洲婚攝｜布拉格婚紗攝影人氣拍攝景點推薦：城堡廣場、天鵝湖

【布拉格婚攝/歐洲婚攝/海外婚攝】想與另一半到浪漫之都布拉格，拍下浪漫唯美婚照，但又完全無從入手安排行程？《01女生》找來s.a wedding為大家推介布拉格婚攝著名拍攝景點，大家記得Save 低。



布拉格婚攝景點｜1. 查理大橋

查理大橋跨越伏爾塔瓦河，長516 公尺，寛約10 公尺，兩端有 3 座橋塔，其中的老城橋塔被喻為世上最令人驚訝的哥德式建築之一。

站在布拉格查理大橋，與另一半感受清晨日出、藍天中午或夕陽落下的瞬間，在拍出絕美的古典唯美婚照同時，浪漫氛圍也隨景而生。

布拉格婚攝景點｜1. 查理大橋 (s.a wedding)

布拉格婚攝景點｜2. 舊城廣場

舊城廣場是布拉格舊城區的心臟，廣場上的古老建築、彩色房屋和石磚道路都訴説著布拉格的豐富歷史。

周邊的建築融合了羅馬式、哥德式、文藝復興、巴洛克達斯古典主義等不同的風格，有種獨具一格的美感。攝影師帶您走進布拉格中心地帶的大街小巷，感受歷史與夢幻交錯的瞬間，拍出獨有的婚照。

布拉格婚攝景點｜2. 舊城廣場 (s.a wedding)

布拉格婚攝景點｜3. 城堡廣場

城堡廣場位於布拉格城堡區中心，當中有一座觀影台，可以觀看布拉格美麗的景色。一大片一覧無遺的磚紅色的屋頂，加上小橋流水等自然景色，彷如走進小時候的童話故事中，照片中透露出夢幻又甜蜜的氛圍。

布拉格婚攝景點｜3. 城堡廣場 (s.a wedding)

布拉格婚攝景點｜4. 天鵝湖

穿越查理大橋到達城堡，沿河岸一直走，便會發現浪漫的天鵝湖畔。看著一隻隻的白天鵝在盪漾水波下嬉戲覓食，配上碧水藍天與大橋，絕美的風景就如一幅畫作般美好，於天鵝湖的岸邊與愛人相依偎，留下浪漫又唯美的迷人婚照。

布拉格婚攝景點｜4. 天鵝湖 (s.a wedding)

布拉格婚攝景點｜5. 布拉格火車總站

布拉格火車站是哈布斯堡王朝滅亡前是輝煌的建築，1871年由著名的設計師 Josef Fanta 設計而成。火車站內部主要是以高挑的穹頂，滿佈彩色玻璃窗户。穹頂下則有壁畫、花㚏和雕塑，都是典型的新藝術風格裝飾，是在布拉格小眾卻十分適合拍婚照的隱世景點。

布拉格婚攝景點｜5. 布拉格火車總站 (s.a wedding)

(圖片及資料獲s.a wedding 授權轉載。)