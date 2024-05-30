預約濟州婚攝前必睇！東部歷年花期參考:雛菊在6月、這花冬季必拍

【韓國拍攝婚攝地點/Pre Wedding 2024】憑著獨特優美景點及壯麗自然景觀，濟州島近年成為婚紗相拍攝熱點之一。在計劃前往濟州島拍攝婚照前，除了做好儀容管理、準備婚攝隨身行裝之外，亦可以做足功課，了解濟州歷年花期及最常見花款。《01女生》邀請到Karissa Wedding，和大家分享2021年至2023年濟州東部最常見花款的開花時期，大家可以參考一下。



Karissa Wedding表示，濟州島拍攝景點主要集中在東部、中部及西部，而濟州當地攝影師大部分都會於東部進行婚紗拍攝。另外，因為濟州島是韓國最大島嶼，即使同處於濟州，同一款花但不同花田的花期日子都有不同，再加上天氣會直接影響花期時間，以下日子只能作大概參考。

2021年至2023年 濟州東部最常見花款的開花時期

濟州歷年花期｜1. 梅花

看到梅花就代表從冬季轉季到春季了。由於與櫻花顏色相近，易被誤會為櫻花，不過花樹比櫻花樹矮，拍攝時更能捕捉到景深效果。

濟州歷年花期｜1. 梅花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：

2021年3月3日至3月10日

2022年3月10日至3月24日

2023年3月7日至3月20日

2024年3月4日至3月10日



濟州歷年花期｜2. 油菜花

黃色一大片油菜花，配上湛藍天空，顯得更加遼闊壯麗，是濟州春天再次來臨的好景象。

濟州歷年花期｜2. 油菜花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年2月22日至4月27日

2022年1月24日至5月18日

2023年2月10日至4月20日

2024年2月20日~



濟州歷年花期｜3. 海蘿蔔花

因為根部是蘿蔔，因此名為蘿蔔花，淡紫色的花瓣非常溫柔、浪漫。

濟州歷年花期｜3. 蘿蔔花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年3月24日至6月1日

2022年4月2日至5月6日

2023年3月26日至5月3日

2024年3月25日~



濟州歷年花期｜4. 普賢橡櫻

又名八重櫻，是櫻花的其中一種，花瓣多又細。所以，比一般櫻花大，顏色亦更鮮艷。

濟州歷年花期｜4. 普賢象櫻 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年4月4日至4月10日

2022年4月11日至4月26日

2023年4月6日至4月12日

2024年4月10日至4月22日



濟州歷年花期｜5. 藤樹

隨着樹幹生長出細細的紫色小花且微微垂吊下來，淡淡的紫色十分浪漫。

濟州歷年花期｜5. 藤樹 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年4月29日至5月10日

2022年4月22日至5月9日

2023年4月20日至5月2日



濟州歷年花期｜6. Daisy 雛菊

又名為小雛菊，花形雖細小玲瓏，但當白色花瓣配上鮮黃的花芯，卻能拍出無比清新脫俗的感覺。

濟州歷年花期｜6. Daisy 雛菊 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年5月14至5月30日

2022年5月6日至5月28日

2023年5月20日至6月8日



濟州歷年花期｜7. 春季蕎麥花

蕎麥花呈白綠色帶淺黃，外觀潔白脫俗，更藉人氣韓劇《鬼怪》的愛情故事，令其浪漫的花語變得街知巷聞。

濟州歷年花期｜7. 春季蕎麥花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年5月21日至6月21日

2022年4月18日至6月17日

2023年5月22日至6月15日



濟州歷年花期｜8. 凌霄花

呈喇叭狀，是夏天才會盛開的紅色花朵。朵朵橘紅色的花兒點綴綠葉，依靠牆而生長。

濟州歷年花期｜8. 凌霄花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年6月6日至9月4日

2022年6月6日至8月31日

2023年6月8日至7月10日



濟州歷年花期｜9. 繡球花

顏色鮮艷，會一整排生長，並長到兩側繡球花牆上，營造出一種繡球花隧道的感覺，十分搶眼！

濟州歷年花期｜9. 繡球花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年6月1日至6月29日

2022年6月12日至7月13日

2023年6月8日至7月10日



濟州歷年花期｜10. 蒲葦

在秋冬季節完成生長的蒲葦，蒲葦代表堅貞不渝的愛情，其花穗纖長而美麗，十分適合拍攝婚攝。

濟州歷年花期｜10. 蒲葦 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年8月30日至10月21日

2022年8月29日至11月27日

2023年9月2日至10月30日



濟州歷年花期｜11. 粉紅芒草

因為形態跟芒草有點相似，亦稱為粉紅芒草。在夏天時是綠色，當踏入9月中的開花期，就會變為粉紅色。

濟州歷年花期｜11. 粉紅芒草 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年10月2日至11月14日

2022年9月27日至12月3日

2023年9月25日至11月10日



濟州歷年花期｜12. 秋季蕎麥花

一年兩次花期的蕎麥花，除在5-6月會開花外，秋季也會開花。

濟州歷年花期｜12. 秋季蕎麥花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年10月10日至11月4日

2022年9月27日至10月21日

2023年9月25日至10月31日



濟州歷年花期｜13. 芒草

秋季是芒草的天下，芒草最高可達2米，山上的芒草更是熱門婚攝地點。

濟州歷年花期｜13. 芒草 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年10月3日至12月22日

2022年10月11日至12月15日

2023年10月5日至12月10日



濟州歷年花期｜14. 橘子園

作為濟州特產的濟州橘子，每年冬季都能看到到處都是橘子田地，是濟州島代表景點之一。

濟州歷年花期｜14. 橘子園 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2022年11月4日至1月1日

2023年11月10日至1月5日



濟州歷年花期｜15. 山茶花

冬天盛開的花不多，而山茶花便是其中一個，冬季婚攝必拍之一。

濟州歷年花期｜15. 山茶花 (Karissa Wedding)

歷年開花時期參考：



2021年11月21日至1月15日

2022年11月22日至1月23日

2023年11月16日至1月15日

