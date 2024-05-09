婚攝妝髮造型配搭推薦！抹胸婚紗配大波浪捲顯瘦、圓臉忌選這款

【婚攝妝髮/婚攝貼士】在準備婚攝新娘造型時，首要安排必定是婚紗，其次就是妝髮。假如妝髮配搭得宜，絕對可為婚照畫龍點睛！s.a.bridal 以下為大家分析髮型及妝容設計配搭，想知道自己適合甚麼類型的婚紗造型，就要繼續睇下去！



婚攝妝髮配搭攻略｜1. 心型胸／抹胸款婚紗配大波浪捲

抹胸婚紗可以說是所有婚紗款式中最百搭的一款，簡單剪裁讓妳輕易打造不同造型感，與各種髮型也非常好搭。因此，髮型可以因應自己的面形和身形去選擇，例如方形臉或膊頭肌肉較多的新娘子，可以把頭髮夾成韓式浪漫大波浪捲，達到修飾的效果。

婚攝妝髮配搭攻略｜1. 心型胸／抹胸款婚紗配大波浪捲 (s.a.bridal)

婚攝妝髮配搭攻略｜2. 緞面款婚紗配盤髮

撇除繁複的蕾絲設計，緞面婚紗設計相對簡約，更適合俐落乾淨的髮型。不論是優雅整齊的盤髮，或是把放下來的頭髮梳得貼服，只要展現出潔淨感，就能打造出高雅時尚的造型。不過這類髮型比較挑臉型，圓臉新娘可能不太適合。

婚攝妝髮配搭攻略｜2. 緞面款婚紗配盤髮 (s.a.bridal)

婚攝妝髮配搭攻略｜3. 長袖、樽領款配低辮／低髻

優雅系女生可能會選擇長袖或樽領款的婚紗，需要注意的是，這款上身覆蓋的花紋較為繁複。新娘可以選擇隨性的低辮或低髻造型，把頸部線條露出來避免變成烏龜頸，更可顯出婚紗的設計細節。

婚攝妝髮配搭攻略｜3. 長袖、樽領款配低辮／低髻(s.a.bridal)

婚攝妝髮配搭攻略｜4. 閃鑽蓬蓬款配束髮

一般來說，以閃石珠飾設計的婚紗都比較有份量感，採用大裙擺和鋼紗，令婚紗整體感覺更夢幻。但如果配上大波浪捲造型，會顯得更累贅。反而束起頭髮可以讓造型看起來更俐落，配搭同色系的首飾更可以為造型錦上添花。

婚攝妝髮配搭攻略｜4. 閃鑽蓬蓬款配束髮 (s.a.bridal)

婚攝妝髮配搭攻略｜5. 輕婚紗配慵懶風髮型

時下流行的輕婚紗各式各樣，造型可塑性很高，能搭配的髮型亦非常多變。配搭輕婚紗時候不妨大膽挑戰隨性的造型，展現出不同款式輕婚紗特性。例如：慵懶風麻花低辮、復古禮帽或時尚草帽等，打造出不一樣婚紗造型。

婚攝妝髮配搭攻略｜5. 輕婚紗配慵懶風髮型

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