婚禮回禮小禮物如何揀？實用/好意頭回禮推薦 1招提高使用率

【婚禮回禮/回禮小禮物/回禮禮物】在籌備婚禮過程中，決定回禮小禮物種類可以說是令新人感到頗為煩惱的一項，除了要好意頭之外，更精緻吸晴，最重要的是實用。到底甚麼類型的回禮小禮物最適合你們的婚禮呢？ 《01女生》邀請到禮品設計專家Elaine為大家分享回禮禮物的常見種類，以及揀選小貼士。



市面上的婚宴回禮小禮物各式各樣，最常見的有咖啡掛耳包、花茶、擴香石等，亦有個人化設計的禮物選擇。如果你正準備揀選婚禮的回禮小禮物，感謝賓客心意，但又無從入手的話，以下貼士你一定要睇！

婚禮回禮小禮物種類｜1. 實用品

一份實用又得體的回禮小禮物，絕對是安全之選。既能表達謝意，賓客在往後日子都可以繼續使用，延續快樂時刻。大家可以考慮如：環保袋、開瓶器、餐具、泡茶隔等。

小屋造型的茶隔是實用禮品之一。 (圖片由受訪者提供)

小貼士：如果可以加入客製化選擇，建議不要印上新人的姓名，反而可以印上簡單的祝福語，如Happily ever after, Eternal Love 等，使用率會更高。



婚禮回禮小禮物種類｜2. 食物

近年較多人選用「食物」作為回禮小禮物，如手工糖、朱古力、馬卡龍、曲奇餅蜜糖等。既可以與賓客分享甜蜜感覺，亦是充滿心思及好意頭。

小貼士：考慮到有部分賓客不愛甜食或是長輩，建議多加一個選擇，如蝦子麵、米、咸味餅乾等。



婚禮回禮小禮物種類｜3. 茶飲

婚禮最重要有好意頭，大家不妨將這想法融合禮物回禮之內。熱門茶飲種類有蜂蜜（甜甜蜜蜜）、普洱茶（開枝散葉）、開花茶（開花結果）等，收到的賓客都會大感窩心。

蜂蜜有甜甜蜜蜜之意 。 (圖片由受訪者提供)

小貼士：始終選用茶飲為婚禮回禮小禮物的做法沿用多年，建議新人在包裝上花點心思，令人耳目一新。另外，如果選擇蜜糖，要注意來源地。Elaine建議大家可以選用英國及澳洲的小玻璃瓶蜂蜜，更精緻小巧。



婚禮回禮小禮物種類｜4. 慈善捐款

近年不少新人都會將花在回禮禮物的金額，轉為捐款給慈善機構，幫助小動物或有需要的人士，讓婚禮更有意義。

小貼士：長輩們可能建議保留送實體禮物的傳統，不過始終婚禮是屬於一對新人的，新人可從中取得平衡。

