Y3K｜閨密出遊必備！5大拍片轉場技巧 手機APP輕鬆剪接 獨特打卡

【手機打卡/拍攝技巧】與閨密好友、另一半外遊共聚，既想拍照留念或想記低重要日子，不妨一起拍低富節奏感、搞怪可愛的小影片！不單可以趕上現今Y2K、Y3K的熱潮，亦可以不像普通生硬的自拍般顯得平平無奇。



閨密出遊必備：手機拍片轉場技巧（freepik）

手機拍攝技巧：1. 走路轉場

作為社恐的你，很容易拍出生硬的自拍？不妨拍攝走路的片段，可以從左邊走向另一邊，每個場景均以同一拍攝方向拍攝，記緊鏡頭與主體的距離盡量保持一致，最後將全部走路片段合併，便會得出一段瞬移般的精華旅程！

手機拍攝技巧：2. 穿梭轉場

如果你跟朋友都是表演慾相當豐富的話，借助手機內外鏡切換，形成畫面貫穿效果的穿梭轉場就十分適合你！可以利用死物再遮擋鏡頭，穿梭人物的片段，或是先利用前鏡頭拍攝未出發前的片段，然後借以跨過鏡頭，再以後鏡頭拍攝另一個地方的片段，打造出穿越手機的效果。

手機拍攝技巧：3. 畫中畫轉場

如果其中一位朋友不想露臉的話，可以利用小物件或食物碰杯，以作畫中畫轉場！首先定格拍照，然後再利用另一部手機拍攝，下一個場景時再對格手機並錄製下一個片段。

學會拍片轉場，不像普通生硬的自拍般顯得平平無奇！（freepik）

手機拍攝技巧：4. 跳舞轉場

要追上潮流，當然要用上代表的歌曲，加上舞蹈動作，令整個片段更加獨特！

手機拍攝技巧：5. 劇情轉場

之前的拍攝技巧已經拍過不少？不如用上最新的劇情轉場，例如吵架、正在和好或是互相追逐，就會得出自然而搞怪的片段！

拍好自己想要的轉場片段後，好用簡易的剪接APP 亦是必不可少的！《01女生》今次不私藏，公開編輯部都正在使用、好用的手機剪接APP 推薦。

手機剪接APP 推薦：1. Instagram reels

要提到免費的手機剪片App，Instagram （IG）的短影片剪輯功能亦是一個不錯之選，而且更可以利用其他人所分享的範本以作改建，最長能夠打造90秒的短片！

手機剪接APP 推薦：1. Instagram reels（meta）

手機剪接APP 推薦：2. Final Cut Camera【 iPhone 限定 】

有剪片習慣的應該對 Final Cut Pro並不陌生，而最近Apple 推出的《Final Cut Camera》，主要是將相機的拍攝介面放入 iPhone 中，細節設定有解像度、鏡頭焦距、收音、調整快門、調整色溫等，更可以多機同步預覽以及剪輯，令手機拍攝與剪輯變得更精緻。

手機剪接APP 推薦：2. Final Cut Camera【 iPhone 限定 】(Final Cut Camera)

手機剪接APP 推薦：3. Inshot

想要一個多功能的App，Inshot既可以滿足修圖與剪片，剪輯工具以及編輯細節都不少：快轉、慢動作、轉場特效、貼圖等都有，更支援 4K 影片畫質輸出，技術層面可以媲美專業編輯，最重要能夠一鍵套用符合各社群平台影片的尺寸範本，新手亦能輕鬆上手、一鍵生產影片！