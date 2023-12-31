攝影教學｜調轉手機影秒增高7.7cm！攝影師實測：慳水慳力防手震

現代人喜愛經營自媒體或是個人社群，其中吸睛的照片更是不可或缺的要素之一。除了人物主角的穿搭造型為亮點，背後的藏鏡人「攝影者」更是最強推手，而路上不時會看見有網美網帥「手機拿反拍照」的現象。對此，手機攝影師、攝影老師牧絲塔就給出此作法的五項原因，認證該方法真的有效果。



手機攝影師、攝影老師牧絲塔日前在社群上分享，自己對「手機調轉拍照」進行實測與研究，得出五項需這樣做的原因，認為拿反拍照是真的有效果的。

調轉手機影相的 5大優點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一點「身材比例變好」：

手機的主鏡頭為小廣角，因此手機反手持與原本相機位置會產生約7.7cm左右的高度差，透視關係及高度差運用好的話，直接可以讓畫面中主角的腿長變得修長，身材比例也變得更好看。

第二點「腰部負擔明顯減輕」：

因手機螢幕可視角度加上高度，更接近相機的角度體驗。特別是「中低視角」拍攝時，身體不須微蹲；極低視角拍攝時，身體也不需要趴在地上了，長時間拍攝對腰部負擔都有明顯的減輕。

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第三點「不容易手震」：

牧絲塔親自研究與實測，只要有學好手機反拿且開始習慣反拿手持，未來拍照都可以大幅度增加手機穩定度。在拍攝遠望題材以及需要演算數秒題材時，會比正常拿法更不容易因為手震而產生殘影。

第四點「手指可輕鬆點到拍攝鈕」：

手機反拿，手指頭更接近快門鈕，且重心靠下順應地心引力；正常拿法拍攝時，手指需往下加內壓才可以按到快門，手機反拿則是「手指直接內壓」就可以輕鬆點到拍攝鈕。

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第五點「拍攝較低調隱蔽」：

街頭攝影時，手機反拿會變得低調隱蔽、不容易被察覺；而大部分人正常持握手機時，對著拍會較敏感。

最後，牧絲塔也說，若很常看日本、韓國與內地的網美照，就會對此拍攝手法不陌生，這招也是很好成就網美好身材的拍攝手法之一。此外，若經常看手機攝影在做評測或是手機攝影師在拍風景時，反手持低視角構圖的情況也相當常見。民眾若想拍出網美照，千萬不可錯過此拍攝秘訣。

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