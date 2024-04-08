籌備婚禮｜還未決定婚禮主題？5點助你快速決定 打造專屬婚禮風格

【婚禮籌備/婚禮設計/婚禮主題Idea】曾經聽過這樣一個說法：「婚禮，是一場藝術的展現，是一場品味戰爭。婚禮中的每一件事物、每一個細節，都是在展示自己品味。一生一次，一定要揀得最靚。」不知道在大家心目中，婚禮主題又應該是如何定立？又應該如何準備呢？《01女生》找來資深婚禮統籌師 Olivia Cheng 為大家分享設計婚禮主題的貼士，希望為籌備中的你創造一些靈感！



籌備婚禮從來都不是一件容易的事，總會有朋友、家人、長輩的意見加入。有的喜歡傳統中式婚禮；有的鍾情浪漫西式婚禮；有的傾向一切從簡，選擇輕婚禮；亦有人會願意投入200%努力，打造一場盛大又華麗的婚宴。

不過Olivia就認為，其實婚禮最需要就是「忠於自己」，不用理會太多外來因素。始終在多年後會再次回味的只有你和另一半，所以最緊要是一對新人開心。因此，大家在籌備婚禮之前，必先了解自己和另一半的喜好，這樣就更容易處理。為此，她為大家提供以下設計婚禮主題的技巧，準新人不妨參考一下！

構思婚禮主題貼士｜1. 了解你們的喜好 找出平衡點

以Olivia多年統籌婚禮而言，婚禮主題這一部分通常會由準新娘決定，新郎和議。始終婚禮都是以浪漫甜蜜、充滿少女元素為主。曾經嘗試過有準新娘喜歡向日葵，就連回禮小禮物都是選用向日葵形狀的曲奇。

向日葵形狀的曲奇。(圖片由受訪者提供)

構思婚禮主題貼士｜2. 定立一個大主題方向

為了令婚禮與別不同，想賓客、參與者留下難忘回憶，婚禮主題就要下些功夫。近年不少新人都會選擇卡通、可愛、電影主角為婚禮主題，如Harry Potter、Hello Kitty、美女與野獸、星球大戰、Pokemon、獨角獸。另外，亦會選擇花系、星空、海洋、環保主題的婚禮。只要定好主題，其他相關項目配套、裝置都會比較容易找到。

構思婚禮主題貼士｜3. 以顏色為大主題

準新娘在決定姐姐裙設計及配色之前，不妨再想多一步，可以先決定婚禮主題用色，再一步一步定下其他配件、裝設顏色。除了考慮自己喜歡的顏色外，亦可參考Pantone大熱顏色。

2025春夏和2025/26秋冬極具影響力的18款色彩。(圖片由受訪者提供)

構思婚禮主題貼士｜4. 網上尋找素材/版樣

如果毫無頭緒，可以係網絡上找參考資料及圖片。如Pinterest、Instagram、小紅書、Facebook，甚至是婚禮網站都可以參考其他新人或廠商(Vendor))的作品。

構思婚禮主題貼士｜5. 尋找婚禮統籌幫忙

如果工作太繁忙，可以找專業的婚禮統籌師 ( Wedding Planner ) 幫你們計劃婚禮形式、設計專屬的婚禮主題、尋找場地等相關配套。