攀岩奧運金牌Janja Garnbret無懼輸在起跑線　樂觀心態贏在終點線

研究證明愉快的情緒不僅能讓人保持理智及精明，更有助於調適壓力，因此對時常處於焦慮與緊張狀態的運動員來說，心態可能就是影響表現的關鍵。來自斯洛文尼亞的攀岩運動員 Janja Garnbret，從喜歡爬樹、爬門框的小女孩，如今成為奧運攀岩項目的金牌得主，而始終維持樂觀積極​的心態，是她邁向成功的秘訣之一。



那個待在牆上不願意下來的孩子

出生於 1999 年的 Janja Garnbret，小時候喜歡爬樹，享受攀爬所帶來的成就感，於是 8 歲便被父母安排正規的攀登運動訓練，並開始積極參加比賽。運動場上與同儕比較等輿論從來都不是她在乎的事情，她反而更在乎不斷挑戰自我：「我嘗試挑戰極限，從未想過自己比起他人優秀。」單純享受在牆上的感覺，感受岩壁上協調手腳的過程，可說是她運動的初衷。

Janja Garnbret靈活而柔軟的肢體宛如靈猴，在東京奧運的攀岩墻上輕鬆取下金牌。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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起初 Janja Garnbret 並沒有特別立定志向，平日除了攀岩之外也有進行舞蹈訓練，直到兩邊的練習時間重疊，她不得不做出取捨，最終決定專注攀岩運動，而此也成為她人生的轉捩點。「我永遠記得第一次愛上攀岩時的種種畫面，那種輕盈的感覺，我也記得我是唯一一個待在牆上不願意下來的孩子。」年紀輕輕的她，憑藉著對於攀登的熱情與實力，經過不斷苦練，入選斯洛文尼亞國家青年隊，開啟職業運動員的生涯。

當踏上戰場時，Janja Garnbret 提醒自己要像平時訓練一樣，用從容態度面對每場比賽，「以前如果我第一條路線沒有完成，我會非常氣急敗壞，但現在我告訴自己，即使第一條沒完成，我還有三條可以好好發揮。」將過去的經驗成為現在的助力，避免任何負面想法，以平常心看待勝負，令她在國際賽場上屢創佳績。

因為喜歡攀登，支撐她走到今天

而國際奧林匹克委員會在是次東京奧運首次將競技攀岩列為競賽項目，因此 Janja Garnbret 獲得 2019 年「攀岩世界錦標賽」女子組冠軍後，成功取得東京奧運門票。為了拿下奧運史上首面運動攀登金牌，她選擇暫時放下學業，為奧運做最完善的準備。

Janja Garnbret 表示退役後仍想待在攀岩領域，將自己的知識分享給其他孩子，「我對攀岩有一種使命感，我希望讓大家覺得這是一項有趣的運動。」年僅 22 歲的她已對未來有具體的規劃。沒想到，當初那個待在牆上不願意下來的孩子，已迎來人生第一次的奧運！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】