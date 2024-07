江旻憓奧運奪金｜微笑劍后笑與淚交織港隊首金　真情流露傻話連篇

香港「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽,從落後1:7戰至「決一劍」,再擊敗法國劍手瑪露比頓,奪金一刻她未除面罩已經開始掩面,跟瑪露比頓互相祝賀擁抱時哭得鼻子通紅,到賽後受訪更一再哭得梨花帶雨。

有別於三年前東京奧運八強出局後不甘心的眼淚,今次Vivian是喜極而泣,賽後一句又一句傻氣話語真情流露,以笑與淚交織成今屆港隊首個難忘時刻。



香港「微笑劍后」江旻憓賽後跟對手瑪露比頓互相祝賀時,哭得鼻子通紅。(路透社)

江旻憓賽後真情流露:「我好肉酸,我無眉毛呀」

江旻憓三戰奧運,2016里約熱內盧16強止步,2020東京奧運八強出局,來到今屆終一嘗冠軍滋味,百般滋味在心頭,「三年前我話我永遠唔會輸咗喊,因為我要贏咗先喊,所以我宜家要喊晒出嚟」,說畢這句之後,她又忍不住大笑出來,一面仍在抹眼淚,一面在笑,「我有努力到極致」,付出的汗水沒有白費,她一臉滿足。

女孩子無不愛美,我們的「微笑劍后」也不例外,走到等待她的香港傳媒面前受訪,劈頭第一句竟是:「我好肉酸,我無眉毛呀」,隨即開始邊笑邊哭,「我已經接受咗好多個訪問,但我仲係唔係好相信」,「多謝大家唔瞓覺睇我比賽,仲要有時差。」

「我終於無輸喇!次次都輸,今次終於有贏。」

談笑間,江旻憓一說到:「我終於無輸喇!次次都輸,今次終於有贏」,然後又忍不住淚水,談到從落後到反勝的心情,「我唔想輸得咁肉酸,我唔想無打出呢個香港精神、放棄咁」,她用紙巾抹去眼淚續稱,「我就諗返起可以在呢個咁靚的舞台,可以喺呢個皇宮比賽都係我舞想之一,咁我一定要打得好睇,打畀你哋睇,對得住我對劍擊和教練、同埋成個團隊咁樣栽培我,我唔可以打到咁樣。」

她直言,因為驚輸、因為驚結果不似預期而感到很大壓力,「但其實我有努力到極致的時候,我應該係放鬆嘅,因為我已經做晒我所有可以做到嘅嘢,身邊所有嘅人都幫晒我,佢哋盡晒最大的能力幫我去贏,咁我仲有咩好緊張?」

她肉緊地說,大家已盡力幫忙,「次次輸係我處理得唔好,我唔應該輸,所以我想幫大家贏」。

接受英語傳媒訪問時,她可能不斷受訪下喉頭一乾,突然窒一窒大叫:「What's wrong with my voice?」稍為調整聲線後才正色地說「Fencing, anything can happen, I can't believe it's me(劍擊什麼事情也可能發生,我無法相信發生在我身上)」。

30歲的江旻憓賽後又一次哭了,跟以往不同的是,今次流過不斷的是喜悅的淚,一句又一句帶點傻氣的話語,頒獎台上燦爛的笑容——她就是世界第一女子重劍手,香港「微笑劍后」江旻憓。

江旻憓奧運奪金。(袁志浩攝)