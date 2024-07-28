江旻憓奧運奪金｜微笑劍后笑與淚交織港隊首金　真情流露傻話連篇

香港「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，從落後1：7戰至「決一劍」，再擊敗法國劍手瑪露比頓，奪金一刻她未除面罩已經開始掩面，跟瑪露比頓互相祝賀擁抱時哭得鼻子通紅，到賽後受訪更一再哭得梨花帶雨。

有別於三年前東京奧運八強出局後不甘心的眼淚，今次Vivian是喜極而泣，賽後一句又一句傻氣話語真情流露，以笑與淚交織成今屆港隊首個難忘時刻。



巴黎奧運香港隊賽果｜最新消息、獎牌榜形勢持續更新｜巴黎直擊

巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

香港「微笑劍后」江旻憓賽後跟對手瑪露比頓互相祝賀時，哭得鼻子通紅。（路透社）

江旻憓賽後真情流露：「我好肉酸，我無眉毛呀」

江旻憓三戰奧運，2016里約熱內盧16強止步，2020東京奧運八強出局，來到今屆終一嘗冠軍滋味，百般滋味在心頭，「三年前我話我永遠唔會輸咗喊，因為我要贏咗先喊，所以我宜家要喊晒出嚟」，說畢這句之後，她又忍不住大笑出來，一面仍在抹眼淚，一面在笑，「我有努力到極致」，付出的汗水沒有白費，她一臉滿足。

女孩子無不愛美，我們的「微笑劍后」也不例外，走到等待她的香港傳媒面前受訪，劈頭第一句竟是：「我好肉酸，我無眉毛呀」，隨即開始邊笑邊哭，「我已經接受咗好多個訪問，但我仲係唔係好相信」，「多謝大家唔瞓覺睇我比賽，仲要有時差。」

「我終於無輸喇！次次都輸，今次終於有贏。」

談笑間，江旻憓一說到：「我終於無輸喇！次次都輸，今次終於有贏」，然後又忍不住淚水，談到從落後到反勝的心情，「我唔想輸得咁肉酸，我唔想無打出呢個香港精神、放棄咁」，她用紙巾抹去眼淚續稱，「我就諗返起可以在呢個咁靚的舞台，可以喺呢個皇宮比賽都係我舞想之一，咁我一定要打得好睇，打畀你哋睇，對得住我對劍擊和教練、同埋成個團隊咁樣栽培我，我唔可以打到咁樣。」

她直言，因為驚輸、因為驚結果不似預期而感到很大壓力，「但其實我有努力到極致的時候，我應該係放鬆嘅，因為我已經做晒我所有可以做到嘅嘢，身邊所有嘅人都幫晒我，佢哋盡晒最大的能力幫我去贏，咁我仲有咩好緊張？」

【微笑劍后笑與淚交織港隊首金．圖輯】

+ 1

她肉緊地說，大家已盡力幫忙，「次次輸係我處理得唔好，我唔應該輸，所以我想幫大家贏」。

接受英語傳媒訪問時，她可能不斷受訪下喉頭一乾，突然窒一窒大叫：「What's wrong with my voice？」稍為調整聲線後才正色地說「Fencing, anything can happen, I can't believe it's me（劍擊什麼事情也可能發生，我無法相信發生在我身上）」。

30歲的江旻憓賽後又一次哭了，跟以往不同的是，今次流過不斷的是喜悅的淚，一句又一句帶點傻氣的話語，頒獎台上燦爛的笑容——她就是世界第一女子重劍手，香港「微笑劍后」江旻憓。

江旻憓奧運奪金。（袁志浩攝）