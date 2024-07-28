江旻憓奧運奪金｜比賽期間換劍背後大有學問　絕地反勝逐分拆解

江旻憓在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽，由落後1：7打成12：12，最終「決一劍」奠勝。落後時，江旻憓決定換劍，不少網民說這是奪金關鍵，其實換劍的作用是什麼？01體育記者袁志浩 巴黎直擊



從巴黎大皇宮的樓梯進場，十分夢幻。（路透社）

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巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

面對擁有主場之利的瑪露比頓，江旻憓首節落後0：4；第二節開始約半分鐘，江以一劍「雙燈」打開紀錄，但其後被拉開至1：7。

落後6分，比賽餘下5分鐘，收復失地看來不易。江旻憓此時決定將手上的重劍交給裁判，改以後備劍應戰，此後便展開絕地反勝的奇蹟。這個舉動在劍擊賽事十分普遍，尤其花劍和重劍，這兩種劍的劍尖上有按鈕設計，用以刺中對手取分，但時有出現接觸不良等情況，所以不少劍手在比賽期間都會換劍，確保劍尖正常運作。

不過在江旻憓這場金牌戰，她換劍前沒有「質疑」劍尖按鈕是否正常運作，未經測試就立即把重劍交予裁判，換上新劍。因為換劍除了涉及劍尖運作問題，亦是打斷比賽節奏的心理戰，既終止對方氣勢，亦換取一個小小空間，即使只得短短十多秒，但對世界級選手來說，腦袋已經能夠多重運算，足以調整思緒和比賽策略。

至於換劍次數，賽例並無限制，只要將舊劍交給裁判即可。

江旻憓落後時決定換劍。（影片截圖）

江旻憓換上新劍﹑調整鞋帶，稍稍調整比賽節奏。她先以上前擊打進攻得分，再把握對手打失還擊，加上埋身補劍，收窄至3分差距，以6：9進入最後一節。

江旻憓埋身補劍收窄分差。（路透社）

江旻憓開段力逼對方至底線，以一劍簡單直刺得分，追至7：9；之後一次「雙燈」（雙方同時得分），比分為8：10；其後埋身得分追至9：10，再防守還擊扳平10：10。

一劍「雙燈」令比分變成11：11；兩人及後因消極作賽被罰紅牌，打成12：12，進入加時「決一劍」，最終江旻憓贏13：12。

獲勝一刻，江旻憓與教練Tavi相擁慶祝。（袁志浩攝）

什麼是「決一劍」？

當劍手在每局3分鐘﹑連打3局都未分勝負，就要加時「決一劍」。

「決一劍」的概念與足球的「黃金入球」類似，兩名劍手在1分鐘內以即時死亡方式作賽，先得分者勝。開始前先抽「優先權」，若然1分鐘內仍未分勝負，擁有優先權的人將會勝出。