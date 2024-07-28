江旻憓奧運奪金｜IG帖文發表感受：祝賀每個為我們夢想而戰鬥的人

「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運贏得女子重劍金牌，她在賽後接受傳媒訪問時一哭再哭，真情流露，之後她更在個人Instagram發表感受。



「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運贏得女子重劍金牌後在個人Instagram發表感受。（IG）

江旻憓先用法語多謝今屆奧運主辦城市巴黎，「Merci merci Paris（多謝，多謝，巴黎）」，繼而用英語祝賀隊手，「Congratulations to Auriane, Eszter, Nelli, and every one of us fighting for our dreams 」（恭喜Auriane（決賽對手瑪露比頓／Auriane Mallo-Breton）、Eszter（銅牌得主穆哈莉／Eszter Muhari）、Nelli（第四名迪菲特／Nelli Differt）以及每一個為我們夢想而戰鬥的人），最後還可愛地加上一顆紅色士多啤梨符號作結。

江旻憓贏得巴黎奧運金牌。（路透社）

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巴黎奧運．直擊｜江旻憓逆轉主場劍手奪金 劍擊隊連續兩屆贏冠軍

巴黎奧運：江旻憓贏金牌，與教練Tavi擁抱慶祝。（袁志浩攝）

江旻憓三戰奧運，由里約的16強止步﹑上屆東京奧運8強失望而回，直至今屆在花都封后，江旻憓感動地說：「好多謝大家支持，我終於無輸啦。」

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