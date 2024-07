江旻憓奧運奪金｜IG帖文發表感受：祝賀每個為我們夢想而戰鬥的人

「微笑劍后」江旻憓在巴黎奧運贏得女子重劍金牌,她在賽後接受傳媒訪問時一哭再哭,真情流露,之後她更在個人Instagram發表感受。



江旻憓先用法語多謝今屆奧運主辦城市巴黎,「Merci merci Paris(多謝,多謝,巴黎)」,繼而用英語祝賀隊手,「Congratulations to Auriane, Eszter, Nelli, and every one of us fighting for our dreams 」(恭喜Auriane(決賽對手瑪露比頓/Auriane Mallo-Breton)、Eszter(銅牌得主穆哈莉/Eszter Muhari)、Nelli(第四名迪菲特/Nelli Differt)以及每一個為我們夢想而戰鬥的人),最後還可愛地加上一顆紅色士多啤梨符號作結。

江旻憓三戰奧運,由里約的16強止步﹑上屆東京奧運8強失望而回,直至今屆在花都封后,江旻憓感動地說:「好多謝大家支持,我終於無輸啦。」

