中式嫁娶｜本地圍村/圍頭人婚嫁習俗一覽！祠堂証婚行禮、盆菜宴

【中式婚禮/圍村婚嫁/大妗姐】所謂「各處鄉村各處例」，不同地方都有所屬的婚嫁習俗要遵守。在香港，婚慶風俗分類為四大民系，分別是本地民系（圍頭人/圍村）、客家民系（圍村人）、蜑家民系（水上人：鶴佬、福佬、粵佬）以及潮閩民系（潮州和福建）。《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐），和大家細說圍頭傳統婚嫁儀式，當中更會分享圍頭傳統婚嫁用品、風俗特色等資料。



圍頭人還是圍村人？

老圍 (香港旅遊發展局)

早於公元10世紀中葉宋朝期間，廣東省已有民眾遷居香港，他們是最早期遷徙到港聚居的廣府族群，母語是廣東話（廣府話，俗稱白話）。因遷居香港時期最早和居住年代最長，所以被稱為原居民或本地民系。

原居民為守護族群，抵抗外敵，在其聚居村落屋舍外圍築建起堅固厚實的石牆，石牆上設有炮樓加强防衛，防止敵人攀爬。因其獨特建築特色，坊間民眾便以圍頭人或圍村人稱之。

本地圍村分佈甚廣 以務農畜牧謀生

本地民系居民遷居香港之初選址於元朗、粉嶺和上水等平原上建村開田，以務農和飼養牲畜謀生。地區和氏族分佈在元朗屏山上璋圍、粉嶺鄧氏的龍躍頭覲龍圍、上水候氏的河上鄉、燕崗新田文氏的仁壽圍、粉嶺彭氏的粉嶺圍和位於黃大仙碩果僅存的市區圍村衙前圍村。

在早期，圍頭人以務農和飼養牲畜謀生，待根基穩固、財政豐裕之後，在圍村內建宗祠稳定宗族，亦辦書室教育同族子侄。

宗祠風俗特色

每逢春秋二祭必定舉行盛大祭祀儀式，祈求祖宗神明保祐風調雨順，國泰民安。儀式過後，會在祠堂「太公分豬肉」。

每年年初，都會依照宗族習俗為新出生的男丁舉行點燈儀式。逢年過節村中婦女都會做茶果、炒米餅等圍頭小食互相送贈，表示關懷，為團結睦鄰宗族起了很大作用。

本地圍村/圍頭人婚嫁習俗：燒炮仗、拜祠堂、拜屋

本地圍村/圍頭人婚嫁習俗 (圖片由受訪者提供)

婚嫁風俗建基於春秋二祭，並按實際情況而增加或刪減。每當族中有男丁迎娶，一定會有拜祠堂的傳統習俗。

當新郎接新娘後，會先去稟告祠堂祖宗。基本上，都會準備三牲酒禮、大燒豬，並且進行放鞭炮 (燒炮仗)。拜祠堂禮成後，就會回家拜屋茶敬，接著到祠堂進行註冊。

拜天地祖先 (圖片由受訪者提供)

禮節儀式完成後，全族仝人在祠堂食盆菜 (即「食盆」)慶祝，喜家會提早在圍村當眼處貼上「紅紙」公告村民結婚日期，並通知設盆菜宴款待，而村民更可自由攜伴出席共同慶祝。