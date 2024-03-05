搬嫁妝懶人包｜嫁妝是甚麼? 簡化版及傳統流程/禮品清單/禁忌一覽

【搬嫁妝/搬嫁妝教學/中式婚禮】中式婚禮有「婚嫁六禮」，繼過大禮（舊稱納徵）之後，便是「搬嫁妝」儀式。在父母眼中，女兒如同掌上明珠，出嫁的嫁妝便是娘家為新娘送上的祝福和愛意。因此，對於必須準備充足齊全，寓意後婚姻生活圓滿，事事順利，夫妻感情和諧。

《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐）為大家分享傳統及現代搬嫁妝儀式、嫁妝清單新舊對比等，準新人記得留意！



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搬嫁妝懶人包｜搬嫁妝時間 ?

「搬嫁妝」是婚嫁禮儀第二個程序，舉行時間一般在婚禮前十至二十日。

搬嫁妝懶人包｜搬嫁妝是甚麼 ?

「搬嫁妝」是六禮中，唯一由女家主導的環節。女家收取男家大禮後，新娘父母會為待嫁女兒辦「妝奩」，即是替女兒添置嫁妝禮品。

搬嫁妝 (圖片由受訪者提供)

搬嫁妝懶人包｜搬嫁妝中的「樟木櫳」是甚麼 ?

「樟木櫳」是嫁妝重點禮品，其材質穩固持久又防蟲，代表婚姻關係永固、久而彌堅，祝願女兒從夫以後夫妻愛情恆久。父母會在樟木櫳內放上七十二套四季衣裳，祝新娘以後春夏秋冬四季都安泰吉祥。而在古時，富有人家更有十里紅妝的排場，十分盛大。

這批大箱小箱的嫁妝，當中不乏珍貴的珠寶首飾和金銀財寶。既是父母對女兒的愛護，為女兒日後生活提供保障，亦是女家身份與財富的象徵。

搬嫁妝中「樟木櫳」(圖片由受訪者提供)

搬嫁妝懶人包｜「迎妝」是甚麼 ?

女家會派男丁把嫁妝一併送過男家，男家會請新郎和親友出來「迎妝」，簡稱為「接嫁妝」。男家接過嫁妝後，再送紅包和設宴款待女家送嫁妝的親友以示謝意，送嫁妝的基本儀式便算完成。

搬嫁妝懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單搬嫁妝程序

搬嫁妝懶人包｜一圖睇清 傳統 vs 簡單搬嫁妝程序 (01 製圖)

搬嫁妝懶人包｜嫁妝禮品種類一：敬茶儀式用品

新娘入門時，敬茶給老爺、奶奶和親友時所使用的茶具、金銀線跪墊、糖果盒、荷惠巾、蓮子、紅棗、桂圓、百合、糖果等禮品，都於「搬嫁妝」日一同送去男家。

藉此表達女家對男家的尊重，亦為新娘入門的敬茶禮儀作好準備，表達新媳婦對老爺奶奶，和各長輩親友的敬意。

搬嫁妝懶人包｜嫁妝禮品種類一：敬茶儀式用品 (圖片由受訪者提供)

搬嫁妝懶人包｜嫁妝禮品種類二：新娘日常用品

樟木櫳代表婚姻永固持久，必定是其中一大嫁妝。同行還有日常所需的餐膳用具，如碗碟、湯匙、筷子等。在各用品上再撒上蓮子、百合、桂圓、荔枝、紅豆、綠豆、花生、合桃等喜果，祝新娘豐衣足食，多子多孫。父母更會多買一把紅傘，祝女兒出門後開枝散葉，兒孫滿堂。

搬嫁妝懶人包｜嫁妝禮品種類三：安床儀式用品

龍鳳被、枕頭、被芯、床單、枕袋等床上用品，都需要準備各一至兩套。另外，都需要準備男女拖鞋、毛巾各一對、銅盆一個至兩個、豐衣足食碗筷兩套。

銅盤拖鞋即同偕白首，搬家妝時送過去男家，安床時放在新房待新人啟用。 子孫盤、子孫桶、子孫尺、喜果、柚子、片糖都是安床用品。 (圖片由受訪者提供)

搬嫁妝懶人包｜嫁妝禮品種類四：孫兒出世的用品

例如子孫桶和子孫盆，還有一把為孫兒做衣服的子孫尺。如果再講究一點的話，連男孫女孫的嬰兒衣服鞋襪，都一併送過男家，代表祝新娘早添貴子，兒孫滿堂。

搬嫁妝懶人包｜嫁妝禮品清單新舊對比

搬嫁妝懶人包｜搬嫁妝宜忌

【1】現時新人可以4套新衣服代替72套新衣，但必須要有齊春夏秋冬款，代表象徵四季豐衣足食。

【2】同日可進行過大禮和搬嫁妝，或搬嫁妝與安床同日完成，注意先後次序為過大禮→送嫁妝→安床。

【3】備嫁妝時，鐘和鍋不可送出，此舉代表不吉利。

【4】嫁妝用品數量應為雙數，取其「成雙成對」之意。



(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)